La Primera B está de infarto: San Luis tiene la opción principal para subir a la máxima categoría del fútbol chileno, mientras que Cobreloa y Magallanes vienen detrás con posibilidades concretas de quedarse también con el ansiado ascenso directo que entrega el título de esta competición.

Los Canarios están al tope de la tabla con 50 puntos, los Loínos segundos con 48 y terceros los Carabeleros con 46. Más atrás, con aún posibilidades matemáticas están Antofagasta y Santiago Wanderers con 44 unidades.

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo San Luis San Luis
27 14 8 5 42 29 +13 50 EGPGP
2
Logo Cobreloa Cobreloa
27 13 9 5 45 29 +16 48 EGEPG
3
Logo Magallanes Magallanes
27 13 7 7 44 39 +5 46 EGEPG
4
Logo Antofagasta Antofagasta
27 12 8 7 47 26 +21 44 EGEGG
5
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
27 12 8 7 42 30 +12 44 EGGGP
6
Logo Recoleta Recoleta
27 11 8 8 39 36 +3 41 GPGEP
7
Logo Copiapó Copiapó
27 11 7 9 42 40 +2 40 GEPPP
8
Logo San Marcos San Marcos
27 10 9 8 33 27 +6 39 EGGGG
9
Logo Unión Española Unión Española
27 10 6 11 32 35 -3 36 GPEEG
10
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
27 9 8 10 42 37 +5 35 EGEPG
11
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
27 8 10 9 36 30 +6 34 PPEPG
12
Logo Puerto Montt Puerto Montt
27 10 4 13 26 35 -9 34 PPEGP
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
27 7 9 11 24 40 -16 30 PEEEG
14
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
27 4 10 13 28 42 -14 22 GPEPP
15
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
27 5 7 15 16 48 -32 22 EPEGP
16
Logo Rangers Rangers
27 5 6 16 27 42 -15 21 PPPEP
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Cobreloa Cobreloa
13 10 2 1 30 9 +21 32
2
Logo San Luis San Luis
14 9 4 1 29 14 +15 31
3
Logo Antofagasta Antofagasta
14 8 4 2 26 9 +17 28
4
Logo Copiapó Copiapó
14 8 3 3 24 17 +7 27
5
Logo Magallanes Magallanes
13 7 3 3 24 19 +5 24
6
Logo Unión Española Unión Española
13 7 3 3 19 14 +5 24
7
Logo Recoleta Recoleta
14 7 3 4 21 20 +1 24
8
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
13 6 5 2 25 17 +8 23
9
Logo San Marcos San Marcos
13 6 4 3 16 9 +7 22
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
14 7 1 6 17 16 +1 22
11
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
14 5 6 3 18 9 +9 21
12
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
14 5 4 5 25 20 +5 19
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 5 4 4 14 14 0 19
14
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 3 5 5 8 12 -4 14
15
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 1 7 5 15 21 -6 10
16
Logo Rangers Rangers
14 2 4 8 14 20 -6 10
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Magallanes Magallanes
14 6 4 4 20 20 0 22
2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
14 6 3 5 17 13 +4 21
3
Logo San Luis San Luis
13 5 4 4 13 15 -2 19
4
Logo Recoleta Recoleta
13 4 5 4 18 16 +2 17
5
Logo San Marcos San Marcos
14 4 5 5 17 18 -1 17
6
Logo Antofagasta Antofagasta
13 4 4 5 21 17 +4 16
7
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 17 17 0 16
8
Logo Cobreloa Cobreloa
14 3 7 4 15 20 -5 16
9
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 3 4 6 18 21 -3 13
10
Logo Copiapó Copiapó
13 3 4 6 18 23 -5 13
11
Logo Unión Española Unión Española
14 3 3 8 13 21 -8 12
12
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
14 3 3 8 13 21 -8 12
13
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 3 3 7 9 19 -10 12
14
Logo Rangers Rangers
13 3 2 8 13 22 -9 11
15
Logo Curicó Unido Curicó Unido
14 2 5 7 10 26 -16 11
16
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
14 2 2 10 8 36 -28 8
16 equipos

¿Cómo se define al campeón de la Primera B si empatan en puntos en la cima?

