La Primera B está de infarto: San Luis tiene la opción principal para subir a la máxima categoría del fútbol chileno, mientras que Cobreloa y Magallanes vienen detrás con posibilidades concretas de quedarse también con el ansiado ascenso directo que entrega el título de esta competición.
Los Canarios están al tope de la tabla con 50 puntos, los Loínos segundos con 48 y terceros los Carabeleros con 46. Más atrás, con aún posibilidades matemáticas están Antofagasta y Santiago Wanderers con 44 unidades.
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|27
|14
|8
|5
|42
|29
|+13
|50
|EGPGP
|2
|
|27
|13
|9
|5
|45
|29
|+16
|48
|EGEPG
|3
|
|27
|13
|7
|7
|44
|39
|+5
|46
|EGEPG
|4
|
|27
|12
|8
|7
|47
|26
|+21
|44
|EGEGG
|5
|
|27
|12
|8
|7
|42
|30
|+12
|44
|EGGGP
|6
|
|27
|11
|8
|8
|39
|36
|+3
|41
|GPGEP
|7
|
|27
|11
|7
|9
|42
|40
|+2
|40
|GEPPP
|8
|
|27
|10
|9
|8
|33
|27
|+6
|39
|EGGGG
|9
|
|27
|10
|6
|11
|32
|35
|-3
|36
|GPEEG
|10
|
|27
|9
|8
|10
|42
|37
|+5
|35
|EGEPG
|11
|
|27
|8
|10
|9
|36
|30
|+6
|34
|PPEPG
|12
|
|27
|10
|4
|13
|26
|35
|-9
|34
|PPEGP
|13
|
|27
|7
|9
|11
|24
|40
|-16
|30
|PEEEG
|14
|
|27
|4
|10
|13
|28
|42
|-14
|22
|GPEPP
|15
|
|27
|5
|7
|15
|16
|48
|-32
|22
|EPEGP
|16
|
|27
|5
|6
|16
|27
|42
|-15
|21
|PPPEP
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|13
|10
|2
|1
|30
|9
|+21
|32
|2
|
|14
|9
|4
|1
|29
|14
|+15
|31
|3
|
|14
|8
|4
|2
|26
|9
|+17
|28
|4
|
|14
|8
|3
|3
|24
|17
|+7
|27
|5
|
|13
|7
|3
|3
|24
|19
|+5
|24
|6
|
|13
|7
|3
|3
|19
|14
|+5
|24
|7
|
|14
|7
|3
|4
|21
|20
|+1
|24
|8
|
|13
|6
|5
|2
|25
|17
|+8
|23
|9
|
|13
|6
|4
|3
|16
|9
|+7
|22
|10
|
|14
|7
|1
|6
|17
|16
|+1
|22
|11
|
|14
|5
|6
|3
|18
|9
|+9
|21
|12
|
|14
|5
|4
|5
|25
|20
|+5
|19
|13
|
|13
|5
|4
|4
|14
|14
|0
|19
|14
|
|13
|3
|5
|5
|8
|12
|-4
|14
|15
|
|13
|1
|7
|5
|15
|21
|-6
|10
|16
|
|14
|2
|4
|8
|14
|20
|-6
|10
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|14
|6
|4
|4
|20
|20
|0
|22
|2
|
|14
|6
|3
|5
|17
|13
|+4
|21
|3
|
|13
|5
|4
|4
|13
|15
|-2
|19
|4
|
|13
|4
|5
|4
|18
|16
|+2
|17
|5
|
|14
|4
|5
|5
|17
|18
|-1
|17
|6
|
|13
|4
|4
|5
|21
|17
|+4
|16
|7
|
|13
|4
|4
|5
|17
|17
|0
|16
|8
|
|14
|3
|7
|4
|15
|20
|-5
|16
|9
|
|13
|3
|4
|6
|18
|21
|-3
|13
|10
|
|13
|3
|4
|6
|18
|23
|-5
|13
|11
|
|14
|3
|3
|8
|13
|21
|-8
|12
|12
|
|14
|3
|3
|8
|13
|21
|-8
|12
|13
|
|13
|3
|3
|7
|9
|19
|-10
|12
|14
|
|13
|3
|2
|8
|13
|22
|-9
|11
|15
|
|14
|2
|5
|7
|10
|26
|-16
|11
|16
|
|14
|2
|2
|10
|8
|36
|-28
|8
¿Cómo se define al campeón de la Primera B si empatan en puntos en la cima?
