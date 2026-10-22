Datos Clave Nuevo cargo: Cruzados alcanzó un acuerdo con el español Francisco Pérez Lázaro para que sea el gerente deportivo de Universidad Católica. Cuándo llega: Asumirá tras la fecha FIFA de noviembre, cuando cierre su trabajo en la Federación de Fútbol de Serbia. Su misión: Coordinará la secretaría técnica y la nueva oficina de inteligencia deportiva del club.

Universidad Católica ya tiene a la persona que ordenará su fútbol. Cruzados anunció este miércoles 21 de octubre un acuerdo con el español Francisco Pérez Lázaro, de 39 años, para que asuma próximamente como gerente deportivo del cuadro cruzado, cargo en el que reemplazará a José María Buljubasich.

Según el comunicado oficial del club, el profesional trabaja actualmente en la Federación de Fútbol de Serbia en funciones de coordinación técnica y scouting internacional, compromiso que cerrará tras la fecha FIFA de noviembre para incorporarse a la UC a continuación.

Quién es Francisco Pérez Lázaro, el nuevo gerente deportivo de la UC

Pérez Lázaro es doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Alcalá, con distinción cum laude, y tiene licencia UEFA Pro. Durante casi una década formó entrenadores en la Real Federación de Fútbol de Madrid.

Su carrera tiene un fuerte sello internacional. Trabajó en Al-Sadd de Catar y en Delhi Dynamos de India de la mano de Aspire Academy, luego pasó por el Deportivo Alavés de España y en Chivas de Guadalajara asumió responsabilidades directivas tanto en el fútbol formativo como en el profesional, de acuerdo con el detalle entregado por Cruzados.

“Estoy muy contento e ilusionado con esta oportunidad de asumir como gerente deportivo de Universidad Católica. Conozco la historia del club y la relevancia que tiene a nivel continental”, afirmó el español en los canales oficiales del club.

Matías Claro explica por qué eligió un perfil formativo

El presidente de Cruzados, Matías Claro, explicó qué buscaba la directiva. “Buscamos a un profesional con experiencia directiva en un club de alta exigencia, con trayectoria en la formación de jugadores y con la capacidad de ordenar y conectar el trabajo de todas las áreas del fútbol”, aseguró.

El directivo agregó que el objetivo es “competir mejor y lograr que cada vez más jugadores formados en San Carlos de Apoquindo lleguen preparados al primer equipo”.

Según La Tercera, la búsqueda se apoyó en una empresa argentina de headhunters. El mismo medio detalla que la llegada del español se enmarca en una reestructuración que separa la secretaría técnica, encabezada por el argentino Javier Furwasser y enfocada en el scouting, de la nueva oficina de inteligencia deportiva, liderada por Francisco Toledo y dedicada al análisis de datos y rendimiento. Pérez Lázaro tendrá la responsabilidad de coordinar ambas áreas.

Qué significa para Universidad Católica

El nombramiento completa una pieza clave del rediseño que la UC prepara para 2027, un proceso que en Al Aire Libre ya abordamos en la profunda reestructuración del plantel cruzado. Con un gerente que llega con perfil de formador y experiencia en distintos continentes, el club busca un modelo que conecte las divisiones inferiores, el scouting y el análisis de datos bajo una misma conducción.

Eso sí, su arribo será después de la fecha FIFA de noviembre, por lo que el cierre de la temporada lo afrontará la estructura actual.

Mientras tanto, el equipo vuelve a la cancha este domingo 25 de octubre, cuando visite a Unión La Calera a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 25 de la Liga de Primera, según la programación publicada por Radio Maray.

Fuentes: Cruzados, La Tercera, Radio Maray, PrensaFútbol.