Si dos equipos terminan empatados en la cima de la Primera B se definirá con un partido de definición, mientras que si hay tres elencos con el mismo puntaje al finalizar la competición, los dos mejores disputarán el duelo de desempate, definiéndose eso por diferencia de gol, pero siguiendo con otros tópicos que indica el reglamento del torneo estipulado por el Consejo de Presidentes de la ANFP.

¿Qué dice el reglamento?

Doble empate

  • El campeón se define en un partido único. El Directorio de la ANFP fija la fecha, el estadio y el horario, asesorado por la Gerencia de Ligas Profesionales.
  • El Directorio también decide en su momento cómo se reparte lo económico de ese partido.
  • Si el partido termina empatado, se va directo a penales, con una serie única.

Triple empate (o más)

  • Juegan el mismo partido único solo los dos clubes que queden primero y segundo al aplicar el orden de la tabla del art. 82.
  • Ese orden es:
    1. Diferencia de goles.
    2. Partidos ganados.
    3. Goles marcados.
    4. Goles marcados de visita.
    5. Menos tarjetas rojas.
    6. Menos tarjetas amarillas.
    7. Sorteo.
  • Si el partido termina empatado, también se define por penales (art. 83 d).

El fixture que le resta a San Luis, Cobreloa y Magallanes

San Luis:

  • Magallanes (visita)
  • Recoleta (local)
  • San Marcos (visita)

Cobreloa:

  • Recoleta (local)
  • Rangers (visita)
  • Puerto Montt (local)

Magallanes:

