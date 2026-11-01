Datos Clave Quién habló: El senador Matías Walker, sobre la suspensión de la fecha definitoria de la Liga de Ascenso. Qué dijo: Lo calificó de “desolador” y planteó dudas sobre eventuales conflictos de interés en la ANFP. Qué pide: Que se apliquen la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y los reglamentos del Ministerio del Deporte y el IND.

El senador Matías Walker calificó de “desolador” el aplazamiento de la fecha definitoria de la Liga de Ascenso, a raíz del caso San Marcos de Arica. Lo hizo este domingo, según informó Cooperativa, y emplazó directamente a la dirigencia del fútbol chileno y a las autoridades del deporte.

“Decisiones administrativas en los escritorios”

Según Cooperativa, Walker sostuvo que en una definición deportiva de máxima trascendencia la pelota fue reemplazada por “decisiones administrativas en los escritorios”. Dijo que los hinchas le piden constantemente su opinión sobre el conflicto.

El parlamentario planteó dos preguntas sobre el rol de los organismos: “Por qué la UCF (Unidad de Control Financiero) no advirtió estos problemas al principio del campeonato y esperan la última fecha; por qué la Gerencia de Competiciones interpreta el reglamento y no los órganos jurisdiccionales internos”.

Conflictos de interés: lo que afirma el senador

Walker agregó que en la prensa “ya han trascendido” eventuales conflictos de interés con miembros del Directorio de la ANFP, por vínculos de parentesco, societarios y comerciales. Según dijo, no saber quiénes son los beneficiarios finales de los clubes “envuelve la definición en un manto de dudas”.

Se trata de una opinión del senador. En el texto de Cooperativa no se nombra a ningún dirigente ni se detalla una acusación concreta, y Al Aire Libre no ha recogido a esta hora una respuesta de la ANFP.

La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y el rol del Ejecutivo

Para Walker, la desconfianza no se resolverá mientras no entre en plena vigencia la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que termina con la multipropiedad y obliga a conocer quiénes son los dueños de los clubes. “La crisis se hace más profunda”, afirmó.

El senador indicó que la responsabilidad de cerrar esos vacíos normativos pasa ahora al Ejecutivo: “La pelota ahora está en los reglamentos que debe dictar el Ministerio del Deporte y los estatutos tipos que debe aprobar el Director Nacional del IND”. Además, invitó a hinchas y ciudadanos a participar en un canal abierto para tratar el tema.

Qué significa para el cierre de la Primera B

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la discusión sobre San Marcos dejó de ser solo deportiva y pasó a la política. Con el aplazamiento de la última fecha y un reconocimiento de la propia ANFP sobre un error en las bases, las voces que piden explicaciones ya no vienen solo de los clubes. Hace unos días, el club nortino habló de que “se muere el fútbol en Arica”.

Lo próximo será lo que resuelvan los órganos del fútbol y los tribunales sobre San Marcos, y cuándo se juegue finalmente la fecha definitoria de la Primera B.