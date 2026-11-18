Datos Clave La cifra: Fernando Zampedri suma 29 goles en 26 partidos de la Liga de Primera 2026, a tres fechas del final. El rival que se baja: Javier Correa, segundo con 18, se perderá el resto de la temporada por una operación de meniscos. El récord: El Toro ganó los títulos de goleador de 2020 a 2025 y comparte con Esteban Paredes la marca de seis.

La pelea por el título de goleador de la Liga de Primera 2026 quedó prácticamente sin competencia. Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, lidera con 29 goles, y su escolta, Javier Correa, de Colo Colo, no volverá a jugar este año tras confirmarse que será operado de los meniscos.

Con tres fechas por delante, el Toro tiene a mano algo que ningún jugador ha conseguido en Chile: un séptimo título de goleador de Primera División.

La tabla de goleadores tras la fecha 27

Según el registro estadístico del torneo, actualizado tras el partido de la UC ante Deportes Limache del 8 de noviembre, así están los cinco primeros:

Fernando Zampedri (Universidad Católica): 29 goles en 26 partidos.

Javier Correa (Colo Colo): 18 goles en 19 partidos.

Daniel Castro (Deportes Limache): 14 goles en 26 partidos.

Eduardo Vargas (Universidad de Chile): 13 goles en 25 partidos.

Alan Medina (Everton): 12 goles en 26 partidos.

Desde entonces no se ha jugado ninguna fecha por la pausa de selecciones. El torneo vuelve este fin de semana con la fecha 28, en la que la UC visita a Colo Colo el domingo 22 de noviembre en el Monumental.

La baja de Correa despeja el camino

Correa era el único que se acercaba al ritmo del argentino nacionalizado chileno. Según informó Cooperativa el martes 17, Colo Colo perdió a su delantero por el resto de la temporada, como detallamos en la nota sobre su operación.

Sin él, el más cercano entre los que siguen en competencia es Daniel Castro, a 15 goles de distancia y con solo tres partidos por jugar.

Seis títulos seguidos y una marca compartida

Zampedri fue el máximo artillero del campeonato en cada temporada desde su llegada a la UC. Estas son sus cifras en los títulos que ya tiene:

2020: 20 goles en 32 partidos.

2021: 23 goles en 29 partidos, compartido con Gonzalo Sosa.

2022: 18 goles en 29 partidos.

2023: 17 goles.

2024: 19 goles.

2025: 16 goles.

Con el sexto, el año pasado, igualó a Esteban Paredes como los máximos ganadores del título de goleador en la historia del fútbol chileno, con la diferencia de que el Toro lo hizo en temporadas consecutivas.

El mejor año de su carrera en Chile

Los 29 goles de 2026 ya superan con holgura su mejor registro anterior, los 23 de 2021, y lo hacen con un promedio de 1,12 goles por partido. En el arranque del torneo, además, firmó el mejor inicio de su carrera, con goles en las primeras fechas de manera consecutiva.

Nuestra lectura: el récord ya no depende de los rivales

Esta es nuestra lectura, a partir de esas cifras. Con Correa fuera y el siguiente a 15 goles, el séptimo título de Zampedri ya no depende de lo que hagan los demás, sino de que él mismo siga en cancha en las tres fechas que restan: el clásico ante Colo Colo, la visita de Huachipato al Claro Arena el domingo 29 y el cierre ante Universidad de Concepción el 6 de diciembre.

El dato que queda abierto es otro: un gol más le daría su primera temporada de 30 goles en el campeonato chileno, en un cierre en el que la UC, además, pelea el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores con la U, como revisamos tras sus palabras sobre el pasillo a Colo Colo.

La próxima oportunidad de sumar es el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas, en el clásico del Monumental.