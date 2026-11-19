Datos Clave El partido: O’Higgins vs U de Chile, sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua. La tabla: La U es segunda con 51 puntos y la UC tercera con 49, a tres fechas del final. El arquero: Gabriel Castellón pidió no esperar ayuda de Colo Colo en el clásico del domingo.

Universidad de Chile visita a O’Higgins este sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 28 de la Liga de Primera. Los azules defienden el segundo lugar, el llamado Chile 2, que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, y su arquero Gabriel Castellón dejó claro que no piensan mirar al Monumental.

La Universidad Católica, su único perseguidor, juega un día después el clásico ante el campeón Colo Colo. En la previa ya se habla de la ayuda que el Cacique le podría dar a los azules, pero el golero la descartó como plan en la conferencia de prensa de este jueves.

“Tenemos que sumar tres nosotros”: el mensaje de Castellón

“Más que influye o no, es la presión de tener que ganar antes o después de ellos, tenemos que sumar tres nosotros. No podemos esperar que otros equipos nos hagan la pega, que nosotros seamos protagonistas”, afirmó el arquero, según recogió Puranoticia.

Castellón también reconoció el peso del objetivo: “La presión siempre está porque el objetivo es llegar siempre lo más alto. Lamentablemente no podemos pelear por el torneo y ahora queda el Chile 2 para validar el cupo de Copa Libertadores”.

Y miró más allá del campeonato: “Después viene la semifinal de Copa Chile y una eventual final. Como plantel tenemos esa obligación”.

Dos puntos de ventaja y la mejor defensa del torneo

Según la tabla de ESPN tras la fecha 27, así llegan los protagonistas:

2° Universidad de Chile: 51 puntos, 15 triunfos, 6 empates y 6 derrotas; 47 goles a favor y 22 en contra.

51 puntos, 15 triunfos, 6 empates y 6 derrotas; 47 goles a favor y 22 en contra. 3° Universidad Católica: 49 puntos, 15 triunfos, 4 empates y 8 derrotas; 56 goles a favor y 37 en contra.

49 puntos, 15 triunfos, 4 empates y 8 derrotas; 56 goles a favor y 37 en contra. 12° O’Higgins: 31 puntos, 9 triunfos, 4 empates y 14 derrotas; 32 goles a favor y 42 en contra.

El dato que sostiene a la U es defensivo: sus 22 goles recibidos son la cifra más baja del campeonato, ocho menos que Colo Colo y quince menos que la UC. La Católica, en cambio, tiene el segundo mejor ataque del torneo, solo detrás del campeón.

Un rival que también necesita los puntos

O’Higgins no llega como un rival sin nada en juego. El club rancagüino presentó el partido como un compromiso para conseguir un triunfo clave que le permita alejarse de la parte baja de la tabla. Con 31 puntos, tiene cuatro más que Cobresal, el primer equipo fuera de la zona de descenso, que juega el viernes ante Audax Italiano.

Qué significa para la U jugar primero

Ganar en Rancagua dejaría a la U con 54 puntos y obligaría a la UC a vencer al campeón en el Monumental solo para quedar a dos. Un tropiezo azul, en cambio, le entregaría a los cruzados la opción de pasar al frente el domingo. Por eso el mensaje de Castellón apunta a lo único que depende de su equipo: llegar al clásico con la presión del lado de enfrente.

El partido se transmite por TNT Sports Premium, como detallamos en nuestra guía de horario y canal. Después de Rancagua, a la U le quedan dos fechas más y la semifinal de Copa Chile, en el cierre de un año que el plantel quiere validar con un título o con la Libertadores directa. Revisa también todo lo que está en juego en la fecha 28.