Si dos equipos terminan empatados en la cima de la Primera B se definirá con un partido de definición, mientras que si hay tres elencos con el mismo puntaje al finalizar la competición, los dos mejores disputarán el duelo de desempate, definiéndose eso por diferencia de gol, pero siguiendo con otros tópicos que indica el reglamento del torneo estipulado por el Consejo de Presidentes de la ANFP.
¿Qué dice el reglamento?
Doble empate
- El campeón se define en un partido único. El Directorio de la ANFP fija la fecha, el estadio y el horario, asesorado por la Gerencia de Ligas Profesionales.
- El Directorio también decide en su momento cómo se reparte lo económico de ese partido.
- Si el partido termina empatado, se va directo a penales, con una serie única.
Triple empate (o más)
- Juegan el mismo partido único solo los dos clubes que queden primero y segundo al aplicar el orden de la tabla del art. 82.
- Ese orden es:
- Diferencia de goles.
- Partidos ganados.
- Goles marcados.
- Goles marcados de visita.
- Menos tarjetas rojas.
- Menos tarjetas amarillas.
- Sorteo.
- Si el partido termina empatado, también se define por penales (art. 83 d).
El fixture que le resta a San Luis, Cobreloa y Magallanes
San Luis:
- Magallanes (visita)
- Recoleta (local)
- San Marcos (visita)
Cobreloa:
- Recoleta (local)
- Rangers (visita)
- Puerto Montt (local)
Magallanes:
- San Luis (local)
- Iquique (visita)
- Antofagasta (local)
|vie, 20 feb
|
San Marcos
|1 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 21 feb
|
Santiago Wanderers
|0 – 2
|
Recoleta
|sáb, 21 feb
|
Unión Española
|2 – 0
|
San Luis
|sáb, 21 feb
|
Deportes Iquique
|5 – 0
|
Unión San Felipe
|dom, 22 feb
|
Rangers
|0 – 2
|
Antofagasta
|dom, 22 feb
|
Puerto Montt
|2 – 0
|
Copiapó
|lun, 23 feb
|
Cobreloa
|3 – 1
|
Deportes Temuco
|lun, 23 feb
|
Curicó Unido
|1 – 2
|
Magallanes
|vie, 27 feb
|
Recoleta
|2 – 1
|
Unión Española
|vie, 27 feb
|
Deportes Santa Cruz
|0 – 0
|
Cobreloa
|sáb, 28 feb
|
Unión San Felipe
|1 – 1
|
Santiago Wanderers
|sáb, 28 feb
|
Copiapó
|2 – 0
|
Rangers
|dom, 01 mar
|
Antofagasta
|1 – 2
|
Puerto Montt
|dom, 01 mar
|
Deportes Temuco
|1 – 1
|
Deportes Iquique
|lun, 02 mar
|
Magallanes
|1 – 1
|
San Marcos
|lun, 02 mar
|
San Luis
|1 – 1
|
Curicó Unido
|vie, 06 mar
|
Unión San Felipe
|2 – 0
|
Antofagasta
|sáb, 07 mar
|
Cobreloa
|5 – 1
|
Curicó Unido
|sáb, 07 mar
|
Deportes Iquique
|0 – 0
|
San Marcos
|dom, 08 mar
|
Puerto Montt
|3 – 1
|
Recoleta
|dom, 08 mar
|
Rangers
|1 – 1
|
San Luis
|lun, 09 mar
|
Santiago Wanderers
|3 – 2
|
Deportes Santa Cruz
|lun, 09 mar
|
Copiapó
|1 – 1
|
Deportes Temuco
|mar, 10 mar
|
Unión Española
|1 – 2
|
Magallanes
|vie, 13 mar
|
Recoleta
|2 – 0
|
Unión San Felipe
|vie, 13 mar
|
Deportes Iquique
|1 – 2
|
Cobreloa
|sáb, 14 mar
|
Magallanes
|0 – 1
