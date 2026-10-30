Datos Clave Árbitro: Diego Flores, de 36 años, dirigirá el clásico UC vs U del domingo 1 de noviembre, 17:15 horas, en el Claro Arena. Con la UC: En 12 partidos con Flores, la UC ganó 5, empató 1 y perdió 6. Con la U: En 14 partidos con él, la U ganó 7, empató 5 y perdió 2.

El árbitro del clásico universitario ya tiene historia con los dos equipos. Diego Flores, el juez de 36 años designado por la Comisión de Árbitros que encabeza Roberto Tobar, dirigirá el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas el duelo entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile en el Claro Arena, según informó La Tercera.

¿Cómo le ha ido a cada equipo con Flores?

Las cifras que recopiló La Tercera favorecen a los azules. La UC suma 12 compromisos con Flores como juez principal: ganó 5, empató 1 y perdió 6. La U lleva 14 partidos con él, con 7 triunfos, 5 igualdades y solo 2 derrotas.

Flores ya dirigió el clásico en abril pasado y, según el mismo medio, lo sorteó sin grandes polémicas. Quizás por eso la Comisión de Árbitros decidió repetirlo, aunque esta vez llega con varios episodios a cuestas.

Garnero y Zuqui, Palavecino y la derrota ante Ñublense

El roce más fuerte con la UC ocurrió en agosto, en la derrota ante Ñublense en Las Condes. Flores expulsó a Fernando Zuqui en los primeros minutos, dejando a los cruzados con diez, y luego mostró la roja a Matías Palavecino, que estaba en el banco de suplentes.

Tras el partido, el técnico Daniel Garnero cuestionó al árbitro y aludió a su profesión de gendarme. “Es un árbitro de fútbol, no es la autoridad. Tiene que cobrar correctamente. Matías no hizo nada para que lo eche”, afirmó, según recogió La Tercera.

Morales, expulsado en la Copa Chile y con tres fechas de castigo

Con la U, el antecedente es el defensa Marcelo Morales. En el partido ante Unión La Calera por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, Flores lo expulsó por reclamos, tras una segunda tarjeta amarilla.

Morales subió después un video a sus redes sociales para mostrar la falta de los caleranos Axel Encinas y Christopher Díaz, por la que había encarado al árbitro. El defensa recibió tres fechas de suspensión, informó La Tercera. Pese a salir lesionado ante Everton, el lateral aseguró que no se perderá el clásico.

Qué significa para el domingo

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos citados: los números históricos con Flores son mejores para la U, pero ninguno de ellos define un partido que además tiene en juego el segundo lugar y el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027 (Chile 2). Lo más probable es que las miradas estén puestas en cómo maneje los reclamos de dos protagonistas con los que ya tuvo cruces.

El clásico se juega el domingo 1 de noviembre. Después, la UC recibirá a Deportes Limache y la U enfrentará a Cobresal. Aquí puedes revisar horario y canal del clásico y lo que dijeron Valencia y Morales en la previa.