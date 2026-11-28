Datos Clave La ventaja: La U suma 54 puntos y la UC 49, con dos fechas por jugar en la Liga de Primera. El premio: El segundo lugar entrega el Chile 2, con boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Domingo: Deportes Concepción vs U de Chile y Universidad Católica vs Huachipato se juegan a la misma hora, 18:00.

Universidad de Chile puede cerrar este domingo la pelea por el Chile 2 sin mirar lo que pase en San Carlos de Apoquindo. El cuadro de Fernando Gago visita a Deportes Concepción a las 18:00 horas en el Ester Roa Rebolledo con cinco puntos de ventaja sobre Universidad Católica, que a la misma hora recibe a Huachipato en el Claro Arena por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Con dos fechas por jugar, la cuenta es corta: si la U gana, llega a 57 puntos y la UC ya no puede alcanzarla, porque su techo es de 55. El segundo lugar no es un detalle, porque es el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Por qué el segundo lugar vale tanto

Según el esquema de cupos internacionales publicado por Emol, los dos primeros del Torneo Nacional van directo a la fase de grupos de la Libertadores. Colo Colo ya es campeón con 64 puntos, así que el Chile 1 tiene dueño. El Chile 2 queda para quien termine como escolta.

El tercer lugar, en cambio, no da un cupo directo: su premio es un partido único ante el campeón de la Copa Chile por el Chile 4, que entra a la fase previa del torneo. La diferencia entre terminar segundo o tercero, por lo tanto, es la diferencia entre empezar la Libertadores en grupos o tener que ganarse primero el derecho a jugar la fase previa.

Ese tercer puesto, al menos, ya parece asegurado para la UC. Coquimbo Unido, cuarto, quedó con 44 puntos tras vencer 3-1 a Deportes Limache este sábado y solo le queda la visita a O’Higgins: aunque gane, no pasa de 47, dos menos que los 49 que hoy tienen los cruzados.

Las cuentas del domingo

Estos son los escenarios para la fecha 29, con la U en 54 puntos y la UC en 49:

Si la U gana en Concepción: llega a 57 y asegura el Chile 2, haga lo que haga la UC.

llega a 57 y asegura el Chile 2, haga lo que haga la UC. Si la UC no gana a Huachipato: su techo baja a 53 o menos y la U también queda segunda, aunque pierda en el Ester Roa.

su techo baja a 53 o menos y la U también queda segunda, aunque pierda en el Ester Roa. Si la U empata y la UC gana: la U queda con 55 y la UC con 52. La definición pasa a la última fecha.

la U queda con 55 y la UC con 52. La definición pasa a la última fecha. Si la U pierde y la UC gana: la U sigue con 54 y la UC sube a 52. También se define en la fecha 30.

En la última fecha, el domingo 6 de diciembre, la U recibe a Unión La Calera y la UC visita a U. de Concepción, ambos a las 18:00 horas según el calendario cargado en Sportmonks. Para que los cruzados terminen arriba, necesitan ganar sus dos partidos y que la U sume a lo más un punto entre Concepción y La Calera. Si los azules hacen exactamente un punto, ambos terminarían con 55 y decidiría el criterio de desempate del torneo.

Ahí también pesa la diferencia de gol: la U tiene +26 (48 goles a favor y 22 en contra) y la UC +16 (56 y 40), según la tabla de Sportmonks.

Cómo llegan la U y la UC a la fecha 29

La U viene de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, contando la Copa Chile: 1-0 en su visita a O’Higgins, 2-1 a Cobresal, 4-0 a Antofagasta y 4-1 a Everton. La única caída de ese tramo fue el 0-1 en el clásico ante la UC. Además, es la defensa menos batida del torneo, con 22 goles recibidos en 28 fechas.

Gago tendrá una baja de peso: el técnico confirmó que Eduardo Vargas, goleador del equipo con 14 tantos en la liga, no jugará en Concepción tras ser operado, según informó TNT Sports. En la previa, el argentino destacó el nivel físico de su plantel y aseguró que es “uno de los equipos más intensos que he dirigido”, según recogió Cooperativa.

La UC, en cambio, llega golpeada por el 0-3 ante Colo Colo en el Monumental. En sus últimos cinco duelos ganó dos (3-0 a Deportes Limache y 1-0 a la U), empató uno ante Audax Italiano y perdió dos, incluido un 1-3 en La Calera. Su gran carta sigue siendo Fernando Zampedri, con 29 goles en la liga. La semana del equipo de Daniel Garnero estuvo marcada además por las preguntas sobre su futuro, como contamos en esta nota.

Nuestra lectura: la presión está en Concepción, no en San Carlos

En nuestra lectura, la UC ya no depende de sí misma y por eso su partido ante Huachipato pesa menos que el de la U. Con 14 de los 48 goles azules en la liga fuera por la operación de Vargas, el examen para Gago es demostrar que su equipo puede ganar sin su goleador justo cuando la Copa Chile también aprieta: el jueves 3 de diciembre visita a Coquimbo Unido por las semifinales.

Un empate en Concepción ya dejaría a la U a un paso, porque obligaría a la UC a ganar sus dos partidos y a esperar un tropiezo azul ante La Calera. Pero solo el triunfo le permite a Gago cerrar el Chile 2 este domingo y llegar con la cabeza despejada a la semana de Copa Chile.

Si quieres seguir el partido, revisa dónde ver Deportes Concepción vs U de Chile. La fecha 29 dirá el domingo si la pelea por el segundo lugar se termina en el Ester Roa o se estira hasta el 6 de diciembre.