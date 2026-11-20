Datos Clave Alexis: Jorge Burgos, vicepresidente de Azul Azul, dijo que la U debe “dar esa pelea” si el delantero vuelve a Chile. Vargas: El club celebró los 37 años del delantero con dos mensajes en sus redes sociales. Lo que viene: O’Higgins vs U de Chile, sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en El Teniente, por TNT Sports Premium.

La U vive un viernes de ilusiones y de cumpleaños. Estas son las noticias de Universidad de Chile de este viernes 20 de noviembre: la puerta que Azul Azul le abrió a Alexis Sánchez, el saludo del club a Eduardo Vargas y lo que hay en juego en la visita de este sábado a O’Higgins.

Burgos y Alexis: “Sería un regalo para nuestro cumpleaños”

Jorge Burgos, vicepresidente de Azul Azul, aseguró que la U debe pelear por el delantero de CF Montreal si decide volver al fútbol chileno en 2027, donde ya apareció entre las alternativas de Colo Colo. “Si se diera una cosa parecida a lo que ocurrió con Eduardo Vargas, sería una gran noticia. Hay que dar esa pelea”, afirmó en conversación con La Magia Azul, según recogieron Cooperativa y BioBioChile.

El dirigente no vio el pasado albo del goleador como un impedimento. “He escuchado que tiene una mayor vinculación sentimental por nuestro club, pese a que jugó en el rival de blanco, pero habrá que competir”, sostuvo, en declaraciones publicadas por BioBioChile. Y cerró con una referencia al centenario azul: “Sería un regalo para nuestro cumpleaños”.

Burgos también puso una condición: que el atacante acepte un contrato acorde a lo que paga el fútbol chileno. Por ahora, el regreso de Alexis sigue en el terreno de las especulaciones, y en Colo Colo Aníbal Mosa ya había pedido cautela, como contamos en su respuesta sobre el regreso del goleador.

Vargas cumple 37 y la U le dedica dos mensajes

El club usó sus redes sociales para saludar al delantero en su cumpleaños número 37. “Regresaste para volver a vivir el mejor momento de tu vida. Sigue disfrutando de tu lugar en el mundo, siempre con la U en el pecho”, publicó la cuenta azul, según recogió Cooperativa.

En un segundo mensaje, el club lo definió como un jugador “nacido para hacer historia, protagonista de grandes alegrías y un ídolo que sigue haciendo vibrar a generaciones de azules”. Vargas, que ya renovó con la U hasta 2027, es justamente el caso que Burgos usó como ejemplo para soñar con Alexis.

Rancagua, la primera de tres finales por el Chile 2

En la cancha, la U visita a O’Higgins este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en El Teniente, con transmisión de TNT Sports Premium y HBO Max, según la guía de futbolenvivochile.com. El cuadro azul es segundo con 51 puntos, dos más que la Universidad Católica, que suma 49, según la tabla de ESPN. O’Higgins es 12° con 31.

La UC tendrá una baja para su visita del domingo a Colo Colo: Eugenio Mena presentó problemas musculares y se perderá el clásico, según informó TNT Sports en una nota recogida por BioBioChile. En el Monumental, Álvaro Madrid aseguró que el campeón no piensa en ayudar ni perjudicar a nadie en esa pelea. La previa del partido en Rancagua, con las palabras de Gabriel Castellón, está en nuestra nota del jueves.

Lo que viene: O’Higgins vs U de Chile, este sábado a las 18:00 horas, en el primero de los tres partidos que le quedan al cuadro azul para asegurar el segundo lugar.