Datos Clave Miles de sancionados: El fallo oficial castigó a un total de 2.866 hinchas de Universidad de Chile, quienes tendrán prohibición de acceso a los próximos cuatro partidos del club. Castigo cruzado: La sanción a los fanáticos azules aplica para cualquier encuentro oficial de la U, indistintamente del torneo que se esté disputando (Campeonato Nacional o Copa Chile). Multa a los locales: Everton de Viña del Mar tampoco se salvó y, por su responsabilidad como organizador del evento, deberá pagar una multa económica de 50 UF.

Lo que debía ser una fiesta en el Estadio Sausalito terminó en un verdadero dolor de cabeza administrativo y deportivo. Tras varias semanas de investigación, el Tribunal de Disciplina de la ANFP emitió su fallo definitivo por los graves incidentes ocurridos el pasado 24 de septiembre durante el duelo de ida de la Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile.

En aquella jornada, el comportamiento de la barra visitante obligó a suspender el compromiso a los 82 minutos, desatando una investigación que hoy arrojó sanciones ejemplarizadoras que sientan un duro precedente en el fútbol chileno.

Bengala contra Maxi Guerrero: los graves incidentes que desataron el castigo a la U

El dictamen del organismo disciplinario tiene su origen en el caos provocado desde el sector sur del recinto viñamarino. Cuando la U ganaba por 1-0 y el reloj marcaba la recta final del partido, barristas del cuadro laico comenzaron a lanzar numerosos artefactos pirotécnicos y bengalas hacia el campo de juego.

La situación cruzó todos los límites cuando uno de los proyectiles estuvo a centímetros de impactar al futbolista azul, Maximiliano Guerrero. Ante el evidente peligro para la integridad de los propios protagonistas, el árbitro Piero Maza no dudó y decidió cancelar el encuentro.

Cabe recordar que los minutos restantes se terminaron jugando tres días después a puertas cerradas en el Estadio Nacional, justo antes de disputarse la revancha que terminó clasificando al “Romántico Viajero”.

¿De qué trata la sanción a los hinchas de la U de Chile y cuándo aplica?

El castigo del Tribunal apuntó quirúrgicamente al sector donde se originaron los desmanes. El organismo resolvió aplicar una severa sanción a los 2.866 hinchas azules que fueron identificados o asociados a esa localidad durante el partido en Viña del Mar.

A todos ellos se les prohibirá el ingreso a los cuatro próximos partidos en los que Universidad de Chile actúe. El detalle más doloroso para estos fanáticos es que la sanción es transversal: aplica indistintamente del torneo al que corresponda el partido, dejándolos fuera de definiciones clave tanto en la recta final del Campeonato Nacional como en las rondas decisivas de la Copa Chile.

La multa económica que Everton deberá pagar en Copa Chile

El fallo también salpicó a los dueños de casa. Pese a que los desmanes fueron protagonizados por la parcialidad visitante, las normativas de la ANFP responsabilizan al equipo local por las fallas operativas y las vulneraciones en los anillos de seguridad.

Por este motivo, el Tribunal resolvió en primera instancia multar con 50 UF (cerca de 1,9 millones de pesos chilenos)al elenco ruletero, cerrando así el expediente de uno de los capítulos más lamentables de la presente temporada en la Quinta Región.