Datos Clave Partido: Colo Colo vs Universidad Católica, domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental. Visitantes: Los hinchas cruzados irán al sector Magallanes, en la galería sur. Venta: Por Puntoticket; la venta general parte el miércoles 11 de noviembre a las 17:00 horas.

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará el domingo 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera. La novedad es que tendrá público visitante: los hinchas de la UC ocuparán el sector Magallanes, la galería sur, según la información de venta difundida por el club y recogida por BioBioChile.

La transmisión por televisión del partido aún no aparece confirmada en las fuentes que revisamos.

El primer clásico con visitantes en tres años y ocho meses

De acuerdo con lo publicado por AS y BioBioChile, será el primer partido entre los grandes del fútbol chileno con hinchas visitantes en tres años y ocho meses.

El último clásico con público forastero fue el 12 de marzo de 2023, cuando Universidad de Chile visitó a Colo Colo con cerca de 2.000 de sus seguidores en el Monumental. La vez anterior que hinchas de la UC entraron al estadio de Macul fue el 17 de marzo de 2019.

Fechas de venta: cuándo se puede comprar

La venta se realiza por Puntoticket, con este calendario publicado en la ficha oficial del partido:

Canje accionistas: desde el martes 10 de noviembre a las 11:00 horas.

desde el martes 10 de noviembre a las 11:00 horas. Preventa socios: desde el martes 10 de noviembre a las 12:00 horas.

desde el martes 10 de noviembre a las 12:00 horas. Preventa Tenpo: desde el martes 10 de noviembre a las 17:00 horas, solo para clientes Tenpo.

desde el martes 10 de noviembre a las 17:00 horas, solo para clientes Tenpo. Venta general: desde el miércoles 11 de noviembre a las 17:00 horas.

En la preventa se pueden comprar hasta dos entradas por cuenta de Puntoticket, y en la venta general el máximo sube a cuatro, según informó Colo Colo.

Precios de las entradas por sector

Estos son los valores publicados para el clásico, según La Hora:

Arica, Magallanes, Galvarino, Lautaro, Tucapel y Caupolicán: $16.500.

$16.500. Cordillera: $27.500.

$27.500. Océano: $44.000.

$44.000. Rapa Nui: $82.500.

El mismo medio consignó que los precios generaron reclamos de hinchas albos en redes sociales.

Requisitos para entrar al Monumental

Todos los asistentes deben estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo.

El ingreso exige presentar la cédula de identidad en buen estado.

El e-ticket es intransferible y solo lo puede usar el titular del RUT asociado.

Los menores de 15 años deben entrar acompañados de un adulto con entrada en el mismo sector.

No se autorizan cambios de sector.

¿Cómo llegan Colo Colo y la UC?

Colo Colo llega ya coronado: se aseguró la estrella 35 al vencer 2-1 a Ñublense en Chillán. La UC, en cambio, se juega mucho más. Venció 3-0 a Limache y está a dos puntos de la U en la pelea por el Chile 2, como repasamos en el calendario de ambos, fecha por fecha.

El antecedente favorece al Cacique: el 24 de mayo, por la fecha 13, ganó 2-1 en el Claro Arena con doblete de Javier Correa. Ahora, con hinchas de ambos equipos en las tribunas, el clásico del 22 de noviembre puede pesar en la definición del segundo lugar.