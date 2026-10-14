Datos Clave Fin de ciclo para varios: Universidad Católica tiene a 14 jugadores que finalizan su vínculo contractual en diciembre de 2026, incluyendo a pesos pesados como Gary Medel, Eugenio Mena y Fernando Zuqui. Nuevo jefe deportivo: La directiva de Cruzados está a detalles de anunciar a su nuevo gerente deportivo, quien tendrá la última palabra en la conformación del plantel 2027 y posibles renovaciones. ¿Se va el DT?: La primera gran tarea de la nueva gerencia será evaluar minuciosamente el trabajo y la continuidad de Daniel Garnero, cuyo contrato en la precordillera también expira a fin de año.

Universidad Católica no ha visto acción desde hace más de un mes en el Campeonato Nacional tras la suspensión de su partido ante Audax Italiano. Sin embargo, en los pasillos de San Carlos de Apoquindo los teléfonos no paran de sonar.

Conscientes de que el cierre de año exige decisiones fuertes, la dirigencia de Cruzados ya activó el plan “UC 2027”, el cual promete una verdadera revolución estructural que comenzará desde la oficina de la gerencia deportiva y decantará en una revisión exhaustiva de un camarín donde casi la mitad del plantel podría hacer las maletas.

Jugadores de Universidad Católica que terminan contrato en diciembre de 2026

Actualmente, Universidad Católica tiene a 14 futbolistas cuyos contratos expiran al cierre de la presente temporada. Aunque existen acercamientos con algunos representantes, las definiciones finales quedaron congeladas a la espera de la nueva estructura deportiva.

La lista de jugadores que finalizan su vínculo el 31 de diciembre de 2026 incluye a referentes, refuerzos extranjeros y canteranos:

Fin de contrato — Verano 2027 Primera División · Universidad Católica · Página 1/1 Fin de contrato — Verano 2027 # Jugador Fin contrato Club Edad P Goles Asist. Min. 1 A. Canales dic 2026 Universidad Católica 26 9 0 0 186 2 A. García Basso dic 2026 Universidad Católica 34 4 0 0 360 3 B. Cerezo Rojas dic 2026 Universidad Católica 31 10 0 0 523 4 C. Cuevas Jara dic 2026 Universidad Católica 31 21 1 6 1 631 5 C. Farías dic 2026 Universidad Católica 38 11 0 0 455 6 D. Gónzalez Orellana dic 2026 Universidad Católica 24 11 0 1 703 7 D. Melo Pulgar dic 2026 Universidad Católica 32 3 0 0 270 8 D. Valencia Morello dic 2026 Universidad Católica 26 5 0 1 77 9 E. Mena Reveco dic 2026 Universidad Católica 38 14 1 0 850 10 F. Zuqui dic 2026 Universidad Católica 34 14 0 1 864 11 G. Medel Soto dic 2026 Universidad Católica 39 10 0 0 658 12 J. Díaz dic 2026 Universidad Católica 28 13 1 1 1 091 13 M. Gómez dic 2026 Universidad Católica 20 12 2 1 138 14 T. Astaburuaga Montoya dic 2026 Universidad Católica 30 6 0 0 409 14 jugadores

El plan de Matías Claro: nuevo gerente deportivo y posibles refuerzos para la UC 2027

El encargado de transparentar estos inminentes cambios fue el propio presidente de Cruzados, Matías Claro. El timonel aseguró que la prioridad del club es conformar un equipo sumamente competitivo para afrontar los torneos internacionales de 2027, apoyándose en el trabajo de scouting que ya realiza Javier Furwasser.

“Esperamos planificar de la mejor manera el año 2027 y queremos darle un impulso muy grande a la competitividad del plantel“, reconoció el dirigente en conferencia de prensa. Sobre los fichajes, Claro detalló que no pierden el tiempo: “Por el momento, hemos buscado distintos perfiles de jugadores por puesto y hemos estado trabajando con la secretaría técnica en tener una amplia gama de opciones para el nuevo gerente deportivo”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Daniel Garnero en Universidad Católica?

El contrato de Daniel Garnero expira el 31 de diciembre de 2026. Si bien existen buenas sensaciones tras la mejora del equipo, su continuidad en San Carlos de Apoquindo no está garantizada y no dependerá exclusivamente de la dirigencia actual.

Claro fue tajante al explicar cómo se definirá al estratega del próximo año: “Para el nuevo gerente deportivo, una de sus primeras prioridades es evaluar la situación del cuerpo técnico. Eso define de manera muy importante cuál es el perfil de jugadores que vamos a buscar. Su primera tarea será evaluar quién será nuestro nuevo entrenador para el año 2027″.

Lesionados en la UC: cuándo vuelven y posibles citados contra Unión La Calera

Mientras el futuro a largo plazo se cocina en las oficinas, Garnero recibió excelentes noticias para el corto plazo. De cara al próximo encuentro oficial de la UC —fijado para el 25 de octubre como visitante ante Unión La Calera—, el DT tendrá a casi toda la delegación a su disposición.

Según la información de TNT Sports, jugadores clave que arrastraban problemas físicos como Branco Ampuero, Clemente Montes, Jimmy Martínez y Eugenio Mena han evolucionado favorablemente y deberían estar disponibles. A ellos se suma Diego Valencia, quien ya entrena de forma normal.

Con Tomás Asta-buruaga, Darío Melo, Gary Medel, Justo Giani y Francisco Rossel también listos para competir, las únicas bajas confirmadas para el duelo ante los “Cementeros” son el suspendido Cristián Cuevas y Bernardo Cerezo (en recuperación), además de la duda médica de Juan Ignacio Díaz.