|
Deportes Temuco
|sáb, 14 mar
|
San Luis
|2 – 2
|
Copiapó
|dom, 15 mar
|
Antofagasta
|2 – 1
|
Unión Española
|dom, 15 mar
|
Curicó Unido
|1 – 0
|
Rangers
|dom, 15 mar
|
Puerto Montt
|2 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|lun, 16 mar
|
San Marcos
|0 – 0
|
Santiago Wanderers
|vie, 20 mar
|
Unión Española
|2 – 1
|
Puerto Montt
|sáb, 21 mar
|
Rangers
|2 – 4
|
Recoleta
|sáb, 21 mar
|
Deportes Santa Cruz
|4 – 2
|
Curicó Unido
|dom, 22 mar
|
Santiago Wanderers
|2 – 2
|
Antofagasta
|dom, 22 mar
|
Copiapó
|2 – 0
|
Deportes Iquique
|dom, 22 mar
|
Deportes Temuco
|1 – 1
|
San Luis
|lun, 23 mar
|
Unión San Felipe
|1 – 1
|
San Marcos
|lun, 23 mar
|
Cobreloa
|1 – 1
|
Magallanes
|vie, 27 mar
|
Recoleta
|1 – 5
|
Deportes Temuco
|sáb, 28 mar
|
San Marcos
|2 – 0
|
Unión Española
|sáb, 28 mar
|
Puerto Montt
|0 – 2
|
Santiago Wanderers
|sáb, 28 mar
|
Curicó Unido
|1 – 1
|
Copiapó
|dom, 29 mar
|
Antofagasta
|4 – 0
|
Deportes Iquique
|dom, 29 mar
|
Cobreloa
|2 – 0
|
Unión San Felipe
|dom, 29 mar
|
San Luis
|3 – 2
|
Deportes Santa Cruz
|lun, 30 mar
|
Magallanes
|3 – 2
|
Rangers
|vie, 10 abr
|
Unión Española
|1 – 1
|
Cobreloa
|sáb, 11 abr
|
Unión San Felipe
|0 – 0
|
Curicó Unido
|sáb, 11 abr
|
Deportes Santa Cruz
|2 – 2
|
Magallanes
|sáb, 11 abr
|
Deportes Iquique
|0 – 0
|
Puerto Montt
|dom, 12 abr
|
Copiapó
|2 – 4
|
Recoleta
|dom, 12 abr
|
Santiago Wanderers
|3 – 1
|
San Luis
|dom, 12 abr
|
Deportes Temuco
|3 – 3
|
Antofagasta
|dom, 12 abr
|
Rangers
|2 – 3
|
San Marcos
|vie, 17 abr
|
Rangers
|1 – 1
|
Unión Española
|sáb, 18 abr
|
Recoleta
|2 – 2
|
Curicó Unido
|sáb, 18 abr
|
Magallanes
|2 – 3
|
Santiago Wanderers
|sáb, 18 abr
|
San Marcos
|2 – 1
|
Cobreloa
|sáb, 18 abr
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 3
|
Unión San Felipe
|dom, 19 abr
|
Antofagasta
|1 – 0
|
Copiapó
|dom, 19 abr
|
San Luis
|2 – 1
|
Deportes Iquique
|lun, 20 abr
|
Puerto Montt
|1 – 0
|
Deportes Temuco
|sáb, 25 abr
|
Unión San Felipe
|0 – 1
|
Magallanes
|sáb, 25 abr
|
Copiapó
|0 – 3
|
San Marcos
|sáb, 25 abr
|
Curicó Unido
|2 – 1
|
Puerto Montt
|sáb, 25 abr
|
Deportes Temuco
|2 – 1
|
Rangers
|dom, 26 abr
|
Recoleta
|0 – 2
|
Antofagasta
|dom, 26 abr
|
Cobreloa
|3 – 1
|
San Luis
|dom, 26 abr
|
Unión Española
|2 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|lun, 27 abr
|
Deportes Iquique
|2 – 1
|
Santiago Wanderers
|jue, 30 abr
|
Unión Española
|2 – 0
|
Curicó Unido
|sáb, 02 may
|
Deportes Santa Cruz
|2 – 2
|
Deportes Iquique
|sáb, 02 may
|
Rangers
|0 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 03 may
|
Magallanes
|2 – 3
|
Copiapó
|dom, 03 may
|
Santiago Wanderers
|2 – 2
|
Deportes Temuco
|dom, 03 may
|
Cobreloa
|2 – 0
|
Antofagasta
|lun, 04 may
|
San Luis
|4 – 0
|
Unión San Felipe
|lun, 04 may
|
San Marcos
|1 – 0
|
Recoleta
|vie, 08 may
