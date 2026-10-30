Datos Clave Situación: Arturo Vidal, de 39 años, termina contrato con Colo Colo a fin de año. Su postura: dijo que solo conversarán cuando salgan campeones, y que ahora no hay ninguna conversación. Lo último: Marcelo Barticciotto afirmó en Cooperativa que Vidal pidió a su representante no buscarle club para 2027.

Arturo Vidal termina contrato con Colo Colo a fin de año y, hasta ahora, no ha existido una propuesta del club para sellar su continuidad, según informó La Hora. Este viernes, Marcelo Barticciotto agregó un dato en Cooperativa: el volante quiere quedarse, según relató.

Lo que dijo Vidal tras el empate con Palestino

El 26 de octubre, en la zona mixta del 1-1 con Palestino, el capitán respondió a las dudas sobre su futuro. “Yo no tengo acercamientos con los dirigentes”, afirmó, y explicó cómo ve el calendario de la conversación: “Hablamos que, cuando salgamos campeones y se logre el objetivo, nos vamos a juntar y recién a hablar. Ahora no hay ninguna conversación”.

Cuando insistieron, fue más cauto. “Si te dijera lo que pienso prefiero omitirlo, pero es así. Es una política del presidente. Nosotros tenemos que dar lo máximo para ser campeones”, sostuvo.

Lo que reveló Barticciotto en Cooperativa

El ídolo albo Marcelo Barticciotto aseguró este viernes que Vidal quiere seguir en el club. “Le dijo a su representante que no le busque clubes para el año que viene porque se quiere quedar en Colo Colo”, afirmó, según recogió BioBioChile. Es información de segunda mano: Barticciotto dijo que se la entregó una persona que conoce al jugador.

Barticciotto también dijo que Vidal “no quiere hablar de nada de dónde irá a jugar o salen algunos rumores”, y que, si el club no le renueva, su representante tendría que empezar a buscar alternativas.

Las ofertas que se mencionan, y lo que no está confirmado

A comienzos de mes, Arturo Sanhueza, que conoce bien a Vidal, había dicho a Emol que el jugador ha manifestado que quiere seguir en Colo Colo, pero que, de no ser así, tiene ofertas para jugar en cualquier lugar. Mencionó al Inter Miami y a Emiratos Árabes como posibilidades. Son opiniones de terceros, no hay un anuncio ni una oferta confirmada por el club o por el jugador.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: ambas partes coinciden en el calendario. El club esperará a fin de año para definir la continuidad de sus jugadores, y Vidal pidió que se hable cuando se logre el título. Lo que sigue abierto es qué ofrecerá el club, algo que ninguna fuente consultada detalla.

Por eso el campeonato pesa también en este tema. Colo Colo lidera con 55 puntos, siete más que la U, y esta noche recibe a Universidad de Concepción a las 19:00 horas. Revisa cuántos puntos necesita el Cacique para ser campeón.