Datos Clave Ida: Recoleta vs Wanderers abre el viernes 20 a las 18:00 horas; Copiapó vs Antofagasta va el sábado 21 y San Marcos vs Magallanes, el domingo 22. Vuelta: Entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre, con los mejor ubicados de la tabla como locales. En espera: El perdedor de la final entre Cobreloa y San Luis entra directo a las semifinales.

La pelea por el segundo ascenso a la Liga de Primera ya tiene calendario. La ANFP dio a conocer este lunes 16 de noviembre la programación de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B, que arranca el viernes 20 con Deportes Recoleta ante Santiago Wanderers y cierra la ida el domingo 22.

Las revanchas se jugarán una semana después, entre el jueves 26 y el sábado 28 de noviembre, según la programación informada por Cooperativa. Estos son los seis partidos, con horarios en hora de Chile.

Partidos de ida de los cuartos de final

Viernes 20 de noviembre, 18:00 horas: Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, en el Estadio Municipal de La Pintana.

Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, en el Estadio Municipal de La Pintana. Sábado 21 de noviembre, 20:30 horas: Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Domingo 22 de noviembre, 12:00 horas: San Marcos de Arica vs Magallanes, en el Estadio Carlos Dittborn según la programación difundida por Cooperativa, aunque otros medios lo ubican en el Municipal de San Bernardo.

Partidos de vuelta de los cuartos de final

Jueves 26 de noviembre, 19:00 horas: Santiago Wanderers vs Deportes Recoleta, en el Estadio Elías Figueroa.

Santiago Wanderers vs Deportes Recoleta, en el Estadio Elías Figueroa. Viernes 27 de noviembre, 20:00 horas: Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó, en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó, en el Estadio Calvo y Bascuñán. Sábado 28 de noviembre, 18:00 horas: Magallanes vs San Marcos de Arica, en el Estadio Municipal de San Bernardo.

La transmisión de la liguilla todavía no está confirmada en la programación. En la temporada regular, los partidos de la Primera B se vieron por las señales de TNT Sports y en TNT Sports en HBO Max.

Las tres llaves, con los puntos de la tabla

Los cruces enfrentan al tercero con el octavo, al cuarto con el séptimo y al quinto con el sexto de las 30 fechas. Por eso el calendario tiene una lógica: el mejor ubicado de cada llave juega la vuelta en casa.

Deportes Antofagasta (3°, 51 puntos) vs Deportes Copiapó (8°, 42): nueve puntos de diferencia en la tabla.

nueve puntos de diferencia en la tabla. Santiago Wanderers (4°, 51) vs Deportes Recoleta (7°, 43): ocho puntos de diferencia. Recoleta entró a la liguilla en la última jornada, con un empate 1-1 ante Deportes Iquique que dejó fuera a Unión Española.

ocho puntos de diferencia. Recoleta entró a la liguilla en la última jornada, con un empate 1-1 ante Deportes Iquique que dejó fuera a Unión Española. Magallanes (5°, 46) vs San Marcos de Arica (6°, 43): apenas tres puntos de diferencia.

Cómo sigue la liguilla después de los cuartos

Los tres ganadores avanzan a semifinales, donde los espera el perdedor de la final por el título entre Cobreloa y San Luis, que se juega el sábado 21 a las 18:00 horas en Santa Laura. El clasificado con peor ubicación en la tabla enfrentará a ese subcampeón y los otros dos se medirán entre sí. Los ganadores de las semifinales jugarán la final por el segundo boleto a Primera División.

Si quieres repasar todo el formato, lo explicamos en nuestra guía sobre cómo se define el ascenso, y los cruces quedaron armados como contamos en la nota sobre la final en Santa Laura.

Nuestra lectura: la llave de San Bernardo es la más abierta

Esta es nuestra lectura, a partir de la tabla final. En dos de las tres llaves, la distancia entre ambos equipos supera los ocho puntos, el equivalente a casi tres triunfos en la fase regular, y además el favorito cierra en casa. Magallanes y San Marcos, en cambio, terminaron separados por solo tres puntos, una diferencia que cabe en un solo partido.

El calendario, además, es parejo para todos: en las tres llaves pasan seis días entre la ida y la vuelta, así que ninguno de los seis equipos tendrá más descanso que su rival.

Lo que viene

La liguilla se pone en marcha el viernes 20 con Recoleta y Wanderers en La Pintana. Un día después, Cobreloa y San Luis definen en Santa Laura al campeón de la Primera B y al primer ascendido de 2027, y con eso quedará claro qué equipo se suma a las semifinales.