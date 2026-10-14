Datos Clave El problema: Un total de 11 jugadores terminan contrato con Colo Colo en diciembre de 2026. El conflicto: Una pieza clave genera debate en los albos. Ortiz quiere que siga, pero Blanco y Negro considera que su costo es muy elevado. La importancia: El futbolista en cuestión suma más de 1.600 minutos en 30 partidos y registra cinco goles.

Se avecina la recta final de la temporada y Colo Colo tendrá que tomar algunas decisiones clave. Los albos tienen un total de 11 jugadores que terminan contrato en diciembre próximo, por lo que Blanco y Negro deberá resolver las renovaciones y las salidas del Estadio Monumental de cara a los desafíos del próximo año.

En medio de esta reestructuración, la continuidad de Lautaro Pastrán ha generado un conflicto al interior de la institución. El atacante de 24 años se encuentra a préstamo desde Belgrano de Córdoba hasta fines de diciembre y su futuro encendió un debate entre la dirigencia y el entrenador del equipo, Fernando Ortiz.

Ortiz exige su continuidad, pero el factor económico frena a Blanco y Negro

El rendimiento del extremo trasandino a lo largo del año terminó por convencer al cuerpo técnico encabezado por el ‘Tano’. Según reveló ESPN, la postura de Fernando Ortiz es clara: considera fundamental la permanencia de Pastrán para la temporada 2027.

Sin embargo, el deseo del estratega contrasta con la postura de Blanco y Negro. De acuerdo al citado medio, para asegurar la continuidad del atacante, Colo Colo debe hacer uso de la opción de compra fijada en cerca de un millón de dólares, cifra que la directiva alba considera demasiado elevada, generando un conflicto entre el anhelo del DT y la situación financiera del club.

La importancia de Lautaro Pastrán en Colo Colo

Tras llegar a comienzos de año al Estadio Monumental, Lautaro Pastrán vivió un arranque complejo, quedando fuera de la citación en los primeros tres compromisos oficiales de los albos en el torneo local.

Sin embargo, el extremo logró revertir la situación y se fue ganando un espacio en el esquema de Fernando Ortiz. En lo que va del 2026, registra un total de 1.627 minutos en 30 partidos, sumando cinco goles y tres asistencias.

El propio Fernando Ortiz ha destacado públicamente el alza en el rendimiento del extremo. “Lautaro no tuvo el inicio que él quería y sabía que si no apretaba las tuercas, no iba a jugar. Él mismo lo dice. Al tener esa chance de exigirse más, ahí está el resultado”, dijo hace algunas semanas el DT.