Ñublense vs Colo Colo se juega este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas (Chile), en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Según Cooperativa, TNT Sports lo ubicó en su canal principal, TNT Sports Premium, porque el Cacique puede coronarse campeón si gana.

Horario, estadio y canal

Fecha: domingo 8 de noviembre.

domingo 8 de noviembre. Hora: 15:00 horas (Chile), en simultáneo con el U de Chile vs Cobresal.

15:00 horas (Chile), en simultáneo con el U de Chile vs Cobresal. Estadio: Nelson Oyarzún, de Chillán.

Nelson Oyarzún, de Chillán. Televisión: TNT Sports Premium, según Cooperativa.

TNT Sports Premium, según Cooperativa. Streaming: TNT Sports en Max (HBO Max).

TNT Sports en Max (HBO Max). Árbitro: aún no publicado en las fuentes que revisamos.

El partido también se verá por streaming en TNT Sports en Max (HBO Max), según la cartelera de transmisiones que publicó Cooperativa. El duelo de la U ante Cobresal, en cambio, se verá solo en HBO Max.

¿Cómo llegan Ñublense y Colo Colo?

El líder del campeonato llega con una goleada: el viernes 30 de octubre venció 6-1 a la Universidad de Concepción en el Monumental, con cuatro goles de Javier Correa. Colo Colo tiene 10 puntos de ventaja sobre la U, según Cooperativa, y con una victoria en Chillán levantaría el título.

Ñublense, en cambio, perdió 1-0 ante O’Higgins el sábado 31 de octubre en El Teniente de Rancagua, por la fecha 26. Los albos llegan además con una baja sensible: Claudio Aquino fue operado de urgencia por una apendicitis aguda este miércoles, según informó el propio club.

Qué se juega Colo Colo en Chillán

El panorama es simple: si Colo Colo gana en Chillán, será campeón con tres fechas de anticipación. Si no lo hace, la definición podría extenderse, y mucho depende de lo que haga la U en Rancagua, a la misma hora. Puedes revisar qué necesita Colo Colo para ser campeón y cuánto cuestan las entradas si viajas a Chillán.

Actualizaremos los datos de transmisión si el canal o la ANFP informan cambios.