|
Deportes Iquique
|1 – 1
|
Rangers
|vie, 08 may
|
Puerto Montt
|2 – 0
|
Magallanes
|sáb, 09 may
|
Recoleta
|1 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 09 may
|
Deportes Temuco
|0 – 1
|
Unión Española
|sáb, 09 may
|
Santiago Wanderers
|5 – 1
|
Cobreloa
|dom, 10 may
|
Antofagasta
|3 – 1
|
San Luis
|dom, 10 may
|
Copiapó
|2 – 1
|
Unión San Felipe
|lun, 11 may
|
Curicó Unido
|2 – 2
|
San Marcos
|sáb, 16 may
|
Magallanes
|3 – 2
|
Recoleta
|sáb, 16 may
|
Unión San Felipe
|2 – 1
|
Rangers
|sáb, 16 may
|
Cobreloa
|4 – 1
|
Copiapó
|sáb, 16 may
|
Curicó Unido
|0 – 3
|
Santiago Wanderers
|dom, 17 may
|
San Luis
|4 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 17 may
|
San Marcos
|1 – 1
|
Antofagasta
|lun, 18 may
|
Unión Española
|2 – 1
|
Deportes Iquique
|lun, 18 may
|
Deportes Santa Cruz
|2 – 3
|
Deportes Temuco
|jue, 21 may
|
Recoleta
|2 – 2
|
Cobreloa
|vie, 22 may
|
Rangers
|0 – 2
|
Santiago Wanderers
|sáb, 23 may
|
Deportes Iquique
|1 – 1
|
Curicó Unido
|sáb, 23 may
|
Deportes Temuco
|5 – 0
|
Unión San Felipe
|dom, 24 may
|
Antofagasta
|1 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|dom, 24 may
|
Puerto Montt
|0 – 2
|
San Marcos
|dom, 24 may
|
San Luis
|2 – 1
|
Magallanes
|lun, 25 may
|
Copiapó
|3 – 1
|
Unión Española
|sáb, 30 may
|
Recoleta
|0 – 0
|
San Luis
|sáb, 30 may
|
Santiago Wanderers
|2 – 2
|
Unión Española
|sáb, 30 may
|
Unión San Felipe
|1 – 0
|
Puerto Montt
|sáb, 30 may
|
San Marcos
|0 – 1
|
Deportes Temuco
|dom, 31 may
|
Magallanes
|4 – 3
|
Deportes Iquique
|dom, 31 may
|
Cobreloa
|2 – 0
|
Rangers
|lun, 01 jun
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 1
|
Copiapó
|lun, 01 jun
|
Curicó Unido
|1 – 0
|
Antofagasta
|vie, 05 jun
|
San Luis
|1 – 0
|
San Marcos
|sáb, 06 jun
|
Copiapó
|1 – 0
|
Santiago Wanderers
|sáb, 06 jun
|
Puerto Montt
|1 – 1
|
Cobreloa
|sáb, 06 jun
|
Deportes Iquique
|1 – 1
|
Recoleta
|sáb, 06 jun
|
Rangers
|0 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|dom, 07 jun
|
Antofagasta
|0 – 0
|
Magallanes
|lun, 08 jun
|
Unión Española
|2 – 2
|
Unión San Felipe
|lun, 08 jun
|
Deportes Temuco
|0 – 1
|
Curicó Unido
|sáb, 03 oct
|
Magallanes
|1 – 0
|
Curicó Unido
|sáb, 03 oct
|
Copiapó
|3 – 0
|
Puerto Montt
|sáb, 03 oct
|
Recoleta
|2 – 1
|
Santiago Wanderers
|sáb, 03 oct
|
Deportes Temuco
|0 – 1
|
Cobreloa
|sáb, 03 oct
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 2
|
San Marcos
|dom, 04 oct
|
Antofagasta
|2 – 0
|
Rangers
|dom, 04 oct
|
Unión San Felipe
|0 – 2
|
Deportes Iquique
|dom, 04 oct
|
San Luis
|2 – 0
|
Unión Española
|vie, 24 jul
|
Deportes Iquique
|1 – 0
|
Deportes Temuco
|sáb, 25 jul
|
Santiago Wanderers
|2 – 0
|
Unión San Felipe
|sáb, 25 jul
|
Curicó Unido
|1 – 2
|
San Luis
|sáb, 25 jul
|
Cobreloa
|4 – 2
|
Deportes Santa Cruz
|dom, 26 jul
|
