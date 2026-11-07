Datos Clave Versión: Emol informa que Vicente Bernedo se quedaría en Universidad Católica para 2027 y que Darío Melo dejaría el club. Candidatos: Fernando de Paul y Brayan Cortés, ambos de Colo Colo, serían los nombres que baraja la UC. Ojo: Son trascendidos: ningún club ha confirmado nada de manera oficial.

Universidad Católica ya piensa en su arco para 2027. Según informó Emol este sábado 7 de noviembre, Vicente Bernedo seguiría en el plantel, Darío Melo se iría y el club tendría en carpeta a dos arqueros de Colo Colo: Fernando de Paul y Brayan Cortés.

Bernedo se queda y Melo se va

De acuerdo con el medio, la continuidad de Bernedo es considerada un hecho, aunque se apoya en trascendidos y no en un anuncio del club. En cambio, Melo no seguiría, porque su contrato termina en diciembre.

El tema está vigente en el cuadro cruzado: como contamos en la previa del partido con Limache, Bernedo y Melo compiten por la titularidad y Daniel Garnero dijo que ya tiene definido quién jugará.

Dos nombres de Colo Colo, uno más probable

La UC quiere un arquero chileno que pelee el puesto con Bernedo. Según Emol, De Paul es la opción más viable: en Colo Colo llegó Vozinha y también han tenido minutos Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, lo que le deja pocas oportunidades.

Cortés, en cambio, sería más difícil. Está cedido en Argentinos Juniors y debe volver a Colo Colo a fin de año, pero Argentinos quiere retenerlo y el propio arquero quiere seguir allá, según el reporte.

El posible trueque con Maximiliano Romero

Emol agrega que Colo Colo aceptaría un acuerdo en que Cortés quede en Argentinos como parte de pago por el delantero Maximiliano Romero, que jugó este año en el club albo a préstamo desde el conjunto argentino. Si esa operación se concreta, la UC debería buscar otras alternativas.

Nada de esto está confirmado por los clubes: se trata de un reporte de mercado. Por ahora, Católica sigue concentrada en la fecha 27 y en la pelea por el Chile 2, con Limache este domingo.