Datos Clave Cierre: La sede de Quilín está clausurada desde el 28 de octubre y el alcalde dice que seguirá así de manera indefinida. Deuda: El municipio cifra en más de $172 millones lo adeudado por 16 años sin patente, según Cooperativa. Fecha límite: La elección de la ANFP es el 19 de noviembre, dentro de diez días, según Emol.

La sede de la ANFP en Avenida Quilín seguirá cerrada por tiempo indefinido y, a diez días de la elección del 19 de noviembre, el municipio dice que la federación todavía no ha pagado lo que debe. Así lo afirmó este lunes el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, según informó Cooperativa.

“La ANFP a la fecha no nos ha pagado un peso y pide condiciones especiales”, denunció Concha. El alcalde agregó que el organismo que preside Pablo Milad pretendía cambiar el mecanismo de pago que el municipio exige a todos los contribuyentes e incorporar cláusulas a su medida.

Qué dice Peñalolén y qué respondió la ANFP

“Acá no hay privilegios. Las reglas son las mismas para todos nuestros vecinos”, sostuvo Concha, quien aseguró que el municipio tiene “toda la disposición para regularizar sus obras, su deuda y su patente”, siempre que la ANFP actúe “como un vecino más de Peñalolén”.

La clausura comenzó el miércoles 28 de octubre, cuando la Dirección de Obras Municipales constató que las edificaciones no tienen recepción definitiva. A eso se suma una deuda superior a $172 millones por operar 16 años sin patente comercial, según Cooperativa. Como contamos ese día, la medida alcanzó a la sede y al INAF.

La ANFP presentó un recurso de protección con orden de no innovar para revertir el cierre, según Emol. Milad calificó la medida de arbitraria y dijo que esperaba tener todo resuelto antes de la elección.

Los plazos, uno por uno

Según Emol, el camino administrativo tiene dos tramos y ninguno es corto:

La ANFP debe entregar la documentación requerida a la Dirección de Obras Municipales, que tiene 15 días para revisarla.

Si hay observaciones, el municipio da 60 días para subsanarlas.

La clausura sigue vigente “hasta nuevo aviso”, y en el peor escenario podría durar hasta 60 días, según el mismo medio.

Cómo afecta al INAF y a la actividad diaria

El cierre golpeó a las selecciones, los árbitros, los funcionarios y el Instituto Nacional del Fútbol, que funciona dentro del recinto. Según Emol, las clases teóricas del INAF se reanudaron el 2 de noviembre de forma telemática y las prácticas continúan en otras canchas, como los campos de la Liga y el complejo de calle Líbano, frente a Juan Pinto Durán.

Qué significa para la elección del 19

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: si la documentación todavía no está en manos de la Dirección de Obras Municipales, los 15 días de revisión ya no caben en los diez que quedan hasta el 19 de noviembre. Solo un fallo favorable al recurso de protección, o un acuerdo con el municipio que hoy el alcalde descarta en los términos que pide la ANFP, permitiría reabrir antes.

Eso no significa que la votación esté en riesgo, porque ninguna de las fuentes consultadas dice que deba realizarse en la sede de Quilín. Lo que sí queda claro es que la campaña termina con la casa del fútbol chileno cerrada y con la deuda sin pagar. Como contamos antes, el Consejo de Presidentes ya tuvo que abordar el tema.

Lo próximo es la respuesta de la justicia al recurso de protección y si la ANFP entrega o no la documentación al municipio. Ahí se sabrá si la sede reabre antes o después de la elección.