Datos Clave Deportes Concepcion: El equipo con más penales en el Campeonato Nacional 2026, con 11 U Católica: Siete a favor junto a Everton y Palestino Colo Colo y la U: Quinto con seis y décima con tres, respectivamente

El Campeonato Nacional 2026 está en su recta final y hay varias estadísticas interesantes que podemos identificar tras 24 fechas (casi completas) disputadas.

En este caso, vamos a destacar a los equipos que se han visto beneficiados con más penales a favor en el fútbol chileno: lo curioso es que solo uno de los tres grandes está en el podio del ranking parcial y hay un equipo que está escapado de forma muy marcada.

Los equipos con más penales a favor en el Campeonato Nacional

Deportes Concepción lidera con distancia el escalafón de equipos que más penales han tenido a favor, con 11. De ellos, ocho fueron marcados (la mayoría por Joaquín Larrivey) y tres han sido fallados.

Después viene un empate en el segundo lugar entre tres equipos: U Católica, Everton y Palestino, que tienen siete ejecuciones desde el punto penal.

Colo Colo aparece quinto con seis penas máximas en la competición, mientras que la U está décima con apenas tres.

El ranking de clubes con penales cobrados en el Campeonato Nacional:

Los equipos que menos penales tienen a su favor:

O’Higgins tiene apenas un lanzamiento desde los 12 pasos en el torneo, mientras que La Serena, U de Concepción, Cobresal y Coquimbo Unido tienen solo dos.

Entre estos equipos casi todos están en la lucha por salvarse del descenso.