  • San Luis (local)
  • Iquique (visita)
  • Antofagasta (local)
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario
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Jornada — 1
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 1
vie, 20 feb
San Marcos Logo San Marcos
1 – 1
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
sáb, 21 feb
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
0 – 2
Logo Recoleta Recoleta
sáb, 21 feb
Unión Española Logo Unión Española
2 – 0
Logo San Luis San Luis
sáb, 21 feb
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
5 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
dom, 22 feb
Rangers Logo Rangers
0 – 2
Logo Antofagasta Antofagasta
dom, 22 feb
Puerto Montt Logo Puerto Montt
2 – 0
Logo Copiapó Copiapó
lun, 23 feb
Cobreloa Logo Cobreloa
3 – 1
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
lun, 23 feb
Curicó Unido Logo Curicó Unido
1 – 2
Logo Magallanes Magallanes
Jornada — 2
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 2
vie, 27 feb
Recoleta Logo Recoleta
2 – 1
Logo Unión Española Unión Española
vie, 27 feb
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
0 – 0
Logo Cobreloa Cobreloa
sáb, 28 feb
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
1 – 1
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
sáb, 28 feb
Copiapó Logo Copiapó
2 – 0
Logo Rangers Rangers
dom, 01 mar
Antofagasta Logo Antofagasta
1 – 2
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 01 mar
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
1 – 1
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
lun, 02 mar
Magallanes Logo Magallanes
1 – 1
Logo San Marcos San Marcos
lun, 02 mar
San Luis Logo San Luis
1 – 1
Logo Curicó Unido Curicó Unido
Jornada — 3
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 3
vie, 06 mar
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
2 – 0
Logo Antofagasta Antofagasta
sáb, 07 mar
Cobreloa Logo Cobreloa
5 – 1
Logo Curicó Unido Curicó Unido
sáb, 07 mar
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
0 – 0
Logo San Marcos San Marcos
dom, 08 mar
Puerto Montt Logo Puerto Montt
3 – 1
Logo Recoleta Recoleta
dom, 08 mar
Rangers Logo Rangers
1 – 1
Logo San Luis San Luis
lun, 09 mar
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
3 – 2
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
lun, 09 mar
Copiapó Logo Copiapó
1 – 1
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
mar, 10 mar
Unión Española Logo Unión Española
1 – 2
Logo Magallanes Magallanes
Jornada — 4
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 4
vie, 13 mar
Recoleta Logo Recoleta
2 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
vie, 13 mar
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
1 – 2
Logo Cobreloa Cobreloa
sáb, 14 mar
Magallanes Logo Magallanes
0 – 1
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
sáb, 14 mar
San Luis Logo San Luis
2 – 2
Logo Copiapó Copiapó
dom, 15 mar
Antofagasta Logo Antofagasta
2 – 1
Logo Unión Española Unión Española
dom, 15 mar
Curicó Unido Logo Curicó Unido
1 – 0
Logo Rangers Rangers
dom, 15 mar
Puerto Montt Logo Puerto Montt
2 – 0
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
lun, 16 mar
San Marcos Logo San Marcos
0 – 0
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
Jornada — 5
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 5
vie, 20 mar
Unión Española Logo Unión Española
2 – 1
Logo Puerto Montt Puerto Montt
sáb, 21 mar
Rangers Logo Rangers
2 – 4
Logo Recoleta Recoleta
sáb, 21 mar
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
4 – 2
Logo Curicó Unido Curicó Unido
dom, 22 mar
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
2 – 2
Logo Antofagasta Antofagasta
dom, 22 mar
Copiapó Logo Copiapó
2 – 0
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
dom, 22 mar
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
1 – 1
Logo San Luis San Luis
lun, 23 mar
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
1 – 1
Logo San Marcos San Marcos
lun, 23 mar
Cobreloa Logo Cobreloa
1 – 1
Logo Magallanes Magallanes
Jornada — 6
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 6
vie, 27 mar
Recoleta Logo Recoleta
1 – 5
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
sáb, 28 mar
San Marcos Logo San Marcos
2 – 0
Logo Unión Española Unión Española
sáb, 28 mar
Puerto Montt Logo Puerto Montt
0 – 2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
sáb, 28 mar
Curicó Unido Logo Curicó Unido
1 – 1
Logo Copiapó Copiapó
dom, 29 mar
Antofagasta Logo Antofagasta
4 – 0
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
dom, 29 mar
Cobreloa Logo Cobreloa
2 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
dom, 29 mar
San Luis Logo San Luis
