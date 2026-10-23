La fecha 29 de la Primera B arranca este viernes 23 de octubre con Deportes Iquique vs Magallanes, a las 20:00 horas, y tendrá su jornada grande el sábado 24 a las 17:30 horas, cuando juegan los tres primeros de la tabla: San Luis, Cobreloa y Santiago Wanderers. La mayoría de los partidos se ve por HBO Max y varios también por TNT Sports.

Viernes 23 de octubre

20:00 horas: Deportes Iquique vs Magallanes, estadio Tierra de Campeones. TNT Sports y HBO Max.

Sábado 24 de octubre, 17:30 horas

Rangers vs Cobreloa, estadio Iván Azócar de Talca. HBO Max.

Unión Española vs Santiago Wanderers, estadio Santa Laura. HBO Max.

San Luis vs Deportes Recoleta, estadio Lucio Fariña. TNT Sports Premium y HBO Max.

Deportes Copiapó vs Santa Cruz, estadio Luis Valenzuela Hermosilla. HBO Max.

Deportes Puerto Montt vs Unión San Felipe, estadio Chinquihue. TNT Sports y HBO Max.

Domingo 25 de octubre

15:00 horas: Deportes Temuco vs San Marcos de Arica, estadio Germán Becker. TNT Sports y HBO Max.

Deportes Temuco vs San Marcos de Arica, estadio Germán Becker. TNT Sports y HBO Max. 17:30 horas: Deportes Antofagasta vs Curicó Unido, estadio Calvo y Bascuñán. TNT Sports y HBO Max.

Los canales no pudimos confirmarlos en una segunda fuente, por lo que conviene revisar la señal el mismo día.

¿Cómo llegan los que pelean arriba?

Tras la fecha 28, San Luis es líder con 53 puntos, Cobreloa tiene 51 y Santiago Wanderers 47. Quedan dos fechas, la 29 y la 30, y el sábado es la jornada en que esos tres equipos se juegan el título y el ascenso directo.

Abajo, la tabla también aprieta: Rangers es último con 21 puntos, y Santa Cruz y Unión San Felipe suman 23. En la pelea por la Liguilla, Unión Española es novena con 39 puntos y Deportes Copiapó, octavo con 40, ocupa el último cupo.

Para entender cómo se define un empate en la cima, revisa nuestra guía sobre el liderato de la Primera B. La última fecha, la 30, cerrará la temporada regular.