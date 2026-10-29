Datos Clave Novedad: Cecilia Pérez aparece como la opción de José Ramón Correa si José Miguel Insulza deja su cargo, según Cooperativa Deportes. Condición: Insulza aún no ha decidido si sigue en la directiva de Azul Azul. Contexto: El 13 de noviembre, por decisión de la junta de acreedores de Sartor, deben dejar sus cargos los directores nombrados por Michael Clark.

La salida de los directores nombrados por Michael Clark en Azul Azul abrió una opción inesperada: que Cecilia Pérez se mantenga en la plana mayor de la concesionaria que administra a la Universidad de Chile. Según informó Cooperativa Deportes este jueves 29 de octubre, todo depende de lo que decida José Miguel Insulza.

La opción de Correa depende de Insulza

Insulza, exsecretario general de la OEA y representante de José Ramón Correa en la directiva, podría dejar su cargo el próximo 13 de noviembre junto a los directores nombrados por Clark. Cooperativa informó que aún no ha decidido si continúa en el directorio.

Si finalmente renuncia, Pérez sería la alternativa de Correa, dueño del 21,4 por ciento de las acciones de Azul Azul, para ocupar ese sillón. La opción pasaría por la sociedad Romántico Viajero, según el medio.

Por qué Pérez debe dejar el cargo el 13 de noviembre

La presidenta de Azul Azul debe abandonar su puesto por decisión de la junta de acreedores de Sartor, que ya tiene fecha: la junta de accionistas del 13 de noviembre, que revocará a Pérez y al directorio.

Junto con ella, deben dejar el directorio los demás directores nombrados por Clark: Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin Oyarzún.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado por Cooperativa: la eventual continuidad de Pérez no cambia la decisión de la junta de acreedores de Sartor, pero sí muestra que la reconfiguración del directorio no está cerrada. Correa, dueño del 21,4 por ciento de las acciones, ya tendría un nombre sobre la mesa para el caso de que el sillón de Insulza quede vacío.

Cooperativa recuerda que el cambio responde a la decisión de la junta de acreedores de Sartor, que obliga a los directores nombrados por Clark a dejar sus puestos de manera conjunta. Por eso, cualquier movimiento en el directorio se mira con atención entre los hinchas y los socios de la U.

Hay varias preguntas sin respuesta: si Insulza se queda o se va, quién ocuparía su lugar y bajo qué reglas. Hasta ahora, la información proviene de una sola fuente y no hay confirmación oficial de los involucrados.

Todo se definirá el 13 de noviembre, cuando se realice la junta. Mientras tanto, la U sigue su campaña en la Liga de Primera: el domingo 1 de noviembre, a las 17:15 horas, visita a la Universidad Católica en el Claro Arena, en el clásico universitario.