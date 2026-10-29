Datos Clave Qué pasa: San Felipe apelará a la Segunda Sala del Tribunal de la ANFP cuando se conozca el fallo completo. Cuándo se juega: Según Emol, la última fecha sería, en el mejor de los casos, el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. En juego: San Felipe y Rangers pelean por no descender en la Primera B.

Unión San Felipe confirmó que apelará ante la Segunda Sala del Tribunal de la ANFP cuando se conozca el fallo completo que desafilió a San Marcos de Arica. Con la última fecha de la Primera B suspendida, la fecha de regreso del torneo depende ahora de los plazos de ese proceso.

Por qué apela San Felipe

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina decretó la desafiliación de San Marcos, pero no dio por perdidos todos sus partidos de la temporada. Según informó Emol, San Felipe considera que debió aplicarse el artículo 87 de las bases, lo que dejaría a San Marcos último en la tabla y como equipo descendido.

El gerente del club, Eduardo Olivares, explicó a El Mercurio que, una vez conocido el fallo, el club actuará “para ejercer las acciones correspondientes para restaurar el imperio de derecho”.

Rangers estudia sumarse y San Marcos también apelará

Rangers, el colista que también pelea por la permanencia, evalúa unirse a la apelación. Su gerente, Daniel Mejías, afirmó: “Estamos en definición a la espera del fallo”. El club talquino también fijó su postura sobre el descenso: “No van a bajar dos equipos, eso no va a pasar porque no está en ningún lado esa posibilidad”.

San Marcos, por su parte, ya anunció que apelará la resolución. Es decir, el fallo de la Primera Sala tendría al menos dos frentes de revisión.

¿Cuándo se jugaría la última fecha?

La ANFP comunicó que “informará oportunamente la nueva programación de los encuentros suspendidos”, por lo que el fútbol del ascenso no vuelve hasta nuevo aviso. Emol informó que se espera el fallo completo este viernes 30 de octubre.

Si eso ocurre, San Marcos y los clubes que quieran apelar tendrán cinco días para presentar sus descargos. Con esos plazos, Emol calcula que la última fecha de la Primera B se jugaría, en el mejor de los casos, el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. La fecha exacta aún no está confirmada por la ANFP.

Qué significa para el ascenso y el descenso

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la discusión ya no es solo deportiva. Mientras el Tribunal no cierre el caso, el campeón, el descenso y el calendario quedan en pausa, y la resolución de la Segunda Sala puede cambiar quién se salva.

El siguiente paso es la publicación del fallo completo de la Primera Sala, prevista para este viernes, y los plazos de apelación que se abren desde entonces.