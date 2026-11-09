Datos Clave Plazo: Arturo Vidal dijo que tiene una semana para pensar qué hará con su futuro. Contrato: Su vínculo con Colo Colo termina en diciembre y aún espera una respuesta sobre su renovación, según Pauta. Números: Antes del título sumaba 36 partidos, 2.853 minutos, cinco goles y tres asistencias, según Pauta.

Arturo Vidal quiere seguir jugando, pero todavía no dice dónde. Tras ganar con Colo Colo la estrella 35, el capitán de 39 años aseguró que tiene una semana para decidir su futuro, en declaraciones a Cooperativa Deportes.

“Tengo una semana para pensar”

Vidal fue claro sobre sus ganas, pero no sobre el destino. “Quiero seguir jugando, vamos a ver. Ahora ya se logró el objetivo, tengo unos días para pensar qué es lo que quiero hacer, pero no quiero pensar más allá de hoy, quiero disfrutar esto que costó mucho”, comentó.

Luego fijó el plazo. “Tengo una semana para pensar, así que voy a ver qué es lo que quiero más adelante. Voy a pensar bien, voy a decidir yo mi futuro, así que vamos a ver qué pasa”, concluyó.

Una caída, un gol y una corona con la jineta

El volante también contó el susto que pasó en la jugada de su gol. “Pensé que me había quebrado el tobillo, la rodilla, pero con la fuerza del Señor pude salir adelante y se me quitó rápido y pude volver al campo. No podía salir en este partido tan importante”, relató.

Cooperativa recordó que el título tenía para él un significado especial: cumplió el anhelo de ser campeón con la camiseta alba como capitán, después de haber sido parte del equipo que ganó en 2024 y de sufrir el fracaso del centenario en 2025. Sobre el 2-1 ante Ñublense en Chillán, dijo que fueron “justos campeones”.

“En tres años ganar dos títulos, dos ligas largas, así que estoy muy feliz, espero que este equipo siga creciendo, siga mejorando”, afirmó.

Lo que dicen sus números

Pauta publicó el 26 de octubre un repaso de su temporada, con datos hasta ese día. Vidal sumaba 36 partidos y 2.853 minutos, con cinco goles y tres asistencias: jugó 23 de los 25 encuentros posibles de la Liga de Primera, ocho de Copa Chile y cinco de Copa de la Liga.

El técnico Fernando Ortiz lo ha usado sobre todo como líbero en una línea de tres defensores, y no como el volante de siempre. En la liga, según el mismo informe, Colo Colo mantuvo cuatro vallas invictas con él en cancha y el jugador registra 63% de duelos ganados y 68% de efectividad en los aéreos. Pauta agrega que, según datos atribuidos al CIES Football Observatory, tiene el mejor rendimiento entre los centrales de Sudamérica.

El mismo texto advierte que la decisión no depende solo de las estadísticas: pesan la edad, las exigencias de una nueva temporada, el proyecto deportivo y las condiciones económicas de un eventual acuerdo.

Qué significa para su renovación

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el rendimiento ya no es la pregunta abierta. Con 36 partidos, un cambio de puesto que funcionó y el título en la mano, el debate pasa a ser el rol y las condiciones de un nuevo contrato, justo cuando Colo Colo aseguró además su cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027, según Cooperativa. Y es el propio jugador quien pone el reloj en marcha: una semana.

Mientras Vidal piensa, Colo Colo celebra con sus hinchas, como contamos en la fiesta de este lunes en el Monumental, y el club tendrá su siguiente compromiso de liga ante la Universidad Católica el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental. También hablamos del futuro del técnico en la nota sobre Fernando Ortiz.