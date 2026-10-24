Datos Clave Primera B: Cinco partidos a las 17:30 horas, con San Luis cerca del ascenso. Liga de Primera: La Serena vs. Deportes Concepción a las 12:30 y O’Higgins vs. Cobresal a las 20:00 horas. TV abierta: Solo el partido de La Serena se ve en señal abierta, por T13.

El sábado 24 de octubre trae definiciones para el fútbol chileno. En la Primera B, San Luis puede asegurar su regreso a Primera si gana a Recoleta y Cobreloa no vence a Rangers, ambos partidos a las 17:30 horas. En la Liga de Primera hay dos duelos: La Serena con Deportes Concepción a las 12:30 y O’Higgins con Cobresal a las 20:00. Todos los horarios son de Chile.

Liga de Primera: La Serena y Concepción abren el día

Deportes La Serena recibe a Deportes Concepción por la fecha 25. El cuadro granate suma 30 puntos y el León de Collao, 32, así que ambos llegan en la parte media de la tabla y con ganas de volver a ganar.

Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Estadio: La Portada, La Serena.

La Portada, La Serena. Transmisión en Chile: T13 en señal abierta y en 13Go y el sitio de Teletrece; también TNT Sports Premium y Max.

Primera B: cinco partidos a las 17:30 y el ascenso en juego

La fecha 29 de la Liga de Ascenso concentra todos sus partidos del sábado a la misma hora. San Luis lidera con 53 puntos, Cobreloa es segundo con 51 y Santiago Wanderers, tercero con 47. Rangers, con 21, es el colista.

San Luis vs. Deportes Recoleta: estadio Lucio Fariña Fernández, Quillota. TNT Sports Premium y HBO Max.

estadio Lucio Fariña Fernández, Quillota. TNT Sports Premium y HBO Max. Rangers vs. Cobreloa: Talca. HBO Max.

Talca. HBO Max. Unión Española vs. Santiago Wanderers: estadio Santa Laura. HBO Max.

estadio Santa Laura. HBO Max. Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe: estadio Chinquihue. TNT Sports y HBO Max.

estadio Chinquihue. TNT Sports y HBO Max. Deportes Copiapó vs. Deportes Santa Cruz: estadio Luis Valenzuela Hermosilla. HBO Max.

El equipo de Humberto Suazo necesita ganar y que Cobreloa no gane en Talca para levantar el trofeo este mismo sábado. Si no se da esa combinación, la definición pasa a la fecha 30, el 1 de noviembre. Repasamos el detalle en nuestra guía de la fecha 29 de la Primera B.

O’Higgins y Cobresal, mirando hacia abajo en la tabla

A las 20:00 horas, O’Higgins y Cobresal se miden en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua. Antes de la fecha, los celestes sumaban 27 puntos y los mineros, 25, apenas por encima de la zona de descenso, de modo que el duelo vale mucho para ambos.

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua.

Codelco El Teniente, Rancagua. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y streaming en Max, con el plan que incluye TNT Sports.

Qué mirar este sábado

En la parte baja de la Primera B, Rangers, con 21 puntos, es el único equipo en zona de descenso, con Santa Cruz y San Felipe, ambos con 23, a solo dos unidades. En la pelea por la liguilla, Unión Española aparece novena con 39 y recibe a Wanderers a un punto de Deportes Copiapó, que cierra el grupo de clasificados con 40.

Con lo publicado, el día tiene dos focos claros. Arriba, la Primera B puede tener campeón antes de tiempo si San Luis cumple su parte y Cobreloa tropieza. Abajo, O’Higgins y Cobresal juegan un partido con puntos de mucho peso para alejarse del fondo.

Mañana domingo siguen la fecha 25 de la Liga de Primera, con Universidad Católica en La Calera a las 15:00 y Colo Colo en Santa Laura a las 17:30, y el lunes cierra Universidad de Chile ante Everton en Rancagua. Aquí puedes ver dónde ver Palestino vs. Colo Colo.