3 – 2
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
lun, 30 mar
Magallanes Logo Magallanes
3 – 2
Logo Rangers Rangers
Jornada — 7
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 7
vie, 10 abr
Unión Española Logo Unión Española
1 – 1
Logo Cobreloa Cobreloa
sáb, 11 abr
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
0 – 0
Logo Curicó Unido Curicó Unido
sáb, 11 abr
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
2 – 2
Logo Magallanes Magallanes
sáb, 11 abr
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
0 – 0
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 12 abr
Copiapó Logo Copiapó
2 – 4
Logo Recoleta Recoleta
dom, 12 abr
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
3 – 1
Logo San Luis San Luis
dom, 12 abr
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
3 – 3
Logo Antofagasta Antofagasta
dom, 12 abr
Rangers Logo Rangers
2 – 3
Logo San Marcos San Marcos
Jornada — 8
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 8
vie, 17 abr
Rangers Logo Rangers
1 – 1
Logo Unión Española Unión Española
sáb, 18 abr
Recoleta Logo Recoleta
2 – 2
Logo Curicó Unido Curicó Unido
sáb, 18 abr
Magallanes Logo Magallanes
2 – 3
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
sáb, 18 abr
San Marcos Logo San Marcos
2 – 1
Logo Cobreloa Cobreloa
sáb, 18 abr
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
1 – 3
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
dom, 19 abr
Antofagasta Logo Antofagasta
1 – 0
Logo Copiapó Copiapó
dom, 19 abr
San Luis Logo San Luis
2 – 1
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
lun, 20 abr
Puerto Montt Logo Puerto Montt
1 – 0
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
Jornada — 9
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 9
sáb, 25 abr
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
0 – 1
Logo Magallanes Magallanes
sáb, 25 abr
Copiapó Logo Copiapó
0 – 3
Logo San Marcos San Marcos
sáb, 25 abr
Curicó Unido Logo Curicó Unido
2 – 1
Logo Puerto Montt Puerto Montt
sáb, 25 abr
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
2 – 1
Logo Rangers Rangers
dom, 26 abr
Recoleta Logo Recoleta
0 – 2
Logo Antofagasta Antofagasta
dom, 26 abr
Cobreloa Logo Cobreloa
3 – 1
Logo San Luis San Luis
dom, 26 abr
Unión Española Logo Unión Española
2 – 0
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
lun, 27 abr
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
2 – 1
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
Jornada — 10
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 10
jue, 30 abr
Unión Española Logo Unión Española
2 – 0
Logo Curicó Unido Curicó Unido
sáb, 02 may
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
2 – 2
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
sáb, 02 may
Rangers Logo Rangers
0 – 1
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 03 may
Magallanes Logo Magallanes
2 – 3
Logo Copiapó Copiapó
dom, 03 may
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
2 – 2
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
dom, 03 may
Cobreloa Logo Cobreloa
2 – 0
Logo Antofagasta Antofagasta
lun, 04 may
San Luis Logo San Luis
4 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
lun, 04 may
San Marcos Logo San Marcos
1 – 0
Logo Recoleta Recoleta
Jornada — 11
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 11
vie, 08 may
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
1 – 1
Logo Rangers Rangers
vie, 08 may
Puerto Montt Logo Puerto Montt
2 – 0
Logo Magallanes Magallanes
sáb, 09 may
Recoleta Logo Recoleta
1 – 0
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
sáb, 09 may
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
0 – 1
Logo Unión Española Unión Española
sáb, 09 may
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
5 – 1
Logo Cobreloa Cobreloa
dom, 10 may
Antofagasta Logo Antofagasta
3 – 1
Logo San Luis San Luis
dom, 10 may
Copiapó Logo Copiapó
2 – 1
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
lun, 11 may
Curicó Unido Logo Curicó Unido
2 – 2
Logo San Marcos San Marcos
Jornada — 12
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 12
sáb, 16 may
Magallanes Logo Magallanes
3 – 2
Logo Recoleta Recoleta
sáb, 16 may
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
2 – 1
Logo Rangers Rangers
sáb, 16 may
Cobreloa Logo Cobreloa
4 – 1
Logo Copiapó Copiapó
sáb, 16 may
Curicó Unido Logo Curicó Unido
0 – 3
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
dom, 17 may
San Luis Logo San Luis
4 – 1
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 17 may
San Marcos Logo San Marcos
1 – 1
Logo Antofagasta Antofagasta
lun, 18 may
Unión Española Logo Unión Española
2 – 1
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
