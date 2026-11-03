Datos Clave Semifinal 1: Colo Colo vs. O’Higgins, en ida y vuelta, con fechas aún por definir por la ANFP. Esta semana: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, miércoles 4 a las 19:00, y U de Chile vs. Deportes Antofagasta, jueves 5 a las 19:00. Semifinal 2: el ganador de la primera llave se medirá con el de la segunda.

Colo Colo ya conoce su camino en la Copa Chile 2026: tras clasificar con un 4-0 global ante Deportes Puerto Montt, enfrentará a O’Higgins en las semifinales. La otra llave se terminará de definir entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, con una serie que la Universidad de Chile necesita remontar.

Colo Colo ya está adentro: cómo llegó a semifinales

El Cacique cerró la serie el lunes 2 de noviembre en el Monumental, después de 27 días de espera, según Cooperativa. El partido había sido suspendido por lluvia el 6 de octubre, al término del primer tiempo y con el 1-0 de Javier Correa. Los 45 minutos pendientes terminaron 3-0 con un doblete de Maximiliano Romero, a los 62 y 88 minutos, ante más de 9 mil hinchas. Lo contamos en la crónica del partido.

La semifinal será de ida y vuelta, pero Cooperativa informó que las fechas todavía están por determinar por la gerencia de ligas y competencias de la ANFP.

Lo que se define esta semana en la otra llave

Quedan dos cuartos de final pendientes, ambos a las 19:00 horas:

Miércoles 4 de noviembre: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, la vuelta, según la programación que informó BioBioChile. Coquimbo eliminó a Cobreloa por 4-2 global, y La Calera dejó en el camino a la UC por penales en el Claro Arena.

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, la vuelta, según la programación que informó BioBioChile. Coquimbo eliminó a Cobreloa por 4-2 global, y La Calera dejó en el camino a la UC por penales en el Claro Arena. Jueves 5 de noviembre: Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta, la vuelta, con los nortinos arriba 2-0 por la ida. Con un triunfo o un empate, Antofagasta avanza, según Antofagasta TV.

El ganador de Coquimbo Unido y La Calera se medirá con el de la serie entre la U y Antofagasta, según el cuadro que publicó Cooperativa.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: Colo Colo tiene la ventaja de saber ya su rival, mientras el otro cruce sigue abierto, pero llega a esta etapa con la agenda cargada. Según Cooperativa, el domingo 8 de noviembre visita a Ñublense en Chillán a las 15:00 horas, donde puede coronarse campeón, y aún le quedan cuatro partidos de liga. Con las fechas de la semifinal sin fijar, la ANFP deberá encajar dos llaves de ida y vuelta en un calendario que también define el título y los cupos a copas internacionales.

Por ahora, la prioridad inmediata del cuadro de Fernando Ortiz está en Chillán, y la ANFP deberá informar cuándo se jugará la ida contra O’Higgins.