Datos Clave Citados: Gago llevó a 19 jugadores a Concepción, sin Eduardo Vargas ni Marcelo Morales. Chile 2: Un triunfo en el Ester Roa le da a la U el segundo cupo a la Copa Libertadores 2027. Formativo: La Sub 14 azul venció 2-0 a Colo Colo en la final y es campeona del Clausura Infantil 2026.

La U de Chile vive este domingo 29 de noviembre un día clave: visita a Deportes Concepción a las 18:00 horas con el Chile 2 de la Copa Libertadores al alcance de la mano. El club publicó la lista de 19 citados de Fernando Gago y, en paralelo, celebró el título de su Sub 14 en el Superclásico. Estas son las noticias de la U hoy.

Los 19 citados de Gago para Concepción

La nómina oficial, publicada por el club, incluye a los arqueros Gabriel Castellón, Cristopher Toselli y Gonzalo Reyna, además de Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Agustín Arce, Lucas Barrera, Bianneider Tamayo, Fabián Hormazábal, Tobías Reinhart, Ignacio Vásquez y Diego Cofré.

No aparecen Eduardo Vargas, operado de la mano derecha, ni Marcelo Morales, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, dos bajas que Gago ya había confirmado en la previa, como contamos en las noticias de la U del sábado. Tampoco figura Igor Lichnovsky.

Qué necesita la U para sellar el Chile 2

La U llega segunda con 54 puntos en 28 partidos, cinco más que Universidad Católica, que a la misma hora recibe a Huachipato en San Carlos de Apoquindo. Con un triunfo en el Ester Roa, los azules quedarían con 57 puntos y la UC ya no podría alcanzarlos en la última fecha.

Hay otro camino: si la UC no le gana a Huachipato, tampoco podría pasar a la U, sin importar lo que ocurra en Concepción. El partido se transmite por TNT Sports Premium y HBO Max, como detallamos en la guía para ver Deportes Concepción vs U de Chile.

El rival no es menor. Deportes Concepción es octavo con 39 puntos y todavía pelea un cupo a la Copa Sudamericana, mientras la U llega con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos de liga, según los datos de Sportmonks.

La Sub 14, campeona ante Colo Colo

En el fútbol formativo, la Sub 14 azul se quedó con el título del Campeonato de Clausura Infantil 2026 tras vencer 2-0 a Colo Colo en la final, jugada el sábado en el Estadio Municipal de La Pintana, según informó el club. El equipo dirigido por José Pablo Martínez terminó tercero en la fase regular, con 39 puntos, y en los playoffs eliminó a Coquimbo Unido por penales, a Everton en semifinales y luego venció al Cacique en la definición.

Lo que viene: Copa Chile en Coquimbo

Después de la liga, la U cambia de torneo. El jueves 3 de diciembre, a las 18:00 horas, visita a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la ida de las semifinales de la Copa Chile; la revancha está programada para el jueves 10 de diciembre en El Teniente de Rancagua.

Forma reciente U de Chile G G G P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 O’Higgins

Liga de Primera V 1-0 8/11 Cobresal

Liga de Primera L 2-1 5/11 Antofagasta

Copa Chile L 4-0 1/11 Universidad Católica

Liga de Primera V 0-1 26/10 Everton

Liga de Primera L 4-1 Datos al 29 de noviembre de 2026.

Antes, todo pasa por Concepción: a las 18:00 horas la U sabrá si cierra el Chile 2 con una fecha de anticipación.