Rangers
|0 – 0
|
Copiapó
|dom, 26 jul
|
Puerto Montt
|3 – 2
|
Antofagasta
|dom, 26 jul
|
San Marcos
|2 – 0
|
Magallanes
|lun, 27 jul
|
Unión Española
|2 – 1
|
Recoleta
|vie, 31 jul
|
San Luis
|1 – 1
|
Rangers
|vie, 31 jul
|
San Marcos
|1 – 1
|
Deportes Iquique
|sáb, 01 ago
|
Antofagasta
|5 – 1
|
Unión San Felipe
|sáb, 01 ago
|
Curicó Unido
|0 – 0
|
Cobreloa
|dom, 02 ago
|
Magallanes
|3 – 2
|
Unión Española
|dom, 02 ago
|
Recoleta
|0 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 02 ago
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 3
|
Santiago Wanderers
|lun, 03 ago
|
Deportes Temuco
|1 – 4
|
Copiapó
|vie, 07 ago
|
Unión Española
|0 – 3
|
Antofagasta
|vie, 07 ago
|
Deportes Santa Cruz
|0 – 0
|
Puerto Montt
|sáb, 08 ago
|
Unión San Felipe
|0 – 0
|
Recoleta
|sáb, 08 ago
|
Santiago Wanderers
|1 – 1
|
San Marcos
|sáb, 08 ago
|
Cobreloa
|1 – 1
|
Deportes Iquique
|sáb, 08 ago
|
Deportes Temuco
|3 – 4
|
Magallanes
|dom, 09 ago
|
Copiapó
|1 – 1
|
San Luis
|dom, 09 ago
|
Rangers
|0 – 0
|
Curicó Unido
|mar, 11 ago
|
Puerto Montt
|0 – 1
|
Unión Española
|mié, 12 ago
|
Magallanes
|2 – 2
|
Cobreloa
|mié, 12 ago
|
Recoleta
|4 – 2
|
Rangers
|mié, 12 ago
|
Antofagasta
|0 – 0
|
Santiago Wanderers
|mié, 12 ago
|
San Marcos
|0 – 1
|
Unión San Felipe
|jue, 13 ago
|
San Luis
|1 – 1
|
Deportes Temuco
|jue, 13 ago
|
Deportes Iquique
|4 – 0
|
Copiapó
|jue, 13 ago
|
Curicó Unido
|1 – 2
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 15 ago
|
Rangers
|2 – 3
|
Magallanes
|sáb, 15 ago
|
Unión Española
|2 – 1
|
San Marcos
|dom, 16 ago
|
Santiago Wanderers
|1 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 16 ago
|
Unión San Felipe
|0 – 1
|
Cobreloa
|dom, 16 ago
|
Deportes Iquique
|1 – 1
|
Antofagasta
|lun, 17 ago
|
Copiapó
|4 – 0
|
Curicó Unido
|lun, 17 ago
|
Deportes Santa Cruz
|0 – 2
|
San Luis
|lun, 17 ago
|
Deportes Temuco
|1 – 1
|
Recoleta
|vie, 21 ago
|
San Marcos
|1 – 2
|
Rangers
|sáb, 22 ago
|
Recoleta
|2 – 1
|
Copiapó
|sáb, 22 ago
|
Magallanes
|1 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 22 ago
|
Puerto Montt
|0 – 4
|
Deportes Iquique
|sáb, 22 ago
|
Cobreloa
|0 – 1
|
Unión Española
|dom, 23 ago
|
Antofagasta
|3 – 1
|
Deportes Temuco
|dom, 23 ago
|
Curicó Unido
|2 – 0
|
Unión San Felipe
|lun, 24 ago
|
San Luis
|0 – 1
|
Santiago Wanderers
|sáb, 29 ago
|
Unión San Felipe
|0 – 0
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 29 ago
|
Santiago Wanderers
|2 – 1
|
Magallanes
|sáb, 29 ago
|
Unión Española
|0 – 1
|
Rangers
|sáb, 29 ago
|
Deportes Iquique
|0 – 1
|
San Luis
|dom, 30 ago
|
Copiapó
|0 – 4
|
Antofagasta
|dom, 30 ago
|
Deportes Temuco
|3 – 1
|
Puerto Montt
|dom, 30 ago
|
Curicó Unido
|0 – 0
|
Recoleta
|lun, 31 ago
|
Cobreloa
|2 – 0
|
San Marcos
|vie, 04 sept
|
Rangers
|1 – 0
|
Deportes Temuco
|vie, 04 sept