lun, 18 may
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
2 – 3
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
Jornada — 13
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 13
jue, 21 may
Recoleta Logo Recoleta
2 – 2
Logo Cobreloa Cobreloa
vie, 22 may
Rangers Logo Rangers
0 – 2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
sáb, 23 may
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
1 – 1
Logo Curicó Unido Curicó Unido
sáb, 23 may
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
5 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
dom, 24 may
Antofagasta Logo Antofagasta
1 – 1
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
dom, 24 may
Puerto Montt Logo Puerto Montt
0 – 2
Logo San Marcos San Marcos
dom, 24 may
San Luis Logo San Luis
2 – 1
Logo Magallanes Magallanes
lun, 25 may
Copiapó Logo Copiapó
3 – 1
Logo Unión Española Unión Española
Jornada — 14
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 14
sáb, 30 may
Recoleta Logo Recoleta
0 – 0
Logo San Luis San Luis
sáb, 30 may
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
2 – 2
Logo Unión Española Unión Española
sáb, 30 may
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
1 – 0
Logo Puerto Montt Puerto Montt
sáb, 30 may
San Marcos Logo San Marcos
0 – 1
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
dom, 31 may
Magallanes Logo Magallanes
4 – 3
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
dom, 31 may
Cobreloa Logo Cobreloa
2 – 0
Logo Rangers Rangers
lun, 01 jun
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
1 – 1
Logo Copiapó Copiapó
lun, 01 jun
Curicó Unido Logo Curicó Unido
1 – 0
Logo Antofagasta Antofagasta
Jornada — 15
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 15
vie, 05 jun
San Luis Logo San Luis
1 – 0
Logo San Marcos San Marcos
sáb, 06 jun
Copiapó Logo Copiapó
1 – 0
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
sáb, 06 jun
Puerto Montt Logo Puerto Montt
1 – 1
Logo Cobreloa Cobreloa
sáb, 06 jun
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
1 – 1
Logo Recoleta Recoleta
sáb, 06 jun
Rangers Logo Rangers
0 – 1
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
dom, 07 jun
Antofagasta Logo Antofagasta
0 – 0
Logo Magallanes Magallanes
lun, 08 jun
Unión Española Logo Unión Española
2 – 2
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
lun, 08 jun
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
0 – 1
Logo Curicó Unido Curicó Unido
Jornada — 16
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 16
sáb, 03 oct
Magallanes Logo Magallanes
1 – 0
Logo Curicó Unido Curicó Unido
sáb, 03 oct
Copiapó Logo Copiapó
3 – 0
Logo Puerto Montt Puerto Montt
sáb, 03 oct
Recoleta Logo Recoleta
2 – 1
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
sáb, 03 oct
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
0 – 1
Logo Cobreloa Cobreloa
sáb, 03 oct
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
1 – 2
Logo San Marcos San Marcos
dom, 04 oct
Antofagasta Logo Antofagasta
2 – 0
Logo Rangers Rangers
dom, 04 oct
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
0 – 2
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
dom, 04 oct
San Luis Logo San Luis
2 – 0
Logo Unión Española Unión Española
Jornada — 17
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 17
vie, 24 jul
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
1 – 0
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
sáb, 25 jul
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
2 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
sáb, 25 jul
Curicó Unido Logo Curicó Unido
1 – 2
Logo San Luis San Luis
sáb, 25 jul
Cobreloa Logo Cobreloa
4 – 2
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
dom, 26 jul
Rangers Logo Rangers
0 – 0
Logo Copiapó Copiapó
dom, 26 jul
Puerto Montt Logo Puerto Montt
3 – 2
Logo Antofagasta Antofagasta
dom, 26 jul
San Marcos Logo San Marcos
2 – 0
Logo Magallanes Magallanes
lun, 27 jul
Unión Española Logo Unión Española
2 – 1
Logo Recoleta Recoleta
Jornada — 18
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 18
vie, 31 jul
San Luis Logo San Luis
1 – 1
Logo Rangers Rangers
vie, 31 jul
San Marcos Logo San Marcos
1 – 1
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
sáb, 01 ago
Antofagasta Logo Antofagasta
5 – 1
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
sáb, 01 ago
Curicó Unido Logo Curicó Unido
0 – 0
Logo Cobreloa Cobreloa
dom, 02 ago
Magallanes Logo Magallanes
3 – 2
Logo Unión Española Unión Española
dom, 02 ago
Recoleta Logo Recoleta
0 – 1
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 02 ago
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
1 – 3
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
