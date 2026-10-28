Datos Clave Qué pasó: Pierre Allende, delantero de 17 años, firmó su primer contrato profesional con Colo Colo. Quiénes estuvieron: Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, y Daniel Morón, gerente deportivo. Su carrera: Debutó en julio ante O’Higgins por la Copa Chile y jugó después ante Audax Italiano.

Pierre Allende, delantero de 17 años formado en el Fútbol Joven de Colo Colo, firmó este martes 27 de octubre su primer contrato profesional con el club. Lo hizo acompañado por su familia, en una ceremonia con dos autoridades del Cacique.

La firma y el mensaje del club

Según se informó, el joven firmó su vínculo ante la presencia de Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, y de Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo. En sus redes sociales, el club destacó: “Nuestro delantero, firmó su primer contrato profesional, dando un nuevo paso en el camino que soñó desde niño”.

En otra publicación, la institución agregó que Allende dio “un importante paso en su carrera” y deseó que este sea “el comienzo de una gran historia defendiendo estos colores”. El club no informó la duración ni las condiciones del contrato.

Dos partidos con el primer equipo

Allende tuvo su estreno con los albos en julio pasado, en el partido ante O’Higgins en Rancagua, que terminó en derrota por 4-1 en la fase de grupos de la Copa Chile. Su segundo encuentro con el primer equipo fue ante Audax Italiano, en el Estadio Nacional, en la ida de los octavos de final de ese torneo.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el club formaliza a un canterano que ya tuvo minutos con el primer equipo, en una semana en que el plantel sufre la baja del delantero Leandro Hernández por un esguince. No hay información de que Allende vaya a ser considerado para el partido del viernes.

Colo Colo vuelve a la cancha el viernes 30 de octubre, cuando reciba a la Universidad de Concepción en el Monumental, por la fecha 26 de la Liga de Primera.