Datos Clave Renovación: Eduardo Vargas amplía su contrato por un año más, con alza salarial, según Cooperativa Deportes. Goles: Suma 13 en la Liga de Primera y 16 en total con la Copa Chile y la Copa de la Liga. Pendientes: Charles Aránguiz conversa su extensión y el arquero Cristopher Toselli dejará el club.

Universidad de Chile aseguró la renovación del delantero Eduardo Vargas para la temporada 2027, según informó Cooperativa Deportes este jueves 29 de octubre. El goleador del equipo en la Liga de Primera extenderá su contrato por un año más, con alza salarial incluida.

La noticia llega en plena recta final del campeonato, con la U en el segundo lugar de la tabla, a siete puntos de Colo Colo y con cinco fechas por jugar.

Vargas, el goleador que la U quiso asegurar

El delantero suma 13 goles en el torneo de Primera División y 16 en total si se cuentan la Copa Chile y la Copa de la Liga. Son los números que le valieron a la dirigencia azul la decisión de mantenerlo.

El lunes 26 de octubre, Vargas celebró su tercer gol ante Everton en el estadio El Teniente de Rancagua, en la goleada de la U. Con esa actuación reafirmó su peso en el ataque del equipo que dirige Fernando Gago, que lo mantiene como la principal referencia ofensiva del plantel.

¿Qué pasa con Charles Aránguiz?

La U mantiene conversaciones positivas para extender el vínculo de Charles Aránguiz, otro histórico del club y figura vital de su mediocampo. Según Cooperativa, el “Príncipe” busca asegurar al menos toda la temporada 2027.

La dirigencia, en tanto, apunta a ir más lejos: la idea de los azules es mantener al volante hasta fines de 2028. Por ahora hay diálogo, pero no hay un acuerdo anunciado.

Cristopher Toselli se despide del Centro Deportivo Azul

La nota también informa de una salida. El arquero Cristopher Toselli dejará el club, tras una campaña sin minutos. Cooperativa recuerda que Gago lo relegó a la banca incluso en partidos en los que Gabriel Castellón no pudo alinear.

No se informó hasta ahora el destino del guardameta ni los términos de su salida.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la U ordena su plantel 2027 mientras sigue peleando arriba. Asegurar al máximo goleador y avanzar con un referente como Aránguiz envía un mensaje de continuidad, justo cuando el equipo quiere cerrar el año lo más cerca posible de Colo Colo.

La próxima prueba será el clásico universitario ante la Universidad Católica, el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena. Antes de eso, puedes revisar lo que dijo Gago sobre pelear el título.