lun, 03 ago
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
1 – 4
Logo Copiapó Copiapó
Jornada — 19
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 19
vie, 07 ago
Unión Española Logo Unión Española
0 – 3
Logo Antofagasta Antofagasta
vie, 07 ago
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
0 – 0
Logo Puerto Montt Puerto Montt
sáb, 08 ago
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
0 – 0
Logo Recoleta Recoleta
sáb, 08 ago
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
1 – 1
Logo San Marcos San Marcos
sáb, 08 ago
Cobreloa Logo Cobreloa
1 – 1
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
sáb, 08 ago
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
3 – 4
Logo Magallanes Magallanes
dom, 09 ago
Copiapó Logo Copiapó
1 – 1
Logo San Luis San Luis
dom, 09 ago
Rangers Logo Rangers
0 – 0
Logo Curicó Unido Curicó Unido
Jornada — 20
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 20
mar, 11 ago
Puerto Montt Logo Puerto Montt
0 – 1
Logo Unión Española Unión Española
mié, 12 ago
Magallanes Logo Magallanes
2 – 2
Logo Cobreloa Cobreloa
mié, 12 ago
Recoleta Logo Recoleta
4 – 2
Logo Rangers Rangers
mié, 12 ago
Antofagasta Logo Antofagasta
0 – 0
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
mié, 12 ago
San Marcos Logo San Marcos
0 – 1
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
jue, 13 ago
San Luis Logo San Luis
1 – 1
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
jue, 13 ago
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
4 – 0
Logo Copiapó Copiapó
jue, 13 ago
Curicó Unido Logo Curicó Unido
1 – 2
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
Jornada — 21
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 21
sáb, 15 ago
Rangers Logo Rangers
2 – 3
Logo Magallanes Magallanes
sáb, 15 ago
Unión Española Logo Unión Española
2 – 1
Logo San Marcos San Marcos
dom, 16 ago
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
1 – 1
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 16 ago
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
0 – 1
Logo Cobreloa Cobreloa
dom, 16 ago
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
1 – 1
Logo Antofagasta Antofagasta
lun, 17 ago
Copiapó Logo Copiapó
4 – 0
Logo Curicó Unido Curicó Unido
lun, 17 ago
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
0 – 2
Logo San Luis San Luis
lun, 17 ago
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
1 – 1
Logo Recoleta Recoleta
Jornada — 22
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 22
vie, 21 ago
San Marcos Logo San Marcos
1 – 2
Logo Rangers Rangers
sáb, 22 ago
Recoleta Logo Recoleta
2 – 1
Logo Copiapó Copiapó
sáb, 22 ago
Magallanes Logo Magallanes
1 – 0
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
sáb, 22 ago
Puerto Montt Logo Puerto Montt
0 – 4
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
sáb, 22 ago
Cobreloa Logo Cobreloa
0 – 1
Logo Unión Española Unión Española
dom, 23 ago
Antofagasta Logo Antofagasta
3 – 1
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
dom, 23 ago
Curicó Unido Logo Curicó Unido
2 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
lun, 24 ago
San Luis Logo San Luis
0 – 1
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
Jornada — 23
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 23
sáb, 29 ago
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
0 – 0
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
sáb, 29 ago
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
2 – 1
Logo Magallanes Magallanes
sáb, 29 ago
Unión Española Logo Unión Española
0 – 1
Logo Rangers Rangers
sáb, 29 ago
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
0 – 1
Logo San Luis San Luis
dom, 30 ago
Copiapó Logo Copiapó
0 – 4
Logo Antofagasta Antofagasta
dom, 30 ago
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
3 – 1
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 30 ago
Curicó Unido Logo Curicó Unido
0 – 0
Logo Recoleta Recoleta
lun, 31 ago
Cobreloa Logo Cobreloa
2 – 0
Logo San Marcos San Marcos
Jornada — 24
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 24
vie, 04 sept
Rangers Logo Rangers
1 – 0
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
vie, 04 sept
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
1 – 0
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
vie, 04 sept
Puerto Montt Logo Puerto Montt
2 – 0
Logo Curicó Unido Curicó Unido
sáb, 05 sept
Magallanes Logo Magallanes
0 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
sáb, 05 sept
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
1 – 1
Logo Unión Española Unión Española
sáb, 05 sept
San Luis Logo San Luis
4 – 2
Logo Cobreloa Cobreloa
sáb, 05 sept
San Marcos Logo San Marcos
2 – 1
Logo Copiapó Copiapó
dom, 06 sept
Antofagasta Logo Antofagasta
1 – 2
Logo Recoleta Recoleta
Jornada — 25
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 25
mar, 08 sept
Puerto Montt Logo Puerto Montt
1 – 2
Logo Rangers Rangers
mar, 08 sept
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
3 – 0
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
mar, 08 sept
Curicó Unido Logo Curicó Unido
2 – 1
Logo Unión Española Unión Española
mié, 09 sept
Recoleta Logo Recoleta
2 – 1
Logo San Marcos San Marcos
mié, 09 sept
Copiapó Logo Copiapó
1 – 1
Logo Magallanes Magallanes
mié, 09 sept
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
0 – 1
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
jue, 10 sept
Antofagasta Logo Antofagasta
0 – 0
Logo Cobreloa Cobreloa
mié, 30 sept
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
0 – 1
Logo San Luis San Luis
Jornada — 26
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 26
dom, 13 sept
Magallanes Logo Magallanes
2 – 0
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 13 sept
San Marcos Logo San Marcos
3 – 0
Logo Curicó Unido Curicó Unido
lun, 14 sept
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
0 – 0
Logo Recoleta Recoleta
lun, 14 sept
Rangers Logo Rangers
1 – 2
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
mar, 15 sept
San Luis Logo San Luis
2 – 1
Logo Antofagasta Antofagasta
mar, 15 sept
Unión Española Logo Unión Española
1 – 1
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
sáb, 26 sept
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
1 – 4
Logo Copiapó Copiapó
sáb, 26 sept
Cobreloa Logo Cobreloa
1 – 0
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
Jornada — 27
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 27
sáb, 10 oct
Recoleta Logo Recoleta
1 – 2
Logo Magallanes Magallanes
sáb, 10 oct
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
1 – 2
Logo Curicó Unido Curicó Unido
sáb, 10 oct
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
2 – 1
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
dom, 11 oct
Antofagasta Logo Antofagasta
3 – 0
Logo San Marcos San Marcos
dom, 11 oct
Copiapó Logo Copiapó
2 – 1
Logo Cobreloa Cobreloa
lun, 12 oct
Puerto Montt Logo Puerto Montt
0 – 1
Logo San Luis San Luis
lun, 12 oct
Rangers Logo Rangers
4 – 0
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
lun, 12 oct
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
1 – 0
Logo Unión Española Unión Española
Jornada — 28
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 28
vie, 16 oct
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
18:00
Logo Rangers Rangers
sáb, 17 oct
Magallanes Logo Magallanes
12:30
Logo San Luis San Luis
sáb, 17 oct
Cobreloa Logo Cobreloa
15:00
Logo Recoleta Recoleta
dom, 18 oct
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
12:30
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
dom, 18 oct
Curicó Unido Logo Curicó Unido
12:30
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
dom, 18 oct
San Marcos Logo San Marcos
15:00
Logo Puerto Montt Puerto Montt
dom, 18 oct
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
17:00
Logo Antofagasta Antofagasta
lun, 19 oct
Unión Española Logo Unión Española
19:00
Logo Copiapó Copiapó
Jornada — 29
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 29
vie, 23 oct
Deportes Iquique Logo Deportes Iquique
20:00
Logo Magallanes Magallanes
sáb, 24 oct
Unión Española Logo Unión Española
17:30
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
sáb, 24 oct
Copiapó Logo Copiapó
17:30
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
sáb, 24 oct
Puerto Montt Logo Puerto Montt
17:30
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
sáb, 24 oct
San Luis Logo San Luis
17:30
Logo Recoleta Recoleta
sáb, 24 oct
Rangers Logo Rangers
17:30
Logo Cobreloa Cobreloa
dom, 25 oct
Deportes Temuco Logo Deportes Temuco
15:00
Logo San Marcos San Marcos
dom, 25 oct
Antofagasta Logo Antofagasta
17:30
Logo Curicó Unido Curicó Unido
Jornada — 30
🇨🇱 Primera B Chili · Calendario — Jornada 30
sáb, 31 oct
San Marcos Logo San Marcos
21:00
Logo San Luis San Luis
sáb, 31 oct
Santiago Wanderers Logo Santiago Wanderers
21:00
Logo Copiapó Copiapó
sáb, 31 oct
Deportes Santa Cruz Logo Deportes Santa Cruz
21:00
Logo Rangers Rangers
sáb, 31 oct
Cobreloa Logo Cobreloa
21:00
Logo Puerto Montt Puerto Montt
sáb, 31 oct
Unión San Felipe Logo Unión San Felipe
21:00
Logo Unión Española Unión Española
sáb, 31 oct
Curicó Unido Logo Curicó Unido
21:00
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
sáb, 31 oct
Recoleta Logo Recoleta
21:00
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
sáb, 31 oct
Magallanes Logo Magallanes
21:00
Logo Antofagasta Antofagasta
240 partidos