Datos Clave Resultado: Universidad de Chile 4-1 Everton, lunes 26 de octubre, por la fecha 25 de la Liga de Primera. Tabla: La U quedó a siete puntos de Colo Colo, que suma 55. Próximo: Clásico universitario con la UC, domingo 1 de noviembre a las 17:30 horas en el Claro Arena.

Eduardo Vargas firmó un triplete y Universidad de Chile goleó 4-1 a Everton este lunes 26 de octubre, en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera. Con su cuarta victoria seguida, el equipo de Fernando Gago quedó a siete puntos del líder Colo Colo y llega encendido al clásico con la UC.

Los goles: Vargas en tres tiempos y uno de Arce

Vargas, de 36 años, abrió la cuenta a los 30 minutos, puso el 2-0 en el descuento del primer tiempo y marcó el 4-1 a los 81. En medio, Agustín Arce amplió a los 57 y Cristian Palacios descontó a los 80 para Everton.

Maximiliano Guerrero fue pieza clave en Rancagua: centró para los dos primeros goles de Vargas y también participó en el tercero, el cabezazo de Arce.

Lo que dijo Vargas tras el triplete

El delantero fue elegido figura del partido y habló con TNT Sports. “Estoy feliz por el equipo, que ganó, que es lo más importante. Después los goles vienen solos”, afirmó. También destacó a Guerrero, de quien dijo que es “un gran jugador”.

Consultado por la diferencia de siete puntos con Colo Colo, Vargas sostuvo que “estamos tranquilos, tenemos que pensar en nosotros, ganar, y las cosas se van a dar solas”. Y sobre el clásico del domingo adelantó: “Será un partido difícil, pero llegamos bien y con mucha confianza”.

El mensaje de Gago

En conferencia de prensa, Gago dijo que “el equipo está con una confianza, con una identidad de juego”, y definió a Vargas como “un líder futbolístico muy importante para nosotros”.

El técnico argentino también miró hacia la UC: “Obviamente vamos a ver y analizar el partido de Católica del miércoles”, afirmó, en referencia al duelo pendiente de los cruzados ante Audax Italiano.

Qué significa para la U

Con lo publicado, la U se mantiene lejos de Colo Colo, pero con cinco fechas y 15 puntos en juego aún hay margen matemático. El cuadro albo arrastra cuatro fechas sin ganar tras el 1-1 con Palestino, como contamos en esta nota.

Además, la victoria dejó a los azules seis puntos por delante de la UC en la pelea por el segundo lugar, que da cupo directo a la próxima Copa Libertadores. Los cruzados, terceros con 42 puntos, tienen un partido menos.

El clásico universitario será el domingo 1 de noviembre a las 17:30 horas en el Claro Arena.