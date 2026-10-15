Datos Clave La salida: Claudio Aquino no continuará en Colo Colo el 2027. El jugador termina contrato en diciembre próximo. Los motivos: Su irregular temporada, las constantes lesiones y su alto sueldo terminaron por colmar la paciencia de Blanco y Negro. La temporada: El mediocampista desapareció de las convocatorias producto de una dolencia en su rodilla y acumula más de 20 partidos al margen a lo largo del año.

Colo Colo podría sufrir un éxodo importante de jugadores de cara al 2027. Con un total de 11 jugadores que terminan contrato, en Blanco y Negro ya comienzan a tomar decisiones respecto a la conformación del plantel.

Mientras la dirigencia debate el futuro de Vozinha o discute opción de compra por Lautaro Pastrán, hay una decisión que ya se encuentra prácticamente sentenciada en el Estadio Monumental. Según adelantó ESPN, es casi un hecho que Claudio Aquino no continuará en Macul debido a su irregular desempeño marcado por las lesiones, su elevado sueldo y el uso de un cupo de extranjero.

Los millones que le ha costado Claudio Aquino a Colo Colo

El arribo de Claudio Aquino a Macul se concretó a comienzos de la temporada 2025 rodeado de enormes expectativas. El volante llegó en calidad de jugador libre tras finalizar su contrato con Vélez Sarsfield, lo que le permitió a Blanco y Negro apostar su inversión financiera a satisfacer las altas pretensiones económicas del argentino.

El mediocampista llegó como uno de los mejores pagados del plantel, situándose solo por detrás de Arturo Vidal. En el Cacique, Aquino percibe un sueldo de US$83 mil mensuales, por lo que su estadía le costará al club alrededor de dos millones de dólares.

En el balance entre la inversión realizada, su rendimiento en la cancha y el uso de un cupo de extranjero, la continuidad del futbolista se hizo financieramente insostenible. Todo indica que la dirigencia optará por dejarlo partir para liberar su costo salarial y asumirá la pérdida económica que resultó su estadía.

C. Aquino · 2026 Partidos Todas las competiciones 15 partidos Liga 15

Año para el olvido: más de 20 partidos fuera por lesión

El paso de Aquino por el Estadio Monumental fue de más a menos. En su primera temporada el volante sumó 2.737 minutos distribuidos en 41 partidos, aportando seis conquistas y cinco asistencias. Sin embargo, el panorama dio un vuelco drástico este 2026. El trasandino fue perdiendo protagonismo y debió convivir con una serie de lesiones que terminaron por borrarlo de las convocatorias. En lo que va del año, el mediocampista apenas ha acumulado 757 minutos en 18 presentaciones, aportando dos tantos y cuatro asistencias.

Su temporada ha estado marcada por dolencias recurrentes en su rodilla y los problemas físicos lo han marginado de 22 compromisos. Los últimos reportes médicos desde el Popular indican que el jugador se encuentra en una etapa de reintegro deportivo debido a una sobrecarga en su rodilla izquierda.

La última vez que Claudio Aquino pisó un terreno de juego con la camiseta de Colo Colo fue el pasado 9 de agosto, cuando ingresó a los 86 minutos en la victoria por 2-1 sobre Unión La Calera. Desde entonces, su nombre desapareció por completo de las citaciones, acumulando once partidos consecutivos al margen. Números lapidarios que sellan de manera anticipada su despedida de Pedrero.