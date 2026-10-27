Datos Clave Resultado: Universidad de Chile 4-1 Everton, en el estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 25 de la Liga de Primera. Ribonetto: “El resultado duele y da bronca”, reconoció el técnico argentino en conferencia de prensa. Lo que viene: Cobresal vs Everton, domingo 1 de noviembre, 14:15 horas, en el estadio El Cobre.

El técnico de Everton, Walter Ribonetto, no escondió su molestia tras la derrota 4-1 ante la U de Chile, el partido que cerró la fecha 25 de la Liga de Primera. Pese al marcador, el entrenador argentino aseguró que la diferencia no reflejó lo que pasó en la cancha y que su equipo sigue en la pelea por el cupo a la Copa Libertadores 2027, el llamado “Chile 2”.

“Da bronca”: la autocrítica de Ribonetto

En conferencia de prensa, Ribonetto puso el foco en la falta de efectividad de su plantel. “El resultado duele y da bronca, porque no fue tanta la diferencia para perder por cuatro goles. Pero los detalles y las situaciones de gol que uno tiene, hay que convertirlas y evitar que el rival te convierta. Esto sigue”, afirmó.

El DT también repasó el desarrollo del partido: “los primeros 30 minutos tuvimos situaciones para convertir ante un rival que no te da ventajas y que te lastima cuando se genera opciones de gol. Nosotros no pudimos convertir las que tuvimos y se dio un partido que no lo esperábamos desde el resultado”.

Cinco fechas y la Libertadores todavía en juego

Aunque la derrota aleja a Everton de la clasificación directa a la Libertadores, Ribonetto prefirió mirar hacia adelante y defendió lo hecho por el grupo. “Tenemos que corregir cosas, pero creo que tampoco está todo mal. Hay cosas muy buenas que viene haciendo el equipo, viene en crecimiento y todavía faltan cinco fechas. Está todo muy parejo en la tabla para ingresar a la Copa Libertadores, que es lo que queremos”, insistió.

Y cerró con una referencia a lo que estaba en juego frente a los azules: “Sabíamos que contra la U teníamos la posibilidad de sumar tres puntos claves, pero la opción todavía está latente”.

El triunfo azul, con un triplete de Eduardo Vargas, lo contamos en esta nota sobre el delantero de la U.

Qué significa para Everton

Nuestra lectura, basada solo en lo dicho por el técnico: Ribonetto atribuye la derrota a la falta de definición y no al funcionamiento del equipo, a su juicio “en crecimiento”. La tabla, según él, sigue pareja de cara al cupo a Libertadores, y eso explica su tono de optimismo pese al 4-1.

La próxima parada es el domingo 1 de noviembre, a las 14:15 horas, cuando Everton visite a Cobresal en el estadio El Cobre por la fecha 26. Será la primera ocasión de mostrar si la autocrítica de Ribonetto se traduce en puntos.