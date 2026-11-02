Datos Clave Fútbol: Limache vs Audax (18:00), Colo Colo vs Puerto Montt (19:00) y Deportes Concepción vs Palestino (20:30). Transmisión: los tres partidos, por TNT Sports y HBO Max. Tenis: Tomás Barrios debuta en el Challenger de Costa do Sauipe ante Henrique Rocha.

Este lunes 2 de noviembre hay tres partidos de fútbol con interés para el público chileno, todos por TNT Sports y HBO Max: el cierre de la fecha 26 de la Liga de Primera con Deportes Limache vs Audax Italiano y Deportes Concepción vs Palestino, y la reanudación de la revancha de Copa Chile de Colo Colo ante Deportes Puerto Montt. Además, el tenista Tomás Barrios debuta en Brasil.

Los partidos de hoy, con hora y canal

18:00 horas: Deportes Limache vs Audax Italiano, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Estadio Nicolás Chahuán, en La Calera. TNT Sports y HBO Max. Arbitra Cristián Galaz.

Deportes Limache vs Audax Italiano, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Estadio Nicolás Chahuán, en La Calera. TNT Sports y HBO Max. Arbitra Cristián Galaz. 19:00 horas: Colo Colo vs Deportes Puerto Montt, los 45 minutos pendientes de la revancha de cuartos de final de la Copa Chile. Estadio Monumental. TNT Sports y HBO Max. Arbitra Francisco Soriano.

Colo Colo vs Deportes Puerto Montt, los 45 minutos pendientes de la revancha de cuartos de final de la Copa Chile. Estadio Monumental. TNT Sports y HBO Max. Arbitra Francisco Soriano. 20:30 horas: Deportes Concepción vs Palestino, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción. TNT Sports y HBO Max, según la previa del propio Palestino.

Todos los horarios son de Chile. Los datos de estadio, canal y árbitros provienen de Cooperativa, La Nación y de la previa oficial de Palestino.

Limache y Audax: un cupo internacional frente a la zona baja

Deportes Limache llega sexto con 37 puntos, en el último cupo a la Copa Sudamericana, tras vencer por la mínima a la Universidad de Concepción. Venía de dos fechas sin sumar de a tres, según Cooperativa.

Audax Italiano, en cambio, es decimotercero con 30 puntos y necesita seguir sumando para alejarse de la zona baja. Viene de empatar 1-1 con la Universidad Católica y no podrá contar con Michael Vadulli, por expulsión, ni con Cristóbal Muñoz, por una lesión en el tendón de Aquiles.

Colo Colo vuelve al Monumental con una ventaja global de 2-0

El Cacique, que lidera la Liga de Primera con 58 puntos y puede ser campeón el domingo 8 en Chillán, juega solo el segundo tiempo de su partido con Puerto Montt. Gana 1-0 con gol de Javier Correa y arrastra el 1-0 de la ida, por lo que el cuadro visitante necesita al menos dos goles para forzar los penales. El ganador de la llave enfrentará a O’Higgins en semifinales. Revisa lo que necesita el Cacique para ser campeón.

Deportes Concepción y Palestino cierran la fecha 26

Palestino ocupa el quinto lugar con 38 puntos y viene de igualar 1-1 con Colo Colo en el Monumental. Deportes Concepción, en tanto, acumula cuatro partidos sin victorias, con tres derrotas y un empate, y busca recuperar terreno en el cierre de la temporada.

Tomás Barrios debuta en el Challenger de Costa do Sauipe

El chillanejo, número 156 del ranking ATP, enfrenta en primera ronda al portugués Henrique Rocha, número 100 y tercer cabeza de serie. Según Cooperativa, será el primer turno de la cancha central, a partir de las 16:00 horas. La transmisión del partido no está confirmada.

El historial es favorable a Rocha por 3-2, aunque Barrios ganó el último duelo, en la clasificación de Wimbledon 2025. Si avanza, enfrentará al ganador del duelo entre el brasileño Lucas Andrade da Silva y el argentino Lautaro Midón.

Después de esta jornada, la Liga de Primera retoma con la fecha 27, desde el jueves 5 de noviembre, con el título de Colo Colo en juego el domingo 8.