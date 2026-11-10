Datos Clave Audiencia: La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina fue citada para el miércoles 11 de noviembre desde las 19:00 horas. Advertencia: Si se mantiene la desafiliación, San Marcos irá al TAS y a la justicia ordinaria, según su gerente. En pausa: La fecha 30 de la Primera B sigue sin programación oficial, con San Luis y Cobreloa igualados en 54 puntos.

La definición de la Primera B tiene una fecha clave antes de volver a la cancha. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP fue citada a sesionar este miércoles 11 de noviembre, desde las 19:00 horas, para revisar la apelación de San Marcos de Arica contra su desafiliación, según informó Vilas Radio.

En la previa, el club nortino subió el tono. Su gerente general, Fernando Zapata, advirtió que si la segunda instancia mantiene el castigo, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y a la justicia ordinaria.

Lo que dijo San Marcos antes de la audiencia

“Si la Segunda Sala de la ANFP no corrige esta injusticia, se acudirá de inmediato al Tribunal de Arbitraje Deportivo”, aseguró Zapata en declaraciones a El Mercurio, recogidas por Cooperativa. El dirigente agregó que pedirán medidas cautelares urgentes ante instancias internacionales.

También anticipó un recurso de protección ante la justicia ordinaria, con el argumento de que la sanción sería arbitraria e ilegal y vulneraría el debido proceso. “La primera instancia dictó un veredicto desmedido, pero no definitivo”, afirmó.

Qué resolvió la Primera Sala y qué alega el club

La Primera Sala desafilió a San Marcos por seis votos contra uno. En su resolución, recogida por La Tercera, declaró que el club presentó documentación falsa: las declaraciones de capital de funcionamiento de los cierres trimestrales de septiembre de 2024 y de marzo, junio y septiembre de 2025.

Ese fallo, sin embargo, no traspasó a los rivales los puntos de los partidos que jugó San Marcos en la temporada, por lo que la tabla de la Primera B no cambió. En su apelación, según BioBioChile, el club negó haber falsificado sus antecedentes contables, sostuvo que las diferencias responden a errores de interpretación y pidió anular el procedimiento.

Lo que depende del fallo: el título, la permanencia y hasta el mercado

La ANFP suspendió la fecha 30 el 28 de octubre, con la excepción de Curicó Unido ante Deportes Temuco, como contamos en nuestra nota sobre la suspensión. En esa jornada, San Luis debía visitar justamente a San Marcos en Arica y Cobreloa recibir a Deportes Puerto Montt, con ambos igualados en 54 puntos en la cima.

Según Vilas Radio, la última fecha está prevista de manera preliminar para este fin de semana, pero existe la posibilidad de que se aplace una semana más. Al cierre de esta nota, la ANFP no había publicado la programación oficial.

La espera ya toca el mercado. Cooperativa informó este martes que los representantes del arquero Fernando de Paul, que termina contrato en Colo Colo, esperan la resolución en la Liga de Ascenso para negociar con San Luis si el equipo quillotano sube.

Qué puede pasar desde el miércoles

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: si la Segunda Sala revierte la desafiliación, el camino natural es reprogramar la fecha 30 con San Marcos en cancha. Si la confirma, el club ya anunció que llevará el caso al TAS y a tribunales ordinarios, lo que abre la puerta a medidas cautelares y a una definición que podría seguir fuera de la cancha. En cualquiera de los dos escenarios, San Luis y Cobreloa no sabrán contra quién ni cuándo se juegan el título hasta que la ANFP fije la programación.

La Segunda Sala se reúne el miércoles desde las 19:00 horas. Su decisión marcará el calendario del final de la Primera B.