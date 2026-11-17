Datos Clave La decisión: Deportes Concepción vs Universidad de Chile se jugará sin público visitante, por resolución de Carabineros. El partido: Domingo 29 de noviembre, 18:00 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 29 de la Liga de Primera. Lo que está en juego: La U suma 51 puntos y la UC 49 en la pelea por el Chile 2, a falta de tres fechas.

Los hinchas de Universidad de Chile no podrán acompañar a su equipo en Concepción. Deportes Concepción informó este martes 17 de noviembre que el partido ante los azules, por la fecha 29 de la Liga de Primera, se jugará solo con público local por decisión de Carabineros.

El encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en la penúltima fecha del campeonato.

El Conce dice que quería recibir a la visita

El club lila dejó claro en su comunicado que la restricción no fue una decisión propia. “Nuestra disposición siempre ha sido recibir a la hinchada visitante, entendiendo que la presencia de ambas parcialidades contribuye al desarrollo del espectáculo deportivo y enriquece la experiencia de un partido de esta relevancia para el fútbol nacional”, señaló la institución en sus redes sociales.

Agregó que ha manifestado “permanentemente su voluntad de colaborar y trabajar junto a las autoridades” para generar las condiciones que permitieran contar con público visitante.

Cómo será la venta de entradas

Preventa: exclusiva para abonados de Deportes Concepción, desde este martes a las 18:00 horas.

exclusiva para abonados de Deportes Concepción, desde este martes a las 18:00 horas. Beneficio: cada abonado podrá invitar a otro hincha lila a precio de preventa.

cada abonado podrá invitar a otro hincha lila a precio de preventa. Público visitante: no habrá venta para hinchas de la U.

Un partido clave en la pelea por el Chile 2

La restricción cae sobre uno de los tres partidos que le quedan a la U en su lucha por el segundo lugar. Según la tabla de Cooperativa, el equipo de Fernando Gago suma 51 puntos, dos más que Universidad Católica (49), con tres fechas por jugar.

Antes de llegar a Concepción, la U visita a O’Higgins el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en El Teniente, por la fecha 28. El duelo ante el Conce, además, coincide en horario con el partido de la UC ante Huachipato, informó BioBioChile, por lo que ambos candidatos al Chile 2 jugarán en simultáneo. Cómo se reparten los partidos que les quedan lo repasamos en el calendario de la U y la UC.

Deportes Concepción, por su parte, llega octavo con 38 puntos, en el grupo de equipos que pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2027.

Un contraste con el clásico del domingo

La decisión contrasta con lo que ocurrirá este fin de semana en Macul, donde el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica volverá a tener hinchas visitantes.

Qué significa para la U

Nuestra lectura, con los datos del calendario: si la pelea por el Chile 2 sigue abierta hasta la fecha 29, la U podría jugarse buena parte del cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores sin su gente en las tribunas, mientras la UC lo hará al mismo tiempo en su estadio. No es una desventaja deportiva medible, pero sí un escenario que el equipo de Gago no eligió.

Antes de eso, el primer paso azul es el sábado en Rancagua, ante O’Higgins.