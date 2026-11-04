Datos Clave Partido: Ñublense vs. Colo Colo, domingo 8 de noviembre, 15:00 horas, estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Venta: por Passline, con aforo autorizado de 7.500 espectadores. Visita: sector Andes a $40.000 y sector Sur desde $15.000 en preventa, según el club.

Las entradas para el Ñublense vs. Colo Colo ya están a la venta por Passline. El partido se juega este domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera, y Colo Colo tiene allí la opción matemática de ser campeón.

Cuánto cuestan las entradas por sector

Según los valores que Ñublense difundió en su página oficial de Facebook y recogió Radio Contacto, los precios son los siguientes:

Sector Norte: $15.000 en preventa y $30.000 en venta general.

$15.000 en preventa y $30.000 en venta general. Sector Sur (visita): $15.000 en preventa y $30.000 en venta general.

$15.000 en preventa y $30.000 en venta general. Sector Andes (visita): $40.000 en venta general.

$40.000 en venta general. Sector Pacífico: $60.000 en venta general.

La preventa estará vigente hasta las 20:00 horas del jueves 5 de noviembre o hasta agotar el stock, según la misma información. Las fuentes consultadas difieren en el detalle de los sectores de visita: Cooperativa informó que la hinchada alba quedará concentrada en el sector Andes, con valores desde los $40.000, de modo que conviene confirmar la ubicación al comprar.

Dónde comprar y qué cambió en la venta

La comercialización se realiza únicamente en la plataforma Passline, donde cada hincha puede elegir su ubicación y aplicar los descuentos. Según Cooperativa, la venta partió con un par de días de espera: estaba programada para el martes, pero diversos contratiempos administrativos obligaron a retrasar su apertura.

Las autoridades de la Región de Ñuble autorizaron un aforo de 7.500 espectadores para el partido, una cifra que limita la cantidad de entradas disponibles.

Promociones de $10.000 en el sector Norte

Ñublense anunció entradas especiales a $10.000 en el sector Norte para tres grupos: hinchas que hayan asistido al menos a un partido de local en 2026, que deben ingresar su RUT para acceder al descuento; abonados, que pueden comprar una entrada adicional por ese valor; y apoderados titulares de alumnos de la escuela de fútbol oficial del club.

Además, por determinación de la autoridad, los abonados del sector Andes serán reubicados en el sector Pacífico durante este partido.

Por qué importa este partido

Colo Colo llega a Chillán como líder con 58 puntos y una ventaja de diez sobre la U. Si gana, según informó Cooperativa, puede consagrarse campeón de la Liga de Primera. El orden completo de la jornada, con la UC y la U jugando en la misma fecha, lo explicamos en nuestra nota del domingo decisivo.

Antes de comprar, revisa los valores y el stock directamente en Passline y en los canales oficiales de Ñublense, porque la preventa termina el jueves.