Datos Clave Tabla: Unión La Calera 21 puntos, UdeC 23 y Cobresal 26, con cinco fechas por jugar. Descenso: la UdeC sigue en puestos de descenso y La Calera es colista. Próxima fecha: Colo Colo vs UdeC y Coquimbo vs La Calera el viernes; Cobresal vs Everton el domingo.

La lucha por no descender en la Liga de Primera quedó muy apretada: la Universidad de Concepción tiene 23 puntos y sigue en zona de descenso, a tres de Cobresal, que suma 26 y por ahora se salva. Unión La Calera es colista con 21, según el repaso de BioBioChile tras la fecha 25. Faltan cinco fechas, es decir, 15 puntos en juego.

Cómo quedó la parte baja de la tabla

El orden desde el fondo es claro: La Calera con 21 puntos, la UdeC con 23 y Cobresal con 26. Cooperativa precisó que los calerinos quedaron a solo dos puntos de la UdeC, que hoy ocupa el penúltimo lugar, y a cinco de los mineros.

La distancia que separa a la UdeC de Cobresal equivale a una victoria. La que separa a La Calera de la salvación equivale a una victoria y dos puntos más.

La racha de la UdeC: cuatro derrotas en cinco partidos

El Campanil cayó 1-0 ante Deportes Limache en el cierre de la fecha 25, con un penal convertido por Daniel “Popín” Castro a los 18 minutos. Fue su cuarta derrota en cinco partidos y lo dejó en la decimoquinta posición, según BioBioChile.

El rival, en cambio, subió al sexto lugar con 37 puntos y ocupa la última plaza que da acceso a la Copa Sudamericana, un dato que muestra lo cerca que está la UdeC del otro extremo de la tabla.

Cómo llegan La Calera y Cobresal

Unión La Calera: venció 3-1 a la UC en el Estadio Nicolás Chahuán y llegó a 21 puntos. Sigue último, pero cortó la distancia con sus rivales directos.

venció 3-1 a la UC en el Estadio Nicolás Chahuán y llegó a 21 puntos. Sigue último, pero cortó la distancia con sus rivales directos. Cobresal: rescató un 1-1 ante O’Higgins en El Teniente, un punto que Cooperativa calificó como “de oro” por ahora, y mantiene los tres puntos de ventaja sobre la zona roja.

La fecha 26: tres partidos que mueven la tabla

Según la programación de la ANFP, el viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, la UdeC visita al líder Colo Colo en el Monumental, un rival que lleva cuatro partidos sin ganar. A la misma hora, La Calera visita a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Cobresal, en tanto, recibe a Everton el domingo 1 de noviembre a las 14:15 horas en El Cobre. Los viñamarinos son cuartos, con 39 puntos, y junto a Palestino (38) y Limache (37) pelean por los cupos a la Copa Sudamericana, según BioBioChile. Cada punto que sumen esos equipos de la parte media también condiciona a los de abajo.

Qué significa: tres puntos y cinco fechas

Nuestra lectura, basada solo en los datos publicados: nada está definido, porque la diferencia entre la UdeC y la salvación es de un partido ganado y quedan 15 puntos por disputar. La Calera, en cambio, necesita sumar más que sus rivales directos para alcanzar a Cobresal.

Para la UdeC, el partido ante el puntero llega con la presión de una racha negativa. Para Cobresal, recibir a un equipo de la parte alta en casa es una oportunidad de ampliar su colchón, aunque también un examen exigente.

Los resultados del viernes y el domingo dirán si la brecha crece o se achica antes de la fecha 27, con cuatro jornadas aún por delante.