Datos Clave Qué dijo el club: Apelará ante la Segunda Sala del Tribunal y no descarta acudir a los tribunales ordinarios. Plazos: Los fundamentos de la sentencia se notificarán el viernes y desde entonces habrá cinco días hábiles para apelar. Contexto: La Primera Sala desafilió a San Marcos por seis votos contra uno, el martes 27 de octubre.

San Marcos de Arica respondió a su desafiliación: el club anunció que apelará ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP y que no descarta recurrir a la justicia ordinaria. Lo hizo en un comunicado público, que recogió Cooperativa, un día después del fallo.

“No constituye una resolución de término”

En el texto, difundido en sus redes sociales, el club sostiene que el pronunciamiento de la Primera Sala no es definitivo. “Aclaramos categóricamente que este pronunciamiento no constituye una resolución de término”, señaló.

San Marcos precisó que hasta ahora solo se conoció el veredicto, sin los argumentos jurídicos de fondo. Según el comunicado, “los fundamentos íntegros de la sentencia serán formalmente notificados el próximo día viernes”, y desde ese momento el club dispondrá de cinco días hábiles para presentar el recurso de apelación ante el tribunal de alzada.

Justicia ordinaria sobre la mesa

El club advirtió que utilizará todas las herramientas a su alcance. “El Club Deportivo San Marcos de Arica utilizará todas las instancias e instrumentos jurídicos disponibles para revertir esta determinación y demostrar la plena legalidad de nuestro actuar”, afirmó.

Además, se reservó acciones fuera de la ANFP: la institución, dice el texto, “se reserva el ejercicio de todas y cada una de las acciones legales y judiciales pertinentes, tanto en sede deportiva como en la justicia ordinaria”. A sus hinchas les pidió calma y aseguró que “agotaremos hasta la última instancia en la defensa irrestricta de los derechos de nuestra institución y de nuestra ciudad”.

Qué decidió el Tribunal

La Primera Sala resolvió el martes, por seis votos contra uno, acoger la denuncia del directorio de la ANFP, relacionada con irregularidades en las declaraciones financieras de 2024 y 2025 del club, y determinó su desafiliación. Según informó Cooperativa, las bases de la Primera B establecen que sus partidos se cuentan como perdidos por 3-0, salvo que el rival haya ganado por más goles.

El mismo día, el Tribunal rechazó la denuncia contra Deportes Puerto Montt por falta de legitimación activa de los clubes denunciantes, un fallo que también puede apelarse. Aquí puedes revisar qué pasa con la tabla de la Primera B tras la desafiliación.

Qué significa para la Primera B

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: mientras la apelación no se resuelva, el fallo queda a la espera de la Segunda Sala, y el club ya dejó claro que no se quedará en ese terreno. Con la última fecha de la Primera B este fin de semana, la definición del torneo está atada a lo que ocurra en estas instancias.

El próximo hito llega el viernes, cuando se notifique la sentencia fundada y comience a correr el plazo de cinco días hábiles para apelar.