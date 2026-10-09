Datos Clave Everton al Juzgado: Los ruleteros emitieron una querella por los destrozos ocurridos en el duelo ante la U en Copa Chile. La boleta de los Oro y Cielo: La escuadra viñamarina tasó en más de 7 millones los coste de reparación del Estadio Sausalito. 4 puntos a reparar: Césped, butacas, espejos y luminarias son los puntos a reparar por Everton.

El pasado 24 de septiembre se recuerda como un día oscuro en el fútbol nacional, debido a los incidentes que obligaron a las autoridades a suspender el choque entre Everton y Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. En el minuto 82’ del compromiso, múltiples fuegos artificiales provenientes de una facción de la barra universitaria ingresaron al terreno de juego y también en diversas gradas del Estadio Sausalito.

Los incidentes ocurrieron hace más de dos semanas, pero las repercusiones siguen presentándose hasta la fecha. El pasado jueves se revelaron registros sobre el grupo que ingresó los fuegos de artificios, denominados como “Los Menores”, y durante esta jornada el medio La Tercera reveló detalles sobre la querella que realizó el club ruletero ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, además de la boleta total por los costes de reparación por los desmanes ocurridos en las instalaciones del estadio.

Everton saca cuentas por los destrozos del Estadio Sausalito

Según información del medio citado, Everton emitió un documento con detalles de los daños a reparar en el Estadio Sausalito al Juzgado de Garantía de Viña del Mar, y señaló que los costes de reparación para los desmanes ocurridos en el duelo de ida ante la U llegan a los $7.128.050 pesos.

Los Ruleteros apuntaron en su documento que debían repararse diversos sectores debido a los incidentes ocurridos en el choque ante la escuadra universitaria. Lo primero se trata de los servicios higiénicos, donde contemplan tanto espejos con stickers de los baños como el servicio eléctrico de aquellos, además de múltiples rayados realizados por la barra del Romántico Viajero.

“Se constató la presencia de adhesivos. Se requiere efectuar el retiro de dichos elementos y realizar la limpieza y recuperación de las superficies. Cantidad de espejos afectados: 48m² metros lineales, ancho 1,20 m. Los daños en luminarias requieren revisión antes de su reposición, particularmente para verificar que las instalaciones eléctricas asociadas se encuentren en condiciones adecuadas. Los rayados en accesos y servicios higiénicos requieren labores de recuperación estética y funcional”, señaló Everton ante el Juzgado.

La escuadra Oro y Cielo también recalca que hay 100m² del césped del Sausalito que tendrán que ser reparados por la caída de fuegos de artificio, además de 26 butacas que fueron afectadas, y seis de las mencionadas completamente quemadas.

“La superficie afectada alcanza preliminarmente 100 m², por lo que su recuperación deberá abordarse mediante una intervención específica y técnicamente compatible con el sistema existente. Respecto de las butacas, la existencia de unidades quemadas y quebradas implica una pérdida de funcionalidad y, en aquellos casos en que existan elementos cortantes, salientes o sistemas de fijación expuestos”, indicaron desde Everton en su querella por los desmanes realizados en la ida de la Copa Chile 2026.