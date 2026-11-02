Datos Clave Inicio: la fecha 27 comienza el jueves 5 de noviembre. Simultáneo: Ñublense vs Colo Colo y U de Chile vs Cobresal, domingo 8 a las 15:00 horas. Tabla: Colo Colo suma 58 puntos, la U 48 y la UC 46, con 12 puntos en disputa.

La Liga de Primera 2026 vuelve con la fecha 27 desde el jueves 5 de noviembre y con Colo Colo a un triunfo del título: el líder visita a Ñublense en Chillán el domingo 8, a las 15:00 horas, y la ANFP programó a la U de Chile ante Cobresal a la misma hora, según informó Cooperativa.

Los ocho partidos de la fecha 27

Audax Italiano vs Coquimbo Unido: 12:30 horas, Estadio La Florida.

Deportes La Serena vs Palestino: 15:00 horas, Estadio La Portada.

Ñublense vs Colo Colo: 15:00 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

U de Chile vs Cobresal: 15:00 horas, estadio por confirmar.

Everton vs Deportes Concepción: 17:30 horas, Estadio Sausalito.

Unión La Calera vs Huachipato: 17:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad de Concepción vs O’Higgins: 20:00 horas, Estadio Ester Roa.

Universidad Católica vs Deportes Limache: 20:00 horas, Claro Arena.

El listado de Cooperativa no precisa el día de cada duelo, salvo los de Colo Colo y la U, y tampoco informa los canales de transmisión. Mientras no haya confirmación oficial, conviene revisar el calendario de la ANFP.

Por qué Colo Colo y la U juegan a la misma hora

La Gerencia de Ligas Profesionales adelantó el partido de la U con Cobresal, que estaba fijado para el lunes 9 de noviembre a las 20:00 horas, y lo dejó en paralelo con el de Colo Colo, según Cooperativa. Los azules aún deben definir su localía.

¿Cuándo puede ser campeón Colo Colo?

Si gana en Chillán, el Cacique llegará a 61 puntos y bajará la estrella 35 sin depender de otros resultados: la U, con 48, solo puede llegar a 60, y la UC, con 46, queda aún más lejos. Un empate también le alcanza si la U no vence a Cobresal, ya que mantendría al menos diez puntos de ventaja con tres fechas por jugar, según el cálculo de Cooperativa.

Si pierde, aún puede coronarse, pero necesita que la U caiga ante Cobresal y que la UC no gane a Limache. Nuestra nota sobre la ruta al título en Chillán detalla los escenarios.

Qué significa que todo se juegue a las 15:00

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con ambos partidos en paralelo, el título del Cacique no dependerá de esperar un resultado ajeno, porque una victoria en Chillán basta. Y la U, que llega segunda, jugará su duelo sabiendo que cualquier tropiezo de Colo Colo es la única forma de mantenerse en carrera.

La definición se acerca: el domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, se sabrá si el Cacique levanta su estrella 35.