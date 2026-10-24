Unión La Calera recibirá a Universidad Católica este domingo 25 de octubre a las 15:00 horas (Chile) en el estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 25 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y, en streaming, por HBO Max.

Fecha, hora y estadio

Fecha: domingo 25 de octubre.

domingo 25 de octubre. Hora: 15:00 horas, Chile.

15:00 horas, Chile. Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera.

Transmisión en Chile

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max, con el plan que incluye TNT Sports; quienes tienen TV de pago pueden vincular su cuenta de operador en la app o la web.

¿Cómo llegan La Calera y Universidad Católica?

Unión La Calera es el colista del torneo con 18 puntos y una diferencia de siete con la zona de salvación, por lo que necesita una victoria para intentar salir del fondo de la tabla. En su último partido de liga igualó 1-1 con Deportes Concepción.

Universidad Católica es tercera con 42 puntos y un partido menos, el pendiente con Audax Italiano que se suspendió por los aluviones del 10 de octubre en la precordillera. Los cruzados buscan sumar para mantenerse en la lucha por los cupos internacionales y acercarse a Colo Colo, según repasamos en la tabla de la Liga de Primera.

Los dos ya se vieron las caras este año: Católica quedó eliminada de la Copa Chile ante La Calera por penales.

Qué significa para cada uno

Con lo publicado, el partido enfrenta urgencias distintas. La Calera necesita puntos para acortar la distancia con la salvación, y la UC, doce puntos detrás de Colo Colo y con un partido pendiente, necesita ganar para no perder terreno en la pelea por los cupos internacionales.

La fecha 25 sigue ese mismo domingo con Ñublense vs. Coquimbo Unido a las 12:30 horas y Palestino vs. Colo Colo a las 17:30 en Santa Laura; aquí tienes dónde ver a Colo Colo.

Lo que viene

Después de La Calera, la UC espera el clásico universitario ante la U el domingo 1 de noviembre en el Claro Arena. Mientras, el club cambió su dirección deportiva: conoce el perfil de Francisco Pérez Lázaro, nuevo gerente deportivo.