|
Santiago Wanderers
|1 – 0
|
Deportes Iquique
|vie, 04 sept
|
Puerto Montt
|2 – 0
|
Curicó Unido
|sáb, 05 sept
|
Magallanes
|0 – 0
|
Unión San Felipe
|sáb, 05 sept
|
Deportes Santa Cruz
|1 – 1
|
Unión Española
|sáb, 05 sept
|
San Luis
|4 – 2
|
Cobreloa
|sáb, 05 sept
|
San Marcos
|2 – 1
|
Copiapó
|dom, 06 sept
|
Antofagasta
|1 – 2
|
Recoleta
|mar, 08 sept
|
Puerto Montt
|1 – 2
|
Rangers
|mar, 08 sept
|
Deportes Temuco
|3 – 0
|
Santiago Wanderers
|mar, 08 sept
|
Curicó Unido
|2 – 1
|
Unión Española
|mié, 09 sept
|
Recoleta
|2 – 1
|
San Marcos
|mié, 09 sept
|
Copiapó
|1 – 1
|
Magallanes
|mié, 09 sept
|
Deportes Iquique
|0 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|jue, 10 sept
|
Antofagasta
|0 – 0
|
Cobreloa
|mié, 30 sept
|
Unión San Felipe
|0 – 1
|
San Luis
|dom, 13 sept
|
Magallanes
|2 – 0
|
Puerto Montt
|dom, 13 sept
|
San Marcos
|3 – 0
|
Curicó Unido
|lun, 14 sept
|
Deportes Santa Cruz
|0 – 0
|
Recoleta
|lun, 14 sept
|
Rangers
|1 – 2
|
Deportes Iquique
|mar, 15 sept
|
San Luis
|2 – 1
|
Antofagasta
|mar, 15 sept
|
Unión Española
|1 – 1
|
Deportes Temuco
|sáb, 26 sept
|
Unión San Felipe
|1 – 4
|
Copiapó
|sáb, 26 sept
|
Cobreloa
|1 – 0
|
Santiago Wanderers
|sáb, 10 oct
|
Recoleta
|1 – 2
|
Magallanes
|sáb, 10 oct
|
Santiago Wanderers
|1 – 2
|
Curicó Unido
|sáb, 10 oct
|
Deportes Temuco
|2 – 1
|
Deportes Santa Cruz
|dom, 11 oct
|
Antofagasta
|3 – 0
|
San Marcos
|dom, 11 oct
|
Copiapó
|2 – 1
|
Cobreloa
|lun, 12 oct
|
Puerto Montt
|0 – 1
|
San Luis
|lun, 12 oct
|
Rangers
|4 – 0
|
Unión San Felipe
|lun, 12 oct
|
Deportes Iquique
|1 – 0
|
Unión Española
|vie, 16 oct
|
Santiago Wanderers
|18:00
|
Rangers
|sáb, 17 oct
|
Magallanes
|12:30
|
San Luis
|sáb, 17 oct
|
Cobreloa
|15:00
|
Recoleta
|dom, 18 oct
|
Unión San Felipe
|12:30
|
Deportes Temuco
|dom, 18 oct
|
Curicó Unido
|12:30
|
Deportes Iquique
|dom, 18 oct
|
San Marcos
|15:00
|
Puerto Montt
|dom, 18 oct
|
Deportes Santa Cruz
|17:00
|
Antofagasta
|lun, 19 oct
|
Unión Española
|19:00
|
Copiapó
|vie, 23 oct
|
Deportes Iquique
|20:00
|
Magallanes
|sáb, 24 oct
|
Unión Española
|17:30
|
Santiago Wanderers
|sáb, 24 oct
|
Copiapó
|17:30
|
Deportes Santa Cruz
|sáb, 24 oct
|
Puerto Montt
|17:30
|
Unión San Felipe
|sáb, 24 oct
|
San Luis
|17:30
|
Recoleta
|sáb, 24 oct
|
Rangers
|17:30
|
Cobreloa
|dom, 25 oct
|
Deportes Temuco
|15:00
|
San Marcos
|dom, 25 oct
|
Antofagasta
|17:30
|
Curicó Unido
|sáb, 31 oct
|
San Marcos
|21:00
|
San Luis
|sáb, 31 oct
|
Santiago Wanderers
|21:00
|
Copiapó
|sáb, 31 oct
|
Deportes Santa Cruz
|21:00
|
Rangers
|sáb, 31 oct
|
Cobreloa
|21:00
|
Puerto Montt
|sáb, 31 oct
|
Unión San Felipe
|21:00
|
Unión Española
|sáb, 31 oct
|
Curicó Unido
|21:00
|
Deportes Temuco
|sáb, 31 oct
|
Recoleta
|21:00
|
Deportes Iquique
|sáb, 31 oct
|
Magallanes
|21:00
|
Antofagasta