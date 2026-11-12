Datos Clave Programación: La ANFP fijó la última fecha de la Primera B para el domingo 15 de noviembre, con cinco partidos en simultáneo a las 18:00 horas. Título: Cobreloa y San Luis llegan igualados con 54 puntos: los loínos reciben a Puerto Montt y los canarios visitan a San Marcos. Descenso: Santa Cruz (24), San Felipe (23) y Rangers (21) pelean por evitar el único descenso.

La Primera B ya tiene horarios para su fecha final. La ANFP programó la última jornada del torneo para el domingo 15 de noviembre y dejó a la misma hora, las 18:00, los cinco partidos en los que se juega algo: el título y el ascenso directo que pelean Cobreloa y San Luis, el acceso a la liguilla y el descenso.

La programación llegó después de una larga espera por los fallos de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina en los casos de San Marcos de Arica y Puerto Montt, que dejaron que todo se resuelva en la cancha.

Los horarios de la última fecha de la Primera B

Según la programación informada por la ANFP, la jornada del domingo 15 de noviembre queda así:

12:00 horas: Santiago Wanderers vs Copiapó.

Santiago Wanderers vs Copiapó. 18:00 horas: Magallanes vs Antofagasta.

Magallanes vs Antofagasta. 18:00 horas: San Marcos vs San Luis, en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

San Marcos vs San Luis, en el Estadio Carlos Dittborn de Arica. 18:00 horas: Unión San Felipe vs Unión Española.

Unión San Felipe vs Unión Española. 18:00 horas: Santa Cruz vs Rangers.

Santa Cruz vs Rangers. 18:00 horas: Cobreloa vs Puerto Montt, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Cobreloa vs Puerto Montt, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. 20:30 horas: Recoleta vs Iquique.

El otro partido de la fecha ya se jugó: Curicó Unido goleó 4-1 a Deportes Temuco.

Calama y Arica, los dos focos del título

Cobreloa y San Luis son los únicos que pueden ser campeones y subir directo a Primera. Los loínos cierran en casa ante Puerto Montt, undécimo con 38 puntos, un rival que necesita ganar sí o sí para mantener la esperanza de meterse en la liguilla por el segundo ascenso.

Los canarios, en cambio, viajan a Arica para enfrentar a San Marcos, sexto con 43 unidades, que ya está clasificado a la postemporada. Si ambos terminan igualados en puntos, el campeón se define con los criterios que explicamos en cómo se define el ascenso en la Primera B.

Una final por no bajar en Santa Cruz

En la parte baja, Santa Cruz (24), San Felipe (23) y Rangers (21) luchan por evitar el único descenso. El cruce más llamativo es en Santa Cruz, donde el cuadro de Talca necesita ganar para alcanzar a su rival y forzar al menos otro partido de definición.

San Felipe, en tanto, recibe a una Unión Española que solo con un triunfo mantiene opciones de liguilla. Según BioBioChile, incluso puede darse un triple empate en 24 puntos, con triunfo de Rangers y empate de San Felipe, y en ese caso la diferencia de goles decidiría quién se salva y quiénes van a un partido extra por el descenso. Repasamos todas las cuentas de Rangers y compañía tras el fallo por San Marcos.

Por qué todo se juega a la misma hora

La Tercera destacó que cinco de los siete partidos se programaron a las 18:00 justamente porque en todos hay algo en juego, ya sea la promoción o el descenso. Las excepciones son Wanderers ante Copiapó, al mediodía, y Recoleta ante Iquique, a las 20:30 horas.

Nuestra lectura: con el horario unificado, ninguno de los equipos que pelean el título, la liguilla o la permanencia saldrá a la cancha sabiendo lo que hizo su rival directo, algo clave en una fecha en la que un solo gol en Calama, Arica o Santa Cruz puede cambiar el destino de varios clubes al mismo tiempo.

El domingo, desde las 18:00 horas, la Primera B conocerá a su campeón y empezará a resolver quién deja la categoría.