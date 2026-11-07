Datos Clave Partido: Ñublense vs Colo Colo, domingo 8 de noviembre, 15:00 horas, estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. Transmisión: TNT Sports y HBO Max. Tabla: Colo Colo 58 puntos, U de Chile 48 y Universidad Católica 46, con 12 puntos aún en juego.

Colo Colo visita a Ñublense este domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, en Chillán, con la opción de asegurar el título de la Liga de Primera 2026 y la estrella número 35 de su historia. Un triunfo lo consagra campeón; un empate también puede bastar, pero eso ya depende de lo que haga la U de Chile en Rancagua.

Si gana, el título es suyo

Según la tabla que publicó Cooperativa, Colo Colo suma 58 puntos, la U 48 y Universidad Católica 46, con 12 unidades todavía en disputa. El máximo posible de la U es 60 puntos y el de la UC, 58. Una victoria llevaría al Cacique a 61, una cifra que ninguno de los dos puede alcanzar.

Así lo resumió T13 antes del viaje: un triunfo les permitirá a los albos consagrarse campeones. Cooperativa agregó, al analizar las opciones azules, que una victoria alba en cualquiera de sus cuatro partidos restantes termina con las posibilidades de la U.

Si empata, hay que mirar Rancagua

Con un empate, Colo Colo llegaría a 59 puntos. La UC, que como máximo puede sumar 58, quedaría descartada. La U, en cambio, solo seguiría con opciones si le gana a Cobresal ese mismo domingo: sin ese triunfo su techo sería 58, por debajo de los 59 albos; con él, tendría que ganar además todos sus partidos restantes y depender de que Colo Colo sume como máximo un punto más.

Es una cuenta propia, hecha con los puntos que informó Cooperativa y con las bases del torneo que ese medio citó: si dos equipos igualan en el primer lugar, se define el campeón en un partido único.

Si pierde, la celebración se posterga

Una derrota dejaría a Colo Colo en 58 puntos y con nueve en juego. Seguiría con diez de ventaja sobre la U antes de que esta juegue, pero sin el título asegurado.

Lo que dijeron antes del partido

El técnico albo, Fernando Ortiz, intentó bajar las expectativas en su conferencia de prensa: dijo que aún “no tenemos nada que celebrar”. Cooperativa informó además que Ortiz ya definió su once para visitar a Ñublense.

Desde el otro lado, el técnico de los Diablos Rojos, Vicente Núñez, fue claro con su objetivo: “Nosotros no queremos que Colo-Colo dé la vuelta olímpica en nuestro estadio, en nuestra casa”, dijo, según T13.

El arquero Vozinha, por su parte, aseguró en la conferencia previa al viaje a Chillán: “vine para acá con la clara intención de jugar la Copa Libertadores, pero hoy mi foco está cien por ciento en esta semana, que es vital para todos y para Colo-Colo”.

El orden del domingo: qué se sabrá antes de las 15:00

La ANFP adelantó a las 12:30 horas el partido de Universidad Católica ante Deportes Limache, de modo que su resultado estará definido cuando partan Ñublense vs Colo Colo y U de Chile vs Cobresal, ambos a las 15:00. Nuestra lectura, basada solo en lo informado: como el empate es el resultado más ambiguo para los albos y la U juega al mismo tiempo, ese punto en Chillán se terminará de interpretar mirando el marcador de El Teniente.

Para el horario y el canal puedes revisar nuestra nota ¿Quién transmite Ñublense vs Colo Colo?, y para ver cómo se ordenaba la jornada, lo que se juega este domingo. Si el título no llega en Chillán, quedarán tres fechas para cerrarlo.