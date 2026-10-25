Datos Clave Denuncia: El directorio de la ANFP acudió al Tribunal de Disciplina contra la UC, según Cooperativa. Partido: El duelo con Audax Italiano fue fijado para el miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas. Reclamo previo: La UC presentó un reclamo formal por los plazos legales y reglamentarios.

El directorio de la ANFP presentó una denuncia contra Universidad Católica ante el Tribunal de Disciplina por la controversia en torno a la reprogramación del partido frente a Audax Italiano, informó Cooperativa este sábado 24 de octubre. El periodista de DSports Marco Escobar dio a conocer la información en su cuenta de X.

Cómo empezó el conflicto

El partido por la fecha 24 de la Liga de Primera estaba programado para el sábado 10 de octubre en el Claro Arena, pero se suspendió por el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes. La ANFP lo reprogramó para el miércoles 28 de octubre, a las 20:30 horas.

Esa fecha deja a la UC con tres partidos en una semana: visita este domingo a Unión La Calera, juega el miércoles ante Audax y el domingo 1 de noviembre enfrenta a la U en el clásico universitario.

El reclamo de la UC

El martes 20 de octubre, el club publicó un comunicado en el que informó que presentó “un reclamo formal ante la ANFP por el procedimiento utilizado para reprogramar el encuentro”. Citó el artículo 28 del Reglamento de la Ley 19.327, que establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional.

Según el club, la Delegación Presidencial Regional Metropolitana instruyó su cumplimiento mediante el Oficio 715 del 22 de mayo de 2026. La UC planteó que, si bien la normativa contempla excepciones fundadas, no había recibido antecedentes que acreditaran una autorización, y pidió a la ANFP reconsiderar la programación. Agregó que las reglas que se exigen a los clubes “deben ser respetadas también por quienes organizan la competencia”.

Qué viene en el Tribunal de Disciplina

La Cuarta informó que la determinación de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana cambió el escenario y dejó en suspenso la planificación de la ANFP para el partido del miércoles. Ese medio recogió además la opinión del periodista de Cooperativa Rodrigo Contreras: “La UC arriesga sanciones por no cumplir el reglamento del Torneo. Sin embargo, la Ley estaba del lado de Cruzados”. Según Contreras, el Tribunal deberá resolver si corresponden castigos deportivos. El Periscopio, que cita al periodista de DSports, indicó que la denuncia se debería a un presunto incumplimiento de las bases.

En un segundo comunicado, el club reiteró su plena disposición a disputar el encuentro.

Qué significa para la UC

Con lo publicado, el caso tiene dos planos. En lo administrativo, el Tribunal de Disciplina deberá resolver la denuncia de la ANFP. En lo deportivo, la UC está en plena pelea por el segundo lugar de la tabla y su calendario inmediato incluye tres partidos en pocos días, antes del clásico del 1 de noviembre.

Antes de eso, el equipo de Daniel Garnero juega hoy a las 15:00 horas en La Calera. Puedes ver el detalle en ¿Quién transmite Unión La Calera vs. Universidad Católica?. El siguiente paso será la resolución del Tribunal de Disciplina y la fecha definitiva del duelo con Audax.