Datos Clave Clásico adelantado: Universidad Católica y la U juegan a las 12:30 horas en el Claro Arena, por decisión de las autoridades por factores meteorológicos. Tres partidos hoy: Huachipato vs La Serena a las 12:00, el Clásico a las 12:30 y Cobresal vs Everton a las 14:15, todos horario de Chile. TV abierta: Cobresal vs Everton se ve por la Señal 2 de Canal 13; los otros dos, por TNT Sports Premium y HBO Max.

El domingo 1 de noviembre trae tres partidos de la fecha 26 de la Liga de Primera, con el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile como plato fuerte: se juega a las 12:30 horas (Chile) en el Claro Arena, bastante antes de lo previsto, y se ve por TNT Sports Premium y HBO Max. La TV abierta, en cambio, se la lleva Cobresal vs Everton, a las 14:15 horas por Canal 13.

Huachipato vs Deportes La Serena: 12:00 horas

Hora: domingo 1 de noviembre, 12:00 horas (Chile).

domingo 1 de noviembre, 12:00 horas (Chile). Estadio: Huachipato-CAP Acero, en Talcahuano.

Huachipato-CAP Acero, en Talcahuano. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium, con streaming en TNT Sports en HBO Max para suscriptores.

Es el primero de la jornada dominical. Todos los detalles de canal y horario están en nuestra guía de Huachipato vs La Serena.

Clásico Universitario 203: por qué se juega a las 12:30

Hora: domingo 1 de noviembre, 12:30 horas (Chile).

domingo 1 de noviembre, 12:30 horas (Chile). Estadio: Claro Arena, en Las Condes.

Claro Arena, en Las Condes. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max, además de la cobertura en vivo de D13, según T13.

TNT Sports Premium y HBO Max, además de la cobertura en vivo de D13, según T13. Árbitro: Diego Flores, con Juan Lara como jefe del VAR.

El partido estaba programado para las 17:15 horas, pero la Católica informó el viernes 30 de octubre que el horario cambió por factores meteorológicos, en una decisión de las autoridades correspondientes. T13 precisó que fueron la Delegación Presidencial Metropolitana y el SENAPRED los que resolvieron adelantarlo. Para entrar al estadio se solicitará el Registro Nacional de Hinchas, según el club.

En lo deportivo, ambos equipos pelean por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores 2027. T13 recuerda que, si la U suma, clasificará a la fase de grupos del torneo continental, y que Colo Colo, líder tras su 6-1 sobre la Universidad de Concepción, le sacó 10 puntos a la U. En los clásicos de Primera División, antes de este duelo la UC ganó 62 veces, la U 77 y hubo 63 empates.

Si quieres más contexto, revisa lo que dijo Daniel Garnero sobre el favoritismo en el clásico y nuestra guía completa de dónde ver el Clásico Universitario.

Cobresal vs Everton: el partido de la TV abierta

Hora: domingo 1 de noviembre, 14:15 horas (Chile).

domingo 1 de noviembre, 14:15 horas (Chile). Estadio: El Cobre, en El Salvador.

El Cobre, en El Salvador. Transmisión en Chile: Señal 2 de Canal 13 y T13 en vivo, además de todas sus plataformas, según Cooperativa.

Cobresal, dirigido por Gustavo Huerta, está antepenúltimo, fuera de la zona de descenso, y llega con dos empates consecutivos. Everton, en cambio, es cuarto con 39 puntos y busca mantener la presión por los cupos a la Libertadores, pero viene golpeado por la goleada que le propinó la U.

Lo que viene el lunes 2 de noviembre

La fecha 26 termina el lunes con dos partidos, según la programación publicada por Cooperativa: Deportes Limache vs Audax Italiano a las 18:00 horas en el Nicolás Chahuán, y Deportes Concepción vs Palestino a las 20:30 horas en el Ester Roa. No hemos confirmado aún qué canal transmite cada uno, así que conviene revisar la parrilla de TNT Sports antes del pitazo inicial.

Chilenos en el extranjero

Al cierre de esta guía no pudimos confirmar partidos de este domingo con chilenos en Europa, la MLS o Brasil, por lo que no los incluimos. Si aparece alguno con horario y canal confirmados, lo sumaremos en nuestra cobertura del día.

Después del clásico, la mirada se pone en la fecha 27, con Colo Colo recibiendo a Ñublense el domingo 8 de noviembre.