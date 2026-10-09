Datos Clave Suspensión oficial: A través de un comunicado, Cruzados informó la cancelación del encuentro entre Universidad Católica y Audax Italiano, válido por la fecha 24 y programado para este sábado a las 20:00 horas. El motivo central: El grave aluvión que azotó a la comuna de Las Condes comprometió las vías de acceso y las medidas de seguridad del espectáculo deportivo. El recinto intacto: La concesionaria aclaró que la estructura del estadio Claro Arena no se vio afectada por el barro y aprovechó de solidarizar con los vecinos damnificados.

Las impactantes imágenes de vehículos siendo arrastrados por el barro y el agua ingresando a las viviendas en la zona oriente de la capital tuvieron un impacto directo en el desarrollo del fútbol chileno. La emergencia climática que golpeó con fuerza a la comuna de Las Condes obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas de cara a la agenda deportiva del fin de semana.

Durante la presente jornada, Cruzados liberó un comunicado de prensa confirmando la suspensión oficial del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional y que estaba agendado para este sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Claro Arena.

¿Por qué la ANFP suspendió el partido de U. Católica vs Audax Italiano?

La determinación de paralizar el compromiso no pasó por un tema de voluntad de los clubes, sino por un asunto de fuerza mayor ligado a la protección civil tras el destructivo aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo.

“Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, explicó detalladamente la institución en su misiva oficial, dejando en claro que no existían las garantías operativas ni policiales para recibir a miles de hinchas en una zona que se encuentra en plena fase de limpieza y recuperación de calles.

La reprogramación de este vital encuentro para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo quedará sujeta a la disponibilidad del apretado calendario del cierre de temporada, información que la ANFP entregará en los próximos días.

COMUNICADO DE PRENSA La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente a la Fecha 24 de la Liga de Primera Mercado Libre. Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo. — Universidad Católica (@Cruzados) October 9, 2026

¿En qué estado se encuentra el Claro Arena tras el aluvión en Las Condes?

Apenas comenzaron a viralizarse los videos del torrente de barro bajando por las principales avenidas cercanas al recinto precordillerano, la preocupación de los hinchas se volcó hacia el estado de su estadio.

Para calmar las alarmas, la concesionaria estudiantil ya había publicado un reporte abordando la situación de su infraestructura. “Queremos comunicar a los hinchas de Universidad Católica que nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación”, aseguraron.

Junto con entregar esa tranquilidad estructural, la dirigencia aprovechó la instancia para solidarizar con su entorno directo: “Desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica”. Pese a que la cancha y las galerías estaban en perfectas condiciones, el desastre en el perímetro exterior terminó por forzar la inminente suspensión del duelo.