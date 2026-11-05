Datos Clave Partido: Colo Colo vs Racing de Avellaneda, viernes 13 de noviembre, 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción, según la Agencia ATON. Bajas: cuatro jugadores convocados a La Roja, Vozinha con Cabo Verde y tres juveniles con la Sub 17. Antes: el domingo, Colo Colo visita a Ñublense en Chillán con opción de ser campeón.

Colo Colo ya tiene día y hora para su amistoso ante Racing de Avellaneda: será el viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, según informó la Agencia ATON y recogió Cooperativa. El equipo de Fernando Ortiz llegará a ese partido con varias ausencias.

Qué cambia con el horario

Cuando el club confirmó el duelo, nuestra primera nota indicaba el inicio a las 20:00 horas. Ahora ATON informa las 19:00, de modo que conviene confirmar el dato con el club antes de viajar a Concepción.

El amistoso permitirá a Colo Colo mantener el ritmo competitivo en la recta final de la temporada, después del partido del domingo ante Ñublense en Chillán, donde los albos pueden asegurar el título de la Liga de Primera.

Las bajas de Ortiz para enfrentar a Racing

El técnico no podrá contar con cuatro jugadores que fueron convocados a la selección chilena para los amistosos ante Colombia, cuyo primer partido está agendado para ese mismo día, a las 21:00 horas:

Diego Ulloa , defensa.

, defensa. Jonathan Villagra , defensa.

, defensa. Iván Román , defensa.

, defensa. Víctor Felipe Méndez, volante.

A ellos se suma Vozinha, quien defenderá a Cabo Verde en las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones. Además, Felipe Raipán, Rodrigo Catalán y Claudio Salvo estarán con la selección chilena Sub 17 en el Mundial de la categoría, que se juega en Catar.

Hay más detalles de la nómina de Nicolás Córdova en nuestra nota sobre los convocados.

Qué significa para el plantel albo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con tres defensas y un volante en La Roja, el arquero titular en Cabo Verde y tres juveniles en Catar, Ortiz tendrá que armar el equipo con otras alternativas de su plantel, según anticipó Cooperativa.

La definición del título puede llegar antes, el domingo 8 de noviembre en Chillán, ante Ñublense a las 15:00 horas.