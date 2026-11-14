Magallanes recibe a Deportes Antofagasta este domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo, por la fecha 30 y última de la Primera B. El partido se verá en vivo por streaming en TNT Sports en HBO Max.

Los dos ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla de Ascenso, pero el duelo está lejos de ser un trámite: el resultado define el orden de la tabla y, con eso, los cruces de cuartos de final por el segundo cupo a la Liga de Primera 2027.

Horario y transmisión de Magallanes vs Antofagasta

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Municipal de San Bernardo.

Municipal de San Bernardo. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. TV: en la programación de transmisiones informada para la fecha, este partido figura solo en streaming.

Se juega en el bloque de las 18:00 horas, al mismo tiempo que la definición del título entre Cobreloa y San Luis y los partidos que deciden el descenso.

Qué se juegan: el tercer lugar y los cruces de la liguilla

Antofagasta llega cuarto con 48 puntos y Magallanes quinto con 46, según la tabla de Goal. Delante de ellos está Santiago Wanderers, tercero con 50, que juega al mediodía ante Copiapó. El formato de la liguilla hace que cada puesto cuente: el segundo entra directo a semifinales y el resto parte en cuartos, con cruces de tercero contra octavo, cuarto contra séptimo y quinto contra sexto.

Si gana Antofagasta: llega a 51 puntos y supera a Wanderers si el Decano no gana en Valparaíso. Si Wanderers empata, ambos quedarían con 51 y el orden lo definen los criterios de desempate.

llega a 51 puntos y supera a Wanderers si el Decano no gana en Valparaíso. Si Wanderers empata, ambos quedarían con 51 y el orden lo definen los criterios de desempate. Si gana Magallanes: llega a 49 puntos, pasa a Antofagasta y se queda con el cuarto lugar.

llega a 49 puntos, pasa a Antofagasta y se queda con el cuarto lugar. Si empatan: Antofagasta conserva el cuarto puesto y Magallanes se mantiene quinto.

Por debajo, San Marcos de Arica es sexto con 43 puntos y visita al candidato San Luis, mientras Recoleta (42) y Copiapó (41) pelean los dos últimos cupos con Unión Española, Deportes Iquique y Puerto Montt. Es decir, el rival de cuartos de cada uno se conocerá recién cuando terminen todos los partidos del domingo.

¿Cómo llegan Magallanes y Antofagasta?

Deportes Antofagasta: 48 puntos en 29 partidos, con 13 triunfos, nueve empates y siete derrotas. Tiene la mejor diferencia de gol del torneo, +25, con 51 goles a favor y 26 en contra.

48 puntos en 29 partidos, con 13 triunfos, nueve empates y siete derrotas. Tiene la mejor diferencia de gol del torneo, +25, con 51 goles a favor y 26 en contra. Magallanes: 46 puntos, con 13 triunfos, siete empates y nueve derrotas, 45 goles a favor y 44 en contra.

El sistema completo de la postemporada está en cómo se define el ascenso de la Primera B, y los horarios de toda la jornada, en la programación de la última fecha.

El domingo a las 18:00 horas, San Bernardo ordena la parte alta de la liguilla antes de que empiece la pelea por el segundo ascenso.