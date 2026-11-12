Datos Clave El pasillo: Fernando Zampedri dijo que en la UC todavía no se ha decidido si habrá pasillo para Colo Colo en el clásico del 22 de noviembre. La tabla: La U suma 51 puntos y la UC 49, con nueve en juego para cada uno en la pelea por el Chile 2. La cuenta: Aunque gane sus tres partidos, la UC necesita que la U deje puntos en el camino para superarla.

Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, le bajó el perfil a la discusión sobre un posible pasillo al campeón Colo Colo en el clásico del domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental. Este jueves, en una actividad comercial del club, el goleador felicitó al Cacique por su título, pero dejó claro que la prioridad cruzada son los puntos.

Y la razón está en la tabla: la UC llega a las tres últimas fechas dos puntos detrás de la U en la pelea por el Chile 2 de la Copa Libertadores 2027, y ya no depende solo de sí misma.

Zampedri y el pasillo: “Todavía no hemos decidido nada”

“Felicito a Colo Colo, campeón del año, merecido lo tienen; de nuestra parte, felicitarlo. Todavía no se habló nada en la institución de si habrá un pasillo o no, creo que no está en las bases de la liga”, afirmó Zampedri, según recogió Cooperativa. Y agregó: “Todavía no hemos decidido nada, pero no creo que importante eso hoy en día”.

El delantero fue más enfático al hablar del partido mismo. “Consiguieron el campeonato, pero no deja de ser un partido importante, más que nada para nosotros, que necesitamos los puntos”, aseguró. Sobre la recta final, reconoció que el plantel quiere “conseguir los nueve puntos que restan” para pelear un puesto en copas internacionales.

El clásico será a las 18:00 horas en el Monumental. Los detalles de entradas y público visitante están en nuestra nota sobre la venta para el clásico.

La cuenta que complica a la UC: ni con nueve puntos alcanza sola

Tras 27 fechas, la tabla de la Liga de Primera muestra a Colo Colo campeón con 61 puntos, a la U segunda con 51 (diferencia de gol +25) y a la UC tercera con 49 (+19). A cada uno le quedan tres partidos:

Universidad Católica: Colo Colo (visita, fecha 28), Huachipato (local, fecha 29) y Universidad de Concepción (fecha 30).

Colo Colo (visita, fecha 28), Huachipato (local, fecha 29) y Universidad de Concepción (fecha 30). Universidad de Chile: O’Higgins (visita, fecha 28), Deportes Concepción (visita, fecha 29) y Unión La Calera (local, fecha 30).

Los números son simples: si la UC gana sus tres partidos, llega a 58 puntos. Si la U también gana los suyos, termina con 60 y se queda con el segundo lugar pase lo que pase en el Monumental. Por eso, para los cruzados el clásico no solo vale tres puntos: es el primer paso de una carrera en la que además necesitan un tropiezo azul.

Qué se juega la UC: Libertadores directa o un partido más

La diferencia entre terminar segundo o tercero es grande. El Chile 2 va al subcampeón de la liga. El tercero, en cambio, debe jugar la Definición Pre-Libertadores ante el campeón de la Copa Chile: el ganador obtiene el Chile 4 y el perdedor se queda con un cupo en la Copa Sudamericana 2027, según el formato informado por Futuro. Lo explicamos en detalle en cómo se reparten los cupos chilenos.

Qué significa para la UC: el clásico como primera final

Nuestra lectura: el tono de Zampedri calza con la cuenta: con un Colo Colo ya campeón, el pasillo es una discusión simbólica, mientras que para la UC el partido del 22 de noviembre puede definir si sigue con opciones reales de alcanzar a la U o si queda casi condenada al partido extra por el Chile 4. Con un empate en el Monumental, la UC llegaría como máximo a 56 puntos y, para superar a la U sin depender de desempates, necesitaría que los azules sumen cuatro puntos o menos en sus tres partidos. Con una derrota, el tope cruzado sería 55 y la U tendría que sumar tres o menos.

Antes, la UC tendrá una semana libre por la fecha FIFA: el propio Zampedri contó que el plantel podría jugar un amistoso antes de preparar de lleno el clásico.