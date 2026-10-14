Datos Clave Copa Chile: Colo Colo debe jugar el segundo tiempo pendiente ante Puerto Montt. Clima: Para el martes 20 hay advertencia de tormenta eléctrica a la hora del partido. ¿Se juega?: Los 45 minutos podrían suspenderse nuevamente.

El inesperado clima que ha arreciado en Santiago en las últimas semanas ha dejado huellas potentes en el fútbol chileno. La semana pasada se suspendió el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano por la fecha 24 del Campeonato Nacional, por el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes.

El mismo fenómeno climático, y sus efectos en las cercanías del estadio Claro Arena, derivaron en que ayer se tomara la decisión de suspender la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido vs. O’Higgins, programado para el viernes 16 de octubre.

En esta línea, Colo Colo también se vio afectado. Su segundo tiempo ante Deportes Puerto Montt en el estadio Monumental por Copa Chile, también quedó pendiente de jugarse por las inclemencias del tiempo. Y aunque ya hay fecha para retomar el duelo por cuartos de final, otra vez, el clima puede alterar los planes.

Colo-Colo

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Una tormenta eléctrica puede dejar a Colo Colo sin jugar

La segunda fracción pendiente entre albos y salmoneros tiene que disputarse el próximo martes 20 de octubre en Macul, a contar de las 18:00 horas. Sin embargo, hay que poner atención.

Distintas aplicaciones de pronóstico del tiempo apuntan que para ese día hay una posibilidad de tormenta eléctrica, muy similar a lo que sucedió este martes 13 en Santiago. Si aquella situación se va confirmando en los próximos días, la realización del compromiso podría quedar nuevamente en vilo.

Tormenta eléctrica complica a Colo Colo. ©Meteored

De acuerdo al sitio Meteored, entre las 15:00 y 18:00 horas se esperan más de 7 milímetros que lluvia, lo que en tan poco tiempo, se considera como una cantidad muy importante, que puede causar anegamientos en calles.

Además, al menos hasta las 18:00 horas podrían haber tormentas eléctricas, que son precisamente las que descartarían la realización del duelo. Esto, por supuesto, debería realizarse al menos un día antes, entendiendo que los sureños deben embarcarse a Santiago, solo para jugar estos 45 minutos pendientes.