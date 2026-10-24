Datos Clave Amistoso: Colo Colo enfrentará a Racing Club el viernes 13 de noviembre en Concepción. Estadio: Ester Roa Rebolledo, 20:00 horas y aforo de 23.500 personas. Permisos: El partido cuenta con la autorización de Carabineros y del Ministerio de Seguridad Pública.

Colo Colo tiene rival para la pausa de la Liga de Primera por la fecha FIFA de noviembre. El equipo de Fernando Ortiz jugará un amistoso ante Racing Club de Avellaneda el viernes 13 de noviembre en Concepción, un partido que el propio técnico confirmó este viernes 23 de octubre, aunque aclaró que la sede es esa “por el momento”.

Hora, estadio y entradas

El encuentro se jugará a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo, con un aforo de 23.500 espectadores. El amistoso ya cuenta con el visto bueno de Carabineros y del Ministerio de Seguridad Pública, y la venta de entradas al público general comenzará la próxima semana. Los valores y las ubicaciones se darán a conocer en ese momento.

Por qué Ortiz quiere jugar en la fecha FIFA

Ortiz dijo que le gusta disputar amistosos durante las ventanas FIFA para que el plantel no pierda ritmo. El partido con Racing permite justamente eso: mantener a Colo Colo en competencia mientras el torneo nacional se detiene.

El técnico también habló de Palestino, el rival del domingo, y dijo que Colo Colo debe jugar con cautela y cambiar la imagen que dejó en su último partido. Aún no definía si el arquero titular sería Vozinha o Gabriel Maureira, decisión que tomaría el día antes del encuentro. Sobre el viaje de Vozinha a la gala del Balón de Oro, que se realiza el lunes en Inglaterra, explicó que la decisión es del propio arquero y que el club lo apoyaría si decide ir.

Así viene el calendario del Cacique

Antes del amistoso, Colo Colo visita a Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en Santa Laura; aquí está dónde ver ese partido. Llegó a la fecha 25 como líder con 54 puntos, según repasamos en la tabla de la Liga de Primera. Según el calendario difundido, lo que sigue en noviembre es:

1 de noviembre: Universidad de Concepción, como local.

Universidad de Concepción, como local. 13 de noviembre: amistoso ante Racing, en Concepción.

amistoso ante Racing, en Concepción. 22 de noviembre: clásico con Universidad Católica, en el Monumental.

clásico con Universidad Católica, en el Monumental. 29 de noviembre: Deportes La Serena, en Macul.

Qué significa para Colo Colo

Con lo publicado, el amistoso es una pieza más de un noviembre cargado. Ortiz pide ritmo y el partido con Racing se lo da, en Concepción. La atención inmediata sigue puesta en Palestino, y después en la entrada en venta que se anunciará la próxima semana.