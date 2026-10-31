Datos Clave Libertadores: Chile 1 y 2 salen de los dos primeros lugares de la tabla; Chile 3 es el campeón de la Copa de la Liga. Chile 4: Lo define un partido único entre el tercero de la tabla y el campeón de la Copa Chile. Sudamericana: Entran el cuarto, quinto y sexto de la tabla, más el perdedor de ese partido único.

El Clásico Universitario de este domingo vuelve a poner un número en boca de todos: el Chile 2. Pero detrás de esa etiqueta hay un sistema de cuatro cupos a la Copa Libertadores 2027 y otros cuatro a la Copa Sudamericana, fijado en las bases del campeonato de la ANFP. Y la diferencia entre terminar segundo o tercero es mayor de lo que parece.

Los cuatro cupos a la Libertadores 2027

Chile 1: el primer lugar de la tabla del Campeonato Nacional.

el primer lugar de la tabla del Campeonato Nacional. Chile 2: el segundo lugar de la tabla.

el segundo lugar de la tabla. Chile 3: el campeón de la Copa de la Liga 2026.

el campeón de la Copa de la Liga 2026. Chile 4: el ganador de un partido único entre el tercero de la tabla y el campeón de la Copa Chile 2026.

Los cupos a la Sudamericana 2027

Chile 1, 2 y 3: el cuarto, quinto y sexto lugar de la tabla.

el cuarto, quinto y sexto lugar de la tabla. Chile 4: el perdedor del partido único entre el tercero de la tabla y el campeón de la Copa Chile.

Las bases agregan una regla clave: ningún club puede clasificar a la vez a la Libertadores y a la Sudamericana. Si el campeón de la Copa de la Liga ya tiene un cupo a la Libertadores por su posición en la tabla, lo conserva y el Chile 3 pasa al otro finalista. Y si el campeón de la Copa Chile ya está clasificado por la tabla, el cupo para ese partido único pasa al otro finalista de la Copa Chile.

¿Cómo se define el campeón y cómo se ordena la tabla?

Es campeón el club que sume más puntos al cabo de las 30 fechas. Si hay igualdad en el primer lugar, se juega un partido único en la fecha y estadio que fije el Directorio de la ANFP, y si termina empatado se define por penales. Para ordenar la tabla, el reglamento aplica estos criterios en orden: puntos, diferencia de gol, partidos ganados, goles marcados, goles marcados de visita, menos tarjetas rojas, menos tarjetas amarillas y, como último recurso, sorteo. Además, los dos últimos de la tabla descienden.

Dónde está cada uno hoy

Según la tabla publicada por Cooperativa tras los partidos del viernes, Colo Colo lidera con 58 puntos, la U es segunda con 48 y la UC, tercera con 43. Detrás vienen Everton con 39, Palestino con 38 y Deportes Limache con 37, que hoy ocuparían los cupos a la Sudamericana.

La final de la Copa de la Liga la disputarán Coquimbo Unido y O’Higgins el sábado 14 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, según informó Diario El Día. El campeón se queda con el Chile 3.

Qué pasa si la UC termina tercera

Esta es nuestra lectura, basada solo en las bases y en la tabla: como Coquimbo Unido y O’Higgins están fuera del podio de la tabla, quien gane la Copa de la Liga se quedará con el Chile 3 sin quitarle el lugar a nadie. Eso deja al tercero de la tabla, hoy la UC, ante un partido único contra el campeón de la Copa Chile: el ganador va a la Libertadores y el perdedor, a la Sudamericana.

En otras palabras, terminar segundo asegura la Libertadores sin instancias adicionales, y terminar tercero obliga a ganar un partido más. Por eso el Clásico Universitario del domingo 1 de noviembre pesa más que tres puntos: la U lleva cinco de ventaja y la UC necesita recortar. Para repasar ese duelo, revisa dónde ver el clásico y a qué hora se juega.

El siguiente paso llegará con la final de la Copa de la Liga y las cuatro últimas fechas del campeonato, que terminarán de